Еще 4 случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Житикаре и Аркалыке

Как сообщает оперативный штаб Костанайской области, все зараженные - из числа лиц, контактных с ранее заболевшими. В Аркалыке заболела 48-летняя женщина. Каким путем произошло инфицирование, пока не сообщается.

COVID-19 выявлен у пенсионеров 1943 и 1949 г. р. из Житикары. Также положительный анализ на коронавирус подтвержден у ребенка 2017 года рождения. Все они - соседи ранее заболевших людей. Все госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской ЦРБ, получают необходимое лечение.

Еще один факт заболевания COVID-19 выявлен у 48-летней жительницы города Аркалык. Определяется список контактных лиц. Больная госпитализирована.

Всего по состоянию на 18.04.2020 года в области зарегистрировано 15 человек с инфекцией COVID-19.



