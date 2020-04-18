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Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги из-за введения карантина

18 апреля 2020, 12:14 |  ЖКХ

Стало известно, кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на МИИР.

Сообщается, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг.

В регионах, где введен карантин, на абонентские счета следующих категорий граждан в течение двух месяцев будут направлять по 15 тысяч тенге:

- инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- многодетные семьи;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
- пенсионеры с минимальной пенсией и менее;
- граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

 

Для получения выплаты потребителю нужно подать заявку в акимат через информационные системы или call-центр. В заявке нужно указать ИИН, социальный статус и данные лицевого счета.

 

Далее акимат проверит предоставленные данные и в случае их достоверности перечислит средства на абонентский счет потребителя коммунальных услуг.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.04.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Логики не вижу.
Всё эти пенсии, пособия они до этого получали. Тем более при введении ЧП им их повысили. Тарифы сбросили чуток.
Компенсация за что тогда?
И почему тогда не всем.
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§ Гога
Re: Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги из-за...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.04.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много шума из ничего.
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§ сайлау курманов
Re: Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги из-за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3695
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.04.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионерам вообще грех жаловаться, надо молодым помогать у кого нет родителей, таковых в моем окружении много, вот кому надо помогать
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§ сайлау курманов
Re: Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги из-за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3695
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.04.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионерам вообще грех жаловаться, надо молодым помогать у кого нет родителей, таковых в моем окружении много, вот кому надо помогать
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§ Vit
Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги из-за введения карантина
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9297
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.04.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Сегодня самое главное для пенсов не выходить из дома не только что не зарозится, но что б не ограбили.) ещё пару месяцев карантина и деньги будут только у них)
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