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Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги из-за введения карантина
Стало известно, кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МИИР.
Сообщается, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг.
- инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- многодетные семьи;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
- пенсионеры с минимальной пенсией и менее;
- граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.
Для получения выплаты потребителю нужно подать заявку в акимат через информационные системы или call-центр. В заявке нужно указать ИИН, социальный статус и данные лицевого счета.
Далее акимат проверит предоставленные данные и в случае их достоверности перечислит средства на абонентский счет потребителя коммунальных услуг.
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