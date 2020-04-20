Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 1775 случаев (+79 за сутки),
428 выздоровевших (+27 за сутки), 19 умерли (+0 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
21 случаев (+6 за сутки), 1 выздоровевший (+1 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре

20 апреля 2020, 14:11 |  Коронавирус

Женщину 1969 г. р. установили при отработке контактных лиц ранее заболевших пациентов. Диагностическое исследования ПЦР дал положительный результат, на основании чего установлен диагноз COVID-19.

На сегодняшний день состояние больной удовлетворительное, жалоб нет.  В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

По сообщению оперативного штаба проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

Всего на 14.00 20 апреля выявлено 20 человек с инфекцией COVID-19.

По данным  управления здравоохранения Костанайской области,  первая пациентка, которая поступила в специализированное отделение областной больницы 3 апреля, выздоровела, готовится к выписке. У поступивших 7 апреля будут взяты повторные анализы 21 апреля. Их состояние удовлетворительное.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.04.20 16:59 Что делать, если вы получили разрешение акимата на передвижение, но ваши данные отсутствует в базе "Сергек"?
20.04.20 16:57 Срок бесплатного хранения посылок продлил костанайский филиал «Казпочты» в связи с карантином
20.04.20 16:47 Какой будет погода ближайших двух дней в Костанайской области
20.04.20 16:34 Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
20.04.20 15:29 В пополнении запасов нуждается Костанайский областной центр крови
20.04.20 13:16 Работу поликлинической службы ЦРБ начали восстанавливать в Житикаре
20.04.20 11:47 Названы причины отказа в начислении 42 500 тенге
20.04.20 10:12 4 новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
19.04.20 20:14 Заявление и.о. заведующего отделением Житикаринской больницы прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
19.04.20 19:18 Номера телефонов, по которым можно узнать статус пропусков на автомобили, сообщил ДП Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* Janus
Re: Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
Janus


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 20.04.20
Отправлено: 20.04.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такими темпами и до августа заболеваемость не кончиться. Через месяц у людей кончаться деньги. Многие за счет дач в 90-х выжили. В этом году картошку видно посадить не дадут. Чем люди жить будут дальше у нас правители видно не думают. Работы нет, вырастить продукты не дадут. Выводы делайте сами.
Профайл

§ alex_60
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вроде ясно же, в Джетыгаре все максимально усилить, со всех сторон окружить Джетыгару полицейскими,кордонами.
Они там ещё лет пять будут распространять.
В Кустанае Карантин снять.
Аркалык там тоже, как Джетыгару.
Профайл

* abaika95
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3728
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.04.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну вроде ясно же, в Джетыгаре все максимально усилить, со всех сторон окружить Джетыгару полицейскими,кордонами.Они там ещё лет пять будут распространять/



Где вероятность что те заражённые житикаринцы не катались в Костанай? Или контактировали с костанайцами?
Профайл

§ alex_60
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что те заражённые житикаринцы не катались в Костанай?


Тут вероятность 100 процентов,
Полицай их же здесь был.
Про круг охвата его здесь тихо только.
Но за месяц никто не умер и не заболел
В городе. Будем ждать первого, второго?
Я вот думаю сам переболел в начале февраля,чем то, три недели кашель страшный, ничего не помогало, слабость.
В это время ещё и в Астану ездил.
Потом прошло,я писал про это, без антибиотиков,таблеток, не ходил в больницу. Хотя меня чуть ли не за руку тащили.

[Исправлено: alex_60, 20.04.2020 - 15:40]
Профайл

§ alex_60
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнии новости.
Казахстанские учёные доказали, что
Распространение коронавируса происходит
Через личные автомобили и дачи.
Это главные источники заразы.
В качестве надёжных Доказано что
Такси убивает вирус при посадке клиента.
Профайл

§ Butch
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 706
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.04.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Janus:
Выводы делайте сами.

Та мы всё уже давно сделали. Но, к сожалению, кое-кто "больше не хозяин своего мочевого пузыря" ;-)

[Исправлено: Butch, 20.04.2020 - 15:42]
Профайл

* abaika95
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3728
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.04.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Тут вероятность 100 процентов,Полицай их же здесь был.Про круг охвата его здесь тихо только.Но за месяц никто не умер и не заболел/




Ждём две недели,потом ещё чучуть ждём) главное не дождаться.....
Профайл

§ alex_60
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
главное не дождаться.....

Согласен.

[Исправлено: alex_60, 20.04.2020 - 15:49]
Профайл

§ Тот самый
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 610
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Такси убивает вирус при посадке клиента.


Видимо, в таксопарках ещё прошла чистка кадров и заменили всех таксистов - набирают только переболевших коронавирусом. А местных нет, все итальянцы, испанцы и китайцы, поэтому и цены поднялись на такси - платить надо больше экспатам.

Цитата:
alex_60:
сам переболел в начале февраля


А я в конце февраля. Дня 2-3 точно температура была 39. Прошло, но ещё с месяц иногда покашливал. И 3я поликлиника наша не то ищет у переболевших, надо серологические тесты проводить на антитела к коронавирусу, если у многих они выявятся, то таким людям можно давать справку и выпускать их свободно в город, на дачу. Эти люди уже не могут быть переносчиками. Я, конечно, не вирусолог, но вроде по науке так :-)
Профайл

§ alex_60
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, у нас одна выздоровевшая.
Из Египта.

[Исправлено: alex_60, 20.04.2020 - 16:21]
Профайл

* Janus
Re: Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
Janus


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 20.04.20
Отправлено: 20.04.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин поездили по миру. Нужно водит ОВИР, и туризм свой тогда развивать будут и деньги в государстве останутся.
Профайл

§ drakon
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19025
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.04.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Janus:
Чем люди жить будут дальше у нас правители видно не думают.

Не помню, кто то говорил.
Заграница нам - поможнт... :lol: ;-)
Профайл

* Janus
Еще одна инфицированная коронавирусом выявлена в Житикаре
Janus


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 20.04.20
Отправлено: 20.04.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага. Это как в отношении НИИ Заречное. Когда им сказали зачем выводить новые сорта, мы семена за границей купим.
Профайл




Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Поддерживаете ли вы решение о введении карантина из-за короновируса на территории всей Костанайской области?
Да. После смерти жителя Житикары ситуация явно вышла из-под контроля.
Да. Я готов ограничить свою свободу для того, чтобы сохранить жизнь себе и близким.
Нет. В Костанайской области уже введены достаточно жесткие меры борьбы с КВИ.
Нет. Карантин нанесет Костанайской области больше ущерба, чем коронавирус.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 3
Всего: 107

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 37 Queries | 74 Files Loaded: 637.52 Ko | Raw HTML: 80.67 Ko -
^ Наверх