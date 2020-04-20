Коронавирус в Костанайской области:
4 новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
Об этом сообщает оперативный информационный штаб Костанайской области. Из четырех граждан двое (1972 и 1993 г.р.) являлись соседями с ранее зараженными больными, еще двое (1975 и 1998 г.р.) - близкие по контакту с ранее выявленным больным.
- По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 4 пациентов был уточнен диагноз COVID-19, - говорится в сообщении штаба. - На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное, жалоб нет. Данные граждане изолированы и получают необходимое лечение. Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.
По состоянию на 20 апреля, в области выявлено 19 человек с инфекцией COVID-19.
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