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Коронавирус в Костанайской области: 7 случаев (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
Работники скорой помощи выглядят теперь по-другому в Костанайской области
17 апреля 2020, 14:49 | Государство
Полная противоэпидемическая экипировка - необходимость в условиях карантина, сообщает пресс-служба управления здравоохранения области. И это не повод пугаться внешнего вида медиков.
- В условиях карантина областная станция скорой помощи работает в штатном режиме, - говорится в сообщении ведомства. - Среднесуточное число выездных бригад - 49, все бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты. В штатном режиме работают отделения скорой помощи при поликлиниках.
Медики напоминают, что при появлении температуры, насморка, чихания, кашля, диареи вы не должны приходить в поликлинику, нужно туда позвонить и сообщить о проблеме или вызвать скорую помощь.
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