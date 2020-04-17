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Работники скорой помощи выглядят теперь по-другому в Костанайской области

17 апреля 2020, 14:49 |  Государство

Полная противоэпидемическая экипировка - необходимость в условиях карантина, сообщает пресс-служба управления здравоохранения области. И это не повод пугаться внешнего вида медиков.

- В условиях карантина областная станция скорой помощи работает в штатном режиме, - говорится в сообщении ведомства. - Среднесуточное число выездных бригад - 49, все бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты. В штатном режиме работают отделения скорой помощи при поликлиниках.

Медики напоминают, что при появлении температуры, насморка, чихания, кашля, диареи вы не должны приходить в поликлинику, нужно туда позвонить и сообщить о проблеме или вызвать скорую помощь.
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Комментарии к новости
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§ AR
Re: Работники скорой помощи выглядят теперь по-другому в...
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 17.04.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это другое дело! Молодцы, что советуете не приходить в поликлиники. Может это было раньше, но я этого не знал, например. Нужно повторять это снова и снова и снова, появились симптомы не выходи из дома, звони по телефону. Теперь куда звонить? Сделайте единый номер по всей области и рекламируйте его через СМИ каждый день, чтобы все его знали. Человек заболел или просто имеет первичные симптомы, номер поликлиники искать долго, всё должно быть проще. Один номер.
Дальше, объясните, как и где человека протестируют. Всё должно быть понятно шаг за шагом.
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§ Козлов я
Re: Работники скорой помощи выглядят теперь по-другому в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.04.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем другое дело! А то было :
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§ denfostr
Re: Работники скорой помощи выглядят теперь по-другому в...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 17.04.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А смысл этого маскарада? Оне,что?приходят от больного к здоровому в том же костюме?
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