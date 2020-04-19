ООН призвала мужчин разделить с женщинами работу по дому на карантине

В условиях карантина мужчины должны разделить с женщинами возросшее бремя домашних обязанностей, говорится в сообщении ООН, передает Tengrinews.kz.

Фото Службы новостей ООН/Е.Вапничная

"В период изоляции в связи с пандемией COVID-19 в течение дня многим женщинам приходится не только работать "на удаленке" или в больницах и магазинах, но и заниматься дома уборкой, стирать, готовить, кормить детей, играть с ними или ухаживать за пожилыми родственниками. И это неполный перечень домашней работы, которая во многих семьях ложится на плечи женщин и девочек. В ООН призвали мужчин покончить с этой несправедливостью", - говорится в сообщении.

В рамках кампании солидарности с женщинами HeForShe At Home, что можно перевести как "Он за ее права - дома", в ООН призвали мужчин, юношей и мальчиков взять на себя часть домашних обязанностей. Кампания HeForShe была инициирована структурой ООН по расширению прав и возможностей женщин "ООН-женщины".

"В связи с пандемией COVID-19 миллионы людей во всем мире оказались в изоляции. И в этой ситуации гендерное неравенство стало еще более очевидным. В эти дни женщины выполняют в три раза больше неоплачиваемой работы на дому, чем мужчины. К тому же именно они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Женщины составляют 70 процентов работников здравоохранения и социальных служб", - отметили в ООН.

Кампания HeForShe at Home призвана убедить мужчин в необходимости сбалансировать бремя домашних обязанностей. В ООН призывают мужчин делиться своим опытом, рассказывать, как они берут на себя часть работы по дому - осваивают новый пылесос, играют с детьми, моют посуду.

"Мужчины, делитесь своим положительным опытом в социальных сетях и вдохновляйте других"! Используйте хештег #HeForShe AtHome", - призвали в Организации Объединенных Наций.