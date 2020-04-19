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Токаев поздравил казахстанцев с Пасхой
Tengrinews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Фото Турар Казангапов©
"Дорогие соотечественники!
Поздравляю православных казахстанцев со светлым праздником Пасхи!
Непреходящие ценности христианской религии вдохновляют людей на благородные дела и поступки. Светлый праздник Пасхи - это еще одна уникальная возможность вернуться к истокам духовного единения и искреннего братства.
Сегодня, когда весь мир борется с пандемией, сила духа и солидарность народов, независимо от их вероисповедания, приобретают особое значение.
Уверен, благодаря единству, стойкости, мудрости и выдержке нашего народа мы с честью пройдем через все испытания.
Желаю православным христианам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в поздравлении.
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