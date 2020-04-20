Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре

Женщину 1969 г. р. установили при отработке контактных лиц ранее заболевших пациентов. Диагностическое исследования ПЦР дал положительный результат, на основании чего установлен диагноз COVID-19.

На сегодняшний день состояние больной удовлетворительное, жалоб нет. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

По сообщению оперативного штаба проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

Всего на 14.00 20 апреля выявлено 20 человек с инфекцией COVID-19.

По данным управления здравоохранения Костанайской области, первая пациентка, которая поступила в специализированное отделение областной больницы 3 апреля, выздоровела, готовится к выписке. У поступивших 7 апреля будут взяты повторные анализы 21 апреля. Их состояние удовлетворительное.