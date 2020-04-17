Работники скорой помощи выглядят теперь по-другому в Костанайской области

Полная противоэпидемическая экипировка - необходимость в условиях карантина, сообщает пресс-служба управления здравоохранения области. И это не повод пугаться внешнего вида медиков.

- В условиях карантина областная станция скорой помощи работает в штатном режиме, - говорится в сообщении ведомства. - Среднесуточное число выездных бригад - 49, все бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты. В штатном режиме работают отделения скорой помощи при поликлиниках.

Медики напоминают, что при появлении температуры, насморка, чихания, кашля, диареи вы не должны приходить в поликлинику, нужно туда позвонить и сообщить о проблеме или вызвать скорую помощь.