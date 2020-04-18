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В Житикаре выявлены еще 2 случая заражения КВИ

18 апреля 2020, 14:00 |  Коронавирус

За последние сутки в Житикаре выявлены еще 2 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил сегодня, 18 апреля, оперативный информационный штаб при акимате Костанайской области.

Зараженные - мужчина 1987 г. р. и женщина 1950 г. р., она на пенсии. Ранее они имели контакты с заболевшими жителями Житикары.

Все больные госпитализированы. Были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID19. 

"В настоящее время данные граждане получают необходимое лечение, состояние больных удовлетворительное. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы," - говорится в сообщении штаба. 

По состоянию на 18 апреля, в регионе выявлены 11 человек с инфекцией COVID-19, один из них скончался.
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Комментарии к новости
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§ Горожанин_kst
Re: В Житикаре выявлены еще 2 случая заражения КВИ
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1451
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.04.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Установлен нулевой заболевший в Житикаре?
КТО деда с бабкой заразил? Они никуда не выезжали. Вот на самом деле самый важный вопрос.
Если все остальные случаи привозные, то случай с Житикарой самый что ни есть доморощенный.
Три дня было для ответа на этот вопрос.
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§ yudjin
В Житикаре выявлены еще 2 случая заражения КВИ
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6525
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.04.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Установлен нулевой заболевший в Житикаре?

наверняка первые и были первыми, кто привез в город. Все следующие контактировали именно с ними. Люди же писали про тои в астане.
Ниоткуда он не возьмётся.
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§ KOS77
Re: В Житикаре выявлены еще 2 случая заражения КВИ
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 716
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 18.04.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Люди же писали про тои в астане. Ниоткуда он не возьмётся.

Да уж, "первые" плодотворно съездили в гости во время всеобщего призыва "сидеть дома"... Видимо без гостевых похождений никак в нашей стране!?
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§ Vit
В Житикаре выявлены еще 2 случая заражения КВИ
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9297
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.04.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Я больше привержен к версии что мы все заражённые. Я и ты и Абайка) Смотри как легко вирус распространяется, махом. Плюс пока кнб или кто, ищет круг общения заражённых они за это время сотни успевают заразить. Скорей всего большенство как говорится болеют на ногах и не чувствуют.
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§ Тот самый
Re: В Житикаре выявлены еще 2 случая заражения КВИ
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.04.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Все следующие контактировали именно с ними


Невероятно общительными оказались. Эти самые опасные. В Южной Корее была женщина "31й пациент" её вроде назвали. Член секты Синчхонджы. Почти до смерти, уже тяжело больная, ходила на собрания - 130 человек заразила.
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§ Butch
Re: В Житикаре выявлены еще 2 случая заражения КВИ
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 696
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.04.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Что стряслось? Где Ваша обычная паранойя? Странным образом в правильном направлении мысль Ваша потекла ;-) :lol:
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Да. Я готов ограничить свою свободу для того, чтобы сохранить жизнь себе и близким.
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