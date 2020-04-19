Номера телефонов, по которым можно узнать статус пропусков на автомобили, сообщил ДП Костанайской области

Узнать статус пропусков на автомобили можно по телефонам оперативного штаба департамента полиции Костанайской области 52-64-36 и 52-64-38.

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

18 апреля в пресс-службе акимата Костаная пояснили, что сообщение о разрешении на передвижение направляется на электронный адрес, с которого заявитель выслал документы в штаб. Тогда же в ДП Костанайской области сообщили, что база "Сергек" формируется - если данные еще не занесены в нее, все вопросы на постах решаются в ручном режиме.