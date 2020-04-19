Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время

С 18 апреля в Темиртау были усилены карантинные меры - в частности, был предусмотрен запрет на передвижение личного транспорта, сообщила в тот же день интернет-газета "Зеркало". Но город промышленный, где многие трудятся на производстве и добираются на работу на своих авто. В акимат поступило немало обращений по этому поводу.

Иллюстративное фото с сайта lada.kz

Как сообщил аким Темиртау Галым АШИМОВ, был принято решение – разрешить передвижение личного транспорта в определенные часы.

«Мы разрешили с 6.00 до 9.30 часов утра, чтобы люди могли доехать на работу и поставить автомобиль на стоянку. В машине должно быть не более двух человек. В вечернее время с 17.00 до 21.30 мы также разрешили движение на легковом транспорте», - отметил Галым Ашимов.

Также в городе есть пять фирм такси, имеющие в штате медработника и автомойку для дезинфекции машин. По поводу опасений, что фирмы такси сейчас, пользуясь случаем, поднимут цены, аким сообщил, что со всеми предпринимателями власти ведут разъяснительную работу по поводу недопущения роста цен.

Что касается пассажирского транспорта – глава города сообщил: чтобы не было скопления людей на остановках и в салонах автобусов, увеличено их количество, а интервал держат на уровне 8-10 минут.

Темиртау закрыли на карантин после смерти 62-летнего мужчины от коронавируса. Умерший был карагандинцем, но работал нотариусом в Темиртау.