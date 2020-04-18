Возврат 42 500: глава Минтруда ответил на критику в адрес ведомства

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов не согласен с тем, что ведомство повинно в возникшей ситуации с необходимостью возврата пособия в размере 42 500 тенге, который должны будут сделать часть получивших его казахстанцев. Свои аргументы он изложил в опубликованном на его странице в Facebook посте, передает Tengrinews.kz.

Биржан Нурымбетов. Фото: fprk.kz

Как отметил министр, с первого дня разъяснялось, что право на соцвыплату по случаю потери дохода в связи с введением ЧП имеют наемные работники, отправленные в отпуск без сохранения заработной платы (здесь и далее слова выделены как в посте. - Прим. авт.). По его словам, так было написано с первого дня в приказе, и это никогда не менялось.

"К сожалению, как оказалось, многие наемные работники, которые продолжают работать и получать заработную плату (то есть их никто не отправлял в отпуска без сохранения зарплаты), все-таки подали заявления и получили 42500 тенге. Вы не имели права получать эту выплату в соответствии с Правилами! "А почему тогда вы нам выплатили?" говорят и пишут мне. А потому что, вы сами (или ваш работодатель) подали нам заявление, в котором вы подтвердили, что потеряли доходы в связи с тем, что ваш работодатель (указав его БИН) отправил вас в отпуск без сохранения зарплаты", - парировал министр (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. - Прим. авт.).

Биржан Нурымбетов также объяснил, почему ведомство не могло проверить заявления при рассмотрении.

"В первоначальном варианте Правил, мы требовали от работодателя приложить к заявлению копию приказа об отпуске своих работников без сохранения зарплаты, и другие документы, подтверждающие, что он не может им платить зарплату в силу отсутствия средств. На второй же день, работодатели, работники, общественность, представители палаты предпринимателей, акимы сказали, что это слишком бюрократично и работодателям тяжело будет в egov прикреплять сканированные эти документы. Мы сразу же отреагировали и убрали эти требования, оставив только заявление, в котором заявитель подтверждает, что потерял доходы именно в связи с ЧП и несет ответственность за достоверность представленных сведений. То есть перешли на уведомительный принцип", - рассказал Нурымбетов.

Как отмечает глава Минтруда, по пожеланиям многих работников, работодатели которых "особо не торопились за них подавать заявления", была предусмотрена возможность подать заявление самому работнику, указав БИН своей компании.

"Мы правильно сделали, что сразу послушались людей, общественного мнения? Думаю, что мы должны были так сделать.И как мы после этого могли проверить, есть ли у вас приказ об отпуске без сохранения зарплаты или нет? Никак. Вы своим заявлением нас уведомили, мы это приняли", - аргументировал министр.

"Многие также считают, что мы должны были это нарушение увидеть при проверке, так как у нас есть база данных. У нас в базах данных не может быть сведений о приказах по предоставлению вам не оплачиваемого отпуска, - продолжил глава ведомства. - Потому что по вашим же требованиям мы исключили предоставление такого приказа (см. выше), заменив на уведомительный принцип. Тем более у нас не может быть сведений о не существующем приказе (ведь у вас его нет, вы не уходили в отпуск, вы продолжаете работать и получать зарплату, вы не теряли доходов в связи с ЧП)", - продолжил изложение своей позиции министр.

Исходя из приведенных доводов, с мнением, что "в данном случае кто назначил и выплатил тот и виноват", Нурымбетов не согласен.

Он также подчеркнул, что все написанное им выше относится только к тем работникам, которые, продолжая работать и получая заработную плату, подали заявления и получили 42 500 тенге, хотя по правилам эта выплата полагается только тем наемным работникам, которые были отправлены в отпуска без сохранения зарплаты.

"В связи с этим, Государственный фонд социального страхования (ГФСС), за счет средств которого осуществляется выплата 42500, имеет полное право требовать возврата неправомерно полученных выплат. Напомню, что ГФСС, помимо "42500", осуществляет выплаты по случаю инвалидности, потери кормильца, потери работы, по беременности и родам, и по уходу за ребенком до одного года.

У Минтруда кроме вышеуказанных работодателей и работников, к другим получателям нет никаких претензий. И Минтруда не будет инициировать проведение каких-либо проверок в отношении лиц, получивших 42500 тенге (ИП, ЧП, ГПХ, плательщики ЕСП, "декретницы" и другие). И не переспрашивайте, - никого, кроме вышеуказанных наемных работников и работодателей, проверять не будем.

Я уверен, что вы честно подали свои заявления, поэтому правомерно получили выплату. Берегите себя и своих близких!" - заключил министр труда и социальной защиты населения.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения предупредили, что все заявления на получение выплаты в размере 42 500 тенге перепроверят на законность после окончания режима ЧП. Позже вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев на своей странице в Instagram разъяснил ситуацию с ответственностью за получение 42 500 тенге.