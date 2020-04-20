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Названы причины отказа в начислении 42 500 тенге

20 апреля 2020, 11:47 |  Государство

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов назвал причины отказа в выплате трем миллионам казахстанцам 42 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Алихан Сариев

Казахстанцы неправильно указывают ИИН

"Мы порядка 3 миллионам человек отказали. По каким причинам? Первое - это неправильно указанный ИИН гражданина или же предприятия. Здесь указывается ФИО, ИИН, если ИИН не соответствует, то мы вынуждены вернуть заявку, потому что в базе находится другой человек. Здесь всего лишь 12 цифр, поэтому просим вас повнимательнее быть", - сказал он. 

Казахстанцы неправильно указывают номер банковских счетов

"По банковским реквизитам и счетам. Когда вы указываете банковский счет, то указываете 20-значное число. Некоторые указывают карточный счет, который 16-значный. На карточный счет вам направляет уже банк после того, как мы направили деньги на ваш банковский счет. Поэтому нужно быть здесь тоже внимательными.

Когда мы у себя в министерстве труда проверяем, мы проверяем формат счета. Он должен быть 20-значным, начинается с букв KZ, следующие цифры означают какой это банк. Если этот банк несуществующий, то мы вам говорим, что этот банк не существует. Если там не 20 символов, а 19, то мы говорим - у вас неправильно указан банковский счет.

Затем мы вам назначаем и перечисляем средства на банковский счет. Но за эти дни, к сожалению, банки нам вернули почти 800 тысяч счетов из-за того, что в этом банке этот счет неправильный. То есть мы формат проверили, 20 цифр указано, все полно, но в самом банке нет. Поэтому мы, не отвлекая вас, поработали с банками, и 800 тысячам человек, о которых я говорил, банк зачислил на ваши другие счета в этом же банке. Осталось порядка 70 тысяч человек, у которых в этом банке, где вы указали счет, нет счетов. Поэтому мы вам направили SMS, где вам нужно будет указать другой банковский счет", - пояснил Нурымбетов. 

Государственные служащие подают на выплату 42 500 тенге

"Другая категория людей, которым мы отказываем - это работники госорганов и организаций. У государственных органов и организаций в условиях ЧП деятельность не ограничивается, поэтому подавать заявление не стоит и платить ЕСП тоже не стоит. 

Также наши уважаемые пенсионеры, получатели пособий, инвалиды, которые подают заявление. Мы вам тоже отказываем, потому что выплаты пенсий и пособий не приостанавливались, они продолжаются. 42 500 тенге мы выплачиваем только тем пенсионерам и инвалидам, которые до ЧП официально работали и платили соцотчисления", - отметил министр.  

Казахстанцы не оплачивают единый совокупный платеж (ЕСП)

Самое большое количество отказов - более 1 миллиона человек - пришлось на людей, у которых за последние 12 месяцев не было социальных отчислений, нет ЕСП. 

Казахстанцы отправляют заявки от умерших или переехавших в другую страну людей 

"И последнее. Мы возвращаем заявления, если люди отправляют заявки от умерших людей или тех, что переехали на постоянное место жительства (в другую страну - прим.автора)", - подытожил министр. 

Министр также заверил, что ни один казахстанец не будет привлечен к ответственности за полученные 42 500 тенге.

"Ни один человек, получивший 42 500 тенге, если даже ошибся, не будет привлечен у уголовной ответственности. На этом давайте поставим точку. Мы никого проверять не будем, это социальная выплата. Мы никого не будем проверять, ходить по домам не будем. Ни о чем не переживайте, вам выплатили - берите, тратьте. Если кого и будут проверять, то нас", - сказал он на брифинге в Нур-Султане.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Названы причины отказа в начислении 42 500 тенге
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3697
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.04.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знакомой студентке колледжа, отказали по причине отсутствия социальных отчислений, откуда им взяться если она ещё учится
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§ alex_60
Названы причины отказа в начислении 42 500 тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

значит ей не положено.
это для тех кто вносит взносы в фонд социального страхования.
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§ Сыкымы
Названы причины отказа в начислении 42 500 тенге
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.04.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
если она ещё учится

Тогда какой заработок она потеряла? Ведь пособие назначается для тех, кто потерял свой заработок в связи с введением ЧП.
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§ open
Re: Названы причины отказа в начислении 42 500 тенге
open


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 23.09.11
Отправлено: 20.04.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с 14 числа написано что одобрено денег нет.крайних не найдешь
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