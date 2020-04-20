Какой будет погода ближайших двух дней в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 21 апреля местами на территории области ожидаются небольшие дожди и туман. В среду, 22 апреля, в дневное время дожди будут сопровождаться грозами, но большого количества осадков не ожидается.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае небольшой дождь пройдет в ночь на вторник, в среду же осадков следует ждать в дневное время.

- Во вторник, 21 апреля, ночью ожидаем на большей части территории области от 3 до 8, на юге области 11 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. – Днём воздух прогреется до +18…+23°С, а на юге до 26 градусов. В среду, 22 апреля, ночью ожидаем +7…+12, на юге области до +15°С. Днем термометры покажут 15-20, на юге 23 градуса выше нуля. В областном центре температура воздуха во вторник ночью будет 5-7, днем 21-23 градуса тепла. В среду в Костанае показания термометров будут ненамного отличаться: +8…+10°С ночью и +18…+20°С днем.

Во вторник ожидается восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В среду ветер сменит направление на юго-западное, скорость его составит 9-14 м/с, днем отдельные порывы могут достигать скорости 15-20 м/с.