Еще двое инфицированных коронавирусом установлены в Житикаре

В Житикаре зарегистрировано два новых случая коронавирусной инфекции. 17 апреля у двух местных жителей 48 и 49 лет был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает оперативный информационный штаб.

Фото с сайта amanchess.kz

Оба мужчины - из числа контактных с первыми заболевшими - семейной парой пенсионеров. У одного из них диагноз подтвердился при обследовании лиц, взятых на карантин. У второго - по близкому контакту с первичными заболевшими.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение по утвержденному протоколу.

По данным на вечер 17 апреля в Костанайской области зарегистрировано 9 человек с COVID-19: 2 в Костанае и 7 в Житикаре. Один из зараженных в Житикаре умер.







