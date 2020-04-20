Срок бесплатного хранения посылок продлил костанайский филиал «Казпочты» в связи с карантином

Сделано это с учетом условий, в которые жителей области поставил карантин. Из-за введенных ограничений многие люди не имеют возможности вовремя забрать свои посылки, пояснили «НГ» в Костанайском областном филиале АО "Казпочта".

Прежде срок бесплатного хранения посылки составлял 14 дней, после этого за каждые сутки следовало платить 300 тенге. Теперь "Казпочта" продлила срок бесплатного хранения посылок в своих отделениях до 1 мая 2020 года. При необходимости, говорится в распространенном АО пресс-релизе, срок бесплатного хранения будет продлен вместе с режимом чрезвычайного положения.

Вместе с тем почта предлагает посылки и мелкие пакеты доставить адресатам на дом, но эта дополнительная услуга - платная. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам 8-775-890-73-72, 8-775-819-75-60.