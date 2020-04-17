Коронавирус в Костанайской области: 9 случаев (+2 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
Еще двое инфицированных коронавирусом установлены в Житикаре
В Житикаре зарегистрировано два новых случая коронавирусной инфекции. 17 апреля у двух местных жителей 48 и 49 лет был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает оперативный информационный штаб.
Фото с сайта amanchess.kz
Оба мужчины - из числа контактных с первыми заболевшими - семейной парой пенсионеров. У одного из них диагноз подтвердился при обследовании лиц, взятых на карантин. У второго - по близкому контакту с первичными заболевшими.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение по утвержденному протоколу.
По данным на вечер 17 апреля в Костанайской области зарегистрировано 9 человек с COVID-19: 2 в Костанае и 7 в Житикаре. Один из зараженных в Житикаре умер.
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