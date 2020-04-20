В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр крови

О том, что пациенты, находящиеся на стационарном лечении, нуждаются в неоднократном переливании крови, центр крови сообщил на своей странице в Instagram.

Сейчас необходима кровь четырех групп:

О (I) первая группа, Rh (-) отрицательный - (5 чел.)

А (II) вторая группа, Rh (+) положительный - (без ограничений)

B (III) третья группа, Rh (-) отрицательный (5 чел.)

AB (IV) четвертая группа, Rh (-) отрицательный (5 чел.)

"Мы осознаем нашу огромную ответственность перед донорами и пациентами и принимаем все необходимые меры. Мы следим за тем, чтобы кровь сдавали только здоровые люди!" -отмечается в публикации.

Если вы хотите сдать кровь, позвоните по номерам 26-63-06 (приемная), 26-62-74 (донорский отдел). Если у вас есть личный автомобиль или вы живёте рядом с центром крови, нужно созвониться с центром и вам пришлют SMS, с которым вы сможете передвигаться. Если у вас нет возможности самим добраться до центра крови, нужно также позвонить и за вами пришлют транспорт.

Областной центр крови находится по адресу ул.Быковского, 4 "А".