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Еще двое инфицированных коронавирусом установлены в Житикаре

17 апреля 2020, 23:39 |  Коронавирус

В Житикаре зарегистрировано два новых случая коронавирусной инфекции. 17 апреля  у двух местных жителей 48 и 49 лет был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает оперативный информационный  штаб.

Фото с сайта amanchess.kz

Оба мужчины - из числа контактных с первыми заболевшими - семейной парой пенсионеров. У одного из них диагноз подтвердился при обследовании лиц, взятых на карантин. У второго - по близкому контакту с первичными заболевшими.

В настоящее время состояние больных  удовлетворительное. Проводится лечение по утвержденному протоколу. 

По данным  на  вечер 17 апреля в Костанайской области зарегистрировано 9 человек с COVID-19: 2 в Костанае и 7 в Житикаре. Один из зараженных в Житикаре умер.
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Комментарии к новости
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§ Николаич I
Re: Еще двое инфицированных коронавирусом установлены в...
Николаич I


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 17.04.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве 2 в Костанае и 7 в Житикаре? кажется 3 и 6 было
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§ Тот самый
Re: Еще двое инфицированных коронавирусом установлены в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.04.20 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Разве 2 в Костанае и 7 в Житикаре? кажется 3 и 6 было


Да. Трое в Затобыле импортных. 2 пенсионера, 2 (полицейский, ребёнок) и вот эти двое.
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