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Номера телефонов, по которым можно узнать статус пропусков на автомобили, сообщил ДП Костанайской области
19 апреля 2020, 19:18 | Государство
Узнать статус пропусков на автомобили можно по телефонам оперативного штаба департамента полиции Костанайской области 52-64-36 и 52-64-38.
Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
18 апреля в пресс-службе акимата Костаная пояснили, что сообщение о разрешении на передвижение направляется на электронный адрес, с которого заявитель выслал документы в штаб. Тогда же в ДП Костанайской области сообщили, что база "Сергек" формируется - если данные еще не занесены в нее, все вопросы на постах решаются в ручном режиме.
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