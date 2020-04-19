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Номера телефонов, по которым можно узнать статус пропусков на автомобили, сообщил ДП Костанайской области

19 апреля 2020, 19:18 |  Государство

Узнать статус пропусков на автомобили можно по телефонам оперативного штаба департамента полиции Костанайской области 52-64-36 и 52-64-38.

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

18 апреля в пресс-службе акимата Костаная пояснили, что сообщение о разрешении на передвижение направляется на электронный адрес, с которого заявитель выслал документы в штаб. Тогда же в ДП Костанайской области сообщили, что база "Сергек" формируется - если  данные еще не занесены в нее, все вопросы на постах решаются в ручном режиме.
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Комментарии к новости
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Номера телефонов, по которым можно узнать статус пропусков...
Неравнодушный гражданин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 19.04.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага.. вы на очереди 45... 10 минут прошло.. вы на очереди 18... еще 10 минут прошло.. вы на очереди 2... бип-бип-бип... спасибо.. низкий поклон..
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Номера телефонов, по которым можно узнать статус пропусков...
Неравнодушный гражданин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 19.04.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне интересно... вот головой иногда им думается.. в каждой области индивидуальную базу Сергек создали. А почему не использовать уже действующую базу номеров, почему в Цоне по ИИН можно узнать номер автовладельца, а в Сергеке нет?? Че за мутные базы. Используйте то, что есть, для ускорения процесса.. или Цыфровизация еще лет через 15 появится? Почему то месяца 2 назад на трассе меня остановили, в планшете все мои грехи нашли... вплоть до судимости никчемной.. а тут полный швах... шайзетруды ваши.. головой надо думать, а не руками..
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§ Змея Подколодная
Re: Номера телефонов, по которым можно узнать статус пропусков...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1020
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.04.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вы на очереди 45..

Дозвонилась со второго раза по второму номеру телефона. Нет там автомата, либо занято, либо трубку поднимают сразу.
НГ, спасибо за информацию.
Профайл

§ Серик
Номера телефонов, по которым можно узнать статус пропусков на автомобили, сообщил ДП Костанайской области
Серик


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 19.04.20
Отправлено: 19.04.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять сто пять!!! Не дозвонился, 8 попыток. В данном вопросе по моему имеются несогласованные действия госорганов. Разрешенная деятельность не должна искуственно приостанавливаться госорганами. Это вызовет нарушение алгаритма деятельности организации. Руководство местной и адм полиции заявили о нескольких днях предупреждения и неподрасчитали свои же возможности по внесению в базу Сергек. Всегда успеваем сперва саазать (как недавно глав санврач Ничетайло), а потом думать. Надо было в справках акимата указать номера машин и фио работников. Справка имеется, а полиция пугает, что завтра заберут машину на штрафстоянку. Где логика?!? Ведь полиция же и не успевает забить в свою базу данных после того как акимат уже дал разрешение!!! А отвечать тем кому надо ехать на работу или по работе (разрешенная деятельность). Предложение такое: пропукать машины у кого есть справка от акимата (они ведь рано или поздно но будут в базе Сергек). Задерживать данные машины - это уже будет юридической ошибкой полиции, которая может повлечь судебные процессы и лишний ажиотаж в обществе. Нам это нужно??? Вспомните обратные действия по вопросам продажи земли, разтоможки иностранных авто и т.д. Ошибки надо своевременно и оперативно исправлять, ведь это для благо общества.
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§ maxsaf
Номера телефонов, по которым можно узнать статус пропусков на автомобили, сообщил ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5874
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.04.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получение разрешений должно носить уведомительный характер. Скинул смс или емэйл на их номера или адреса - и езжай спокойно. Остановят - покажи, что скинул и когда. А получили они там, или не получили - их проблема, а не ваша.
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