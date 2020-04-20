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В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр крови

20 апреля 2020, 15:29 |  Общество

О том, что пациенты, находящиеся на стационарном лечении, нуждаются в неоднократном переливании крови, центр крови сообщил на своей странице в Instagram.

Сейчас необходима кровь четырех групп:

  • О (I) первая группа, Rh (-) отрицательный - (5 чел.) 
  • А (II) вторая группа, Rh (+) положительный - (без ограничений)
  • B (III) третья группа, Rh (-) отрицательный (5 чел.)
  • AB (IV) четвертая группа, Rh (-) отрицательный (5 чел.)

"Мы осознаем нашу огромную ответственность перед донорами и пациентами и принимаем все необходимые меры. Мы следим за тем, чтобы кровь сдавали только здоровые люди!" -отмечается в публикации.

Если вы хотите сдать кровь, позвоните по номерам 26-63-06 (приемная), 26-62-74 (донорский отдел). Если у вас есть личный автомобиль или вы живёте рядом с центром крови, нужно созвониться с центром и вам пришлют SMS, с которым вы сможете передвигаться. Если у вас нет возможности самим добраться до центра крови, нужно также позвонить и за вами пришлют транспорт.

Областной центр крови находится по адресу ул.Быковского, 4 "А".


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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.04.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проверять на коронавирус будут?
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§ alex_60
Re: В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
проверять на коронавирус будут?

В России переболевших этим
Приглашают, зовут, сдать кровь.
У них же антитела в крови.
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§ drakon
Re: В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19025
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.04.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

и за вами пришлют транспорт.

У меня, AB IV. Самолёт пришлют?... :lol:
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§ лимон
В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр крови
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.04.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В России переболевших этим


с выявленными понятно, а кто не был заражен или бессимптомно болеет?
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§ alex_60
В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр крови
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а кто не был заражен или бессимптомно болеет?


точно не знаю, но когда раньше приходилось кровь сдавать,
спрашивали про желтуху, и все.
а как дальше и что не знаю.

[Исправлено: alex_60, 20.04.2020 - 16:28]
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§ alex_60
В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр крови
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Самолёт пришлют?...


трактор только. согласен?
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§ open
Re: В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр...
open


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 23.09.11
Отправлено: 20.04.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а потом штраф по сергек придет 8-)
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§ drakon
В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр крови
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19025
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.04.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
трактор только. согласен?

Нет, потом осенью, меня обвините-
в неурожае.Все трактора - забрал... :lol: :-P
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§ Pasha
Re: В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр...
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 20.04.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я понял, кровь нужна обычным людям и вирус тут не причём. И сейчас люди в аварии попадают , операции им делают и прочее. Уж всё к теме вируса сводить не нужно...
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