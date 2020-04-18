Результаты расследования по факту смерти жителя Житикары сообщило управление здравоохранения Костанайской области

Информацию по вопросу оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией Житикаре управление здравоохранения распространило сегодня, 18 апреля.

Фото с сайта yandex.net

Как сообщается в пресс-релизе. на 18 апреля в области зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией (в том числе 1 летальный - в связи с нарастанием дыхательной недостаточности). В инфекционном отделении областной больницы находятся 5 человек, из них трое готовятся на выписку после двух взятых отрицательных анализов. Состояние всех - ближе к удовлетворительному.

Сегодня, согласно алгоритму, планируется транспортировка пациентки А. в капсуле в областную инфекционную больницу.

"Касательно заявления родственницы скончавшегося гражданина 1945 г. р. в городе Житикара, для проведения служебного расследования оказания медицинской помощи пациентам с КВИ приказом №154 от 15 апреля 2020 года управлением здравоохранения создана специальная комиссия во главе с Джандаевым Д.С., заместителем руководителя управления, которая изучила вопрос с выездом на место", - сообщается в документе.

В результате расследования установлено следующее.

На пульт скорой помощи 11 апреля в 9.54 поступил вызов от дочери пациентки А. 1955 г. р. Время прибытия скорой медицинской помощи - в 10:02. Со слов дочери, у пациентки отмечается сухой редкий кашель, повышение температуры тела в течение 3 дней. До прибытия бригады скорой помощи пациентка приняла таблетки парацетамола. На момент осмотра женщина жалоб не предъявляла. Температура тела в пределах нормы, хрипы, одышка отсутствовали. С их слов, за пределы Житикары не выезжали, на улицу с 27 марта 2020 года не выходили, проживали в квартире вдвоем.

Кроме того, осмотрен супруг пациентки – гражданин Т.1945 г. р. Жалоб на момент осмотра не предъявлял, температура – 36,6 градусов.

Фельдшер скорой помощи собрал эпидемиологический анамнез. Со слов, пациентка и дочь отрицают поездки за пределы области и контакт с другими людьми.

Таким образом, состояние больной на момент осмотра при условии отсутствия эпидемиологического анамнеза не позволяло заподозрить коронавирусную инфекцию. Выставлен диагноз: ОРВИ.

Повторно машина скорой помощи была вызвана 12 апреля в 11.34. Пациентка А. предъявляла жалобы на повышение температуры, рвоту, насморк, диарею. При осмотре отмечается повышение температуры до 37,5 градусов, сухие, единичные хрипы, одышка смешанного характера. Выставлен диагноз: ОРВИ. Пневмония?

Пациент Т. предъявлял жалобы на одышку, повышение температуры тела, слабость. При осмотре отмечено, что в легких дыхание жесткое, влажные, единичные хрипы, температура тела 37,9 градусов. Выставлен диагноз: Пневмония?

Оба пациента по медицинским показаниям доставлены бригадой скорой помощи в Житикаринскую районную больницу, согласно алгоритму.

В ходе повторного сбора анамнеза было установлено, что болеют в течение семи дней. С 27 марта находятся на домашней самоизоляции. Пациенты отрицали поездку за пределы Костанайской области, общение и контакты с людьми, в том числе из регионов РК, в которых выявлена КВИ.

Проведено обследование, в том числе взяты анализы на коронавирусную инфекцию, которые показали положительный результат.

Больные были госпитализированы в отдельную палату с раздельным санузлом, предназначенные для пациентов с COVID-19. Назначено лечение и проводилось в полном объеме. К сожалению, утром 15 апреля 2020 года у пожилого человека произошла остановка сердца.

Согласно медицинской информационной системе «КОМЕК», вызовов к данным пациентам с 1-го по 11 апреля 2020 года не поступало.

"Таким образом, по итогам работы комиссии, составлены следующие выводы: 11 апреля 2020 года показания к госпитализации данных пациентов отсутствовали, скорой помощью, дежурным врачом, медперсоналом Житикаринской ЦРБ соблюдены все стандарты оказания медпомощи и госпитализации пациентов, правильно определены диагностические мероприятия и дальнейшая тактика лечения согласно собранному эпидемическому анамнезу. Соблюдены стандарты госпитализации в изолированную палату и назначенного лечения. После получения положительного результата, пациенты переведены в инфекционное отделение, койки которого предназначены для лечения больных с подтвержденным результатом COVID-19", - отмечается в пресс-релизе.

В ведомстве пояснили, что данная справка была составлена на основании объяснительных медицинских работников и представленной медицинской документации. Пройти маршрут госпитализации пациентов не представляется возможным ввиду нахождения стационара на карантине.

15 апреля информагенство Tengrinews.kz опубликовало рассказ падчерицы умершего от коронавируса житикаринца. По словам женщины, 11 апреля они вызвали для родителей скорую помощь, но пенсионеров отказались госпитализировать.

"В телефонном разговоре примерно 7-8 апреля мама пожаловалась на легкое недомогание. Она думала, что ее просквозило. Но уже 11-го числа мама позвонила и сказала, что у нее и у отчима температура, кашель, слабость и жидкий стул. Я и сестра приехали сразу к родителям, так как маме было совсем плохо. Вызвала скорую помощь для них, так как поняла, что это первые симптомы коронавируса. Но их бригада неотложки не стала госпитализировать по причине того, что это был выходной день, суббота, и все больницы закрыты. Медики посоветовали родителям пить сладкий чай с малиной, супы и препарат от диареи. Температуры на тот момент уже не было, так как мама и отчим выпили до приезда жаропонижающее. Также нам посоветовали вызвать в понедельник на дом участкового. Я сразу позвонила в регистратуру, хотела вызвать сразу врача, на что мне ответили отказом. На следующий день, 12 апреля, в воскресенье, мы с сестрой настояли на госпитализации родителей, и только тогда их увезли в больницу", - рассказала Алмагуль.

По словам девушки, родители за границу не выезжали, не контактировали с родными после 16 марта.

"Сейчас пишут, что они могли, возможно, заразиться от внука, который учится в Кокшетау. Действительно, их внук, мой племянник - студент, но домой в Житикару он вернулся еще 14 марта. С 16 марта, как объявили режим ЧП, мои родители ни с кем не контактировали. Если бы племянник их заразил, то к 28 марта у мамы и отчима должны были быть какие-либо симптомы, а их не было", - добавила падчерица скончавшегося мужчины.

"По словам мамы, вначале их поместили в общее отделение, но в отдельную палату. Взяли анализы. Как подтвердился вирус, их перевели в другое отделение. Меня саму не сразу госпитализировали как контактную. Я вчера сама приехала в больницу, так как нужно было привезти вещи родителям. Со мной еще мой сын. Мы зашли к главврачу больницы, чтобы узнать, как чувствуют себя мама и отчим, так как нам никто не мог объяснить, что и как у них. Нас в 16.00 завели в кабинет, и до полуночи мы были там. Нас закрыли, и палату предоставили только ночью. Сейчас мы уже в карантинном отделении и ждем результатов на вирус", - сказала в телефонном разговоре женщина.