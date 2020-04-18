В Житикаре выявлены еще 2 случая заражения КВИ

За последние сутки в Житикаре выявлены еще 2 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил сегодня, 18 апреля, оперативный информационный штаб при акимате Костанайской области.

Зараженные - мужчина 1987 г. р. и женщина 1950 г. р., она на пенсии. Ранее они имели контакты с заболевшими жителями Житикары.

Все больные госпитализированы. Были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID19.

"В настоящее время данные граждане получают необходимое лечение, состояние больных удовлетворительное. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы," - говорится в сообщении штаба.

По состоянию на 18 апреля, в регионе выявлены 11 человек с инфекцией COVID-19, один из них скончался.