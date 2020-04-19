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Сколько разрешений на передвижение выдал оперативный штаб в Костанае с начала карантина?

19 апреля 2020, 11:39 |  Государство

Как сообщила пресс-служба акимата Костаная, по данным на утро 19 апреля 2020 года, на электронные адреса городского оперативного штаба поступило 10 368 заявок для получения разрешения на передвижение. Из них рассмотрена 8 121 заявка.

Фото из архива "НГ"

В том числе:

- направлены в департамент полиции для внесения в базу данных 3 816 ходатайств;

- отказано, либо отправлено на доработку - 4 305 ходатайств (неполный пакет документов, несоответствие вида деятельности, завышенное количество автотранспорта для передвижения, ходатайства физических лиц о передвижении на личном транспорте).

В работе находятся 2 247 ходатайств.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Сколько разрешений на передвижение выдал оперативный штаб в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.04.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото наверное слесари Костанай су едут на смену.
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§ Маркс
Сколько разрешений на передвижение выдал оперативный штаб в Костанае с начала карантина?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.04.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть кто-то получил разрешение из реальных жителей? Где обратная связь? Как отправившие письма счастья могут узнать статус своей заявки? Какова причина
отказа, если по всем параметрам разрешение должно быть дано? Вопросы без ответов.

Показать нереальные цифры легко. Но больше доверия вызвал бы список разрешенных номеров и ИИНов на любом сайте. Тем более, что и 10000 номеров не вызовет коллапса даже на самом слабом сервере костанайского серверного хозяйства.

[Исправлено: Маркс, 19.04.2020 - 12:54]
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§ bugsy
Re: Сколько разрешений на передвижение выдал оперативный штаб в...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 19.04.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где же ваши программисты? создайте телеграм бот с базами разрешенных-неразрешенных.работы на пару часов, а сколько проблем снимет!
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§ alex_60
Re: Сколько разрешений на передвижение выдал оперативный штаб в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.04.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждём информации сколько за день водителей арестовано/оштрафовано, сколько машин на штрафстоянку отправлено, сколько пешеходов подвергнуты оформлению протоколом.
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