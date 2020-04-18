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Еще 4 случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Житикаре и Аркалыке

18 апреля 2020, 22:50 |  Коронавирус

Как сообщает оперативный штаб Костанайской области, все зараженные - из числа лиц, контактных с ранее заболевшими. В Аркалыке заболела 48-летняя женщина. Каким путем произошло инфицирование, пока не сообщается.

COVID-19 выявлен у пенсионеров 1943 и 1949 г. р. из Житикары. Также положительный анализ на коронавирус подтвержден у ребенка 2017 года рождения. Все они - соседи ранее заболевших людей. Все госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской ЦРБ, получают необходимое лечение.

Еще один факт заболевания COVID-19 выявлен у 48-летней жительницы города Аркалык. Определяется список контактных лиц. Больная госпитализирована.

Всего по состоянию на 18.04.2020 года в области зарегистрировано 15 человек с инфекцией COVID-19.
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Комментарии к новости
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§ Трезвый
Re: Еще 4 случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в...
Трезвый


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 18.04.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда карантин снимут в Кустанае? Я уже устал пиво пить!!!
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§ denfostr
Re: Еще 4 случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 18.04.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каким образом лечат заражённых вирусом? Как от него лечат? Есть от вируса лекарство?
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§ Vit
Re: Еще 4 случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9309
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.04.20 - 23:25
Комментарий удален модератором.
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§ Muad Dib
Еще 4 случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Житикаре и Аркалыке
Muad Dib


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 19.04.20 - 00:44
Комментарий проходит проверку.
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