Коронавирус в Костанайской области: 15 случаев (+6 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
Еще 4 случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Житикаре и Аркалыке
Как сообщает оперативный штаб Костанайской области, все зараженные - из числа лиц, контактных с ранее заболевшими. В Аркалыке заболела 48-летняя женщина. Каким путем произошло инфицирование, пока не сообщается.
COVID-19 выявлен у пенсионеров 1943 и 1949 г. р. из Житикары. Также положительный анализ на коронавирус подтвержден у ребенка 2017 года рождения. Все они - соседи ранее заболевших людей. Все госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской ЦРБ, получают необходимое лечение.
Еще один факт заболевания COVID-19 выявлен у 48-летней жительницы города Аркалык. Определяется список контактных лиц. Больная госпитализирована.
Всего по состоянию на 18.04.2020 года в области зарегистрировано 15 человек с инфекцией COVID-19.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 0
Всего: 91
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020