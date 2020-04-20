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4 новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в Житикаре

20 апреля 2020, 10:12 |  Коронавирус

Об этом сообщает оперативный информационный штаб Костанайской области. Из четырех граждан двое (1972 и 1993 г.р.) являлись соседями с ранее зараженными больными, еще двое (1975 и 1998 г.р.) - близкие по контакту с ранее выявленным больным.

- По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 4 пациентов был уточнен диагноз COVID-19, - говорится в сообщении штаба. - На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное, жалоб нет.  Данные граждане изолированы и получают необходимое лечение. Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

По состоянию на 20 апреля, в области выявлено 19 человек с инфекцией COVID-19.
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: 4 новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 706
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.04.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное, жалоб нет Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38385

И не было бы и дальше тех жалоб. Но в процессе "получения необходимого лечения" обязательно появятся. :lol:
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§ Серый волк
Re: 4 новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11160
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.04.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch: И не было бы и дальше тех жалоб. Но в процессе "получения необходимого лечения" обязательно появятся. :lol:
;-) Особенно дружно будут мычать пациенты на ИВЛ! ;-)

Жалоб савсем-савсем не имеем и рады стараться лечиться дорогой доктор Джабраил!

[video]https://youtu.be/wfpquqaz774[/video]

Гораздо интереснее было бы конечно узнать сколько оснащенных коек приготовлено, и сразу насколько они соответствуют заявленному, учитывая высокие способности мухлевать чиновников.
Сколько комплектов защиты для врачей красных зон стационаров. (и какой степени защиты).
Сколько для скорых. Сколько масок для врачей и больных... ну и так далее по длинному списку необходимого.
Сколько катетеров, и медикаметнов для лечения пневмоний?
Учитывая что всё это будет разлетаться кубометрами.

А пока можно только смотреть на феерическую надпись ЖiTiK АРА с таким смешным кернингом этих букв, как если бы это делал неграмотный. :lol:

И гадать почему так смешно получилось. :lol:

Вариант первый - это делал мастер по имени Ара из одной южной республики. :lol: И оставил о себе памятник. :-)

Или там было изначально написано ДЖЕТЫГАРА, тогда кернинг последних трех букв абсолютно уместный.
Но потом пришел кто-то совем малограмотный у которого букваря не было для примера, и поменял первые буквы. :lol:

Интересно, а те, кто принимал эту надпись, и подписывал проект, смогут правильно койки расставить? :lol:
Ну не современные напичканные горами электроники реанимации, а просто койки с рваными матрасами царя гороха?
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§ Тот самый
Re: 4 новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 610
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.04.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут, что ещё 1 новый есть на 12:30. Наверное уже можно не считать.
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