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Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время

19 апреля 2020, 14:00 |  Государство

С 18 апреля в Темиртау были усилены карантинные меры - в частности, был предусмотрен запрет на передвижение личного транспорта, сообщила в тот же день интернет-газета "Зеркало". Но город промышленный, где многие трудятся на производстве и добираются на работу на своих авто. В акимат поступило немало обращений по этому поводу.

Иллюстративное фото с сайта lada.kz

Как сообщил аким Темиртау Галым АШИМОВ, был принято решение – разрешить передвижение личного транспорта в определенные часы.

«Мы разрешили с 6.00 до 9.30 часов утра, чтобы люди могли доехать на работу и поставить автомобиль на стоянку. В машине должно быть не более двух человек. В вечернее время с 17.00 до 21.30 мы также разрешили движение на легковом транспорте», - отметил Галым Ашимов.

Также в городе есть пять фирм такси, имеющие в штате медработника и автомойку для дезинфекции машин. По поводу опасений, что фирмы такси сейчас, пользуясь случаем, поднимут цены, аким сообщил, что со всеми предпринимателями власти ведут разъяснительную работу по поводу недопущения роста цен.

Что касается пассажирского транспорта – глава города сообщил: чтобы не было скопления людей на остановках и в салонах автобусов, увеличено их количество, а интервал держат на уровне 8-10 минут.

Темиртау закрыли на карантин после смерти 62-летнего мужчины от коронавируса. Умерший был карагандинцем, но работал нотариусом в Темиртау.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6526
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.04.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы не было скопления людей на остановках и в салонах автобусов, увеличено их количество, а интервал держат на уровне 8-10 минут.

Вот есть еще здравомыслящие чиновники, жаль , что не в Костанае.
У нас совершенно наоборот, чтобы не создавать битком набитый автобус, у нас уменьшают их количество на маршруте и увеличивают интервал до полу часа.
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§ Маркс
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.04.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вот есть еще здравомыслящие чиновники, жаль , что не в Костанае.

Судя по введённым ограничениям и добавленным изменениям, складывается впечатление о лоббировании интересов отдельных заинтересованных бизнес групп, сумевших продавить некоторые положения в свою пользу. Иначе трудно логически объяснить некоторые противоречивые здравому смыслу пункты карантинной декларации.
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§ drakon
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19008
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.04.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
жаль , что не в Костанае.

Полностью согласен... :lol: :oops:
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§ abaika95
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.04.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Судя по введённым ограничениям и добавленным изменениям, складывается впечатление о лоббировании интересов отдельных заинтересованных бизнес групп, сумевших продавить некоторые положения в свою пользу/




Каких к примеру?) В чем лоббирование заключается? Запрет на посещения дач в интересах овощных магазинов?)
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§ Маркс
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.04.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Каких к примеру?) В чем лоббирование заключается? Запрет на посещения дач в интересах овощных магазинов?)

Это можно было воспринять как шутку, если ничего не знать о продовольственной программе СССР. Почитайте историю происхождения дачных участков и не будете выглядеть глупее, чем кажетесь. Воистину глаголят, иногда лучше жевать, чем говорить.
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§ Добринцофф
Re: Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7242
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.04.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это можно было воспринять как шутку, если ничего не знать о продовольственной программе СССР

Я знаю,мне довелось пожить в те времена.
Если в двух словах то из продуктов в магазинах нифига ничего не было,видимо поэтому придумали дачи,что бы люди хоть как то себя прокормили.
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§ Victor Yang
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12608
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.04.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если в двух словах то из продуктов в магазинах нифига ничего не было

Я представляю такой карантин в советское время - все с радостью бы не ходили на работу, но зарплату за время карантина государство, конечно же платило. Ну и ни о каких работающих продуктовых магазинах, конечно, речи бы и не шло - кому надо работать, если зарплата идёт?
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§ Маркс
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.04.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если в двух словах то из продуктов в магазинах нифига ничего не было,видимо поэтому придумали дачи,что бы люди хоть как то себя прокормили.

Это ложь. Скорее всего г-н Добринцофф вещает о перестроечных годах, когда в СССР разрешили спекулянтов, поэтому все товары быстро опустили под прилавки и наценили со страшной силой. До перестройки даже студенты кушали буржуйские ананасы и минтаевую икру, потому что этого барахла было полно во всех сибирских универсамах.
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§ abaika95
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.04.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата/СССР. Почитайте историю происхождения дачных участков и не будете выглядеть глупее, чем кажетесь. Воистину глаголят, иногда лучше жевать, чем говорить/



А можно с аргументацией общаться а не школьными экивоками)? Так и не ответили в чем и кому лоббирование выгодно?)
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§ Добринцофф
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7242
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.04.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Скорее всего г-н Добринцофф вещает о перестроечных годах, когда в СССР разрешили спекулянтов,

Вы сами себе противоречите,в СССР спекулянтов не могло быть,за это статья была между прочим.
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§ abaika95
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.04.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Добринцофф вещает о перестроечных годах, когда в СССР/





А что про СССР надо говорить только о золотых годах ?) В 60ые было прекрасно, в 70 уже не так но тоже хорошо,80ые нельзя приводить в пример это уже перстройка про 30ые вообще забудьте это немного не СССР был) так да сейчас мыслят эмо-коммунисты?)
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§ Victor Yang
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12608
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.04.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что про СССР надо говорить только о золотых годах ?)

Получается что этих золотых лет было всего ничего - 20 лет. 20-е и 30-е - беднота после революции, 40-е - война, 50-е - восстановление после войны, 60-е и 70-е - собственно сам социализм, а 80-е уже не настоящий социализм.
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* Сабыр
Re: Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.04.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть у кого-то есть здравый смысл в головах. А наши,видимо,совсем тупы.
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§ Маркс
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.04.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вы сами себе противоречите,в СССР спекулянтов не могло быть,за это статья была между прочим.

Все правильно. Спекулянтов разрешил Горбачев в 1985 году, объявив перестройку. С этого момента начались перебои со снабжением. А чуть позже начали вводить ограничения на продажу некоторых товаров и продуктовые карточки.
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§ abaika95
Как это делают в других регионах - темиртаусцам разрешили ездить на работу на личном транспорте в установленное время
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.04.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Получается что этих золотых лет было всего ничего - 20 лет./




Это также кто восторгаться РИ или наоборот хает но делает это про определенный отрывок)


Ох как хорошо было в Российской империи,зачем разрушили? спрашиваешь в какой именно период было хорошо? Говорят в царствование Александра 2) а до этого и после что? Ну там так себе было)


Так и тут ах как в СССР было прекрасно зачем разрушили?)а В какой период было хорошо?) Ну в 60-70 было хорошо а потом уже так себе)
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