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Сколько разрешений на передвижение выдал оперативный штаб в Костанае с начала карантина?
19 апреля 2020, 11:39 | Государство
Как сообщила пресс-служба акимата Костаная, по данным на утро 19 апреля 2020 года, на электронные адреса городского оперативного штаба поступило 10 368 заявок для получения разрешения на передвижение. Из них рассмотрена 8 121 заявка.
Фото из архива "НГ"
В том числе:
- направлены в департамент полиции для внесения в базу данных 3 816 ходатайств;
- отказано, либо отправлено на доработку - 4 305 ходатайств (неполный пакет документов, несоответствие вида деятельности, завышенное количество автотранспорта для передвижения, ходатайства физических лиц о передвижении на личном транспорте).
В работе находятся 2 247 ходатайств.
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