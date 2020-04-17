«Больше 100 машин из 1 000 вернули обратно» - В режиме карантина работают полицейские Костанайской области

Первый карантинный день принес жителям области массу неудобств. Многие не успели сделать справки с места работы, зарегистрировать автомобили в базе «Сергек», осознать, что отходить от дома дальше чем на 500 м запрещено.

В связи с чем все въезды в Костанай утром 17 апреля были практически парализованы. На двух мостах, Большом и Корейском, очередь из машин растянулась на несколько километров.

Корреспонденты «НГ» побывали на Большом мосту около 11.00. Четыре патрульные машины блокировали въезд из Тобыла и выезд из Костаная. Полицейские проверяли каждый автомобиль.

- Просим показать документы на машину, справку с места работы и проверяем, зарегистрирован ли автомобиль в базе «Сергек», - прокомментировал «НГ» на месте начальник местной полицейской службы Курмет МАЖИКЕНОВ. - У многих нет справок, а автомобиль не зарегистрирован, но мы понимаем, что люди не успели это сделать. Всех, кто работает на предприятиях жизнеобеспечения, перечисленных в приложении постановления главного санитарного врача, мы пропускаем. На данный момент пропустили около тысячи машин, больше ста вернули обратно. Люди говорили, что поехали в магазин, в гости, что категорически запрещено.

Многие водители были недовольны тем, что простояли в пробках несколько часов.

- Тобыл останется без хлеба! - крикнул нам из своего автомобиля водитель Вадим МАСКИМОВСКИЙ. - Уже 1 час 20 минут стою в пробке, а я между прочим горячий хлеб везу.

Курмет Мажикенов пояснил, что в ближайшие пару часов полицейские уедут с моста и начнут проверять водителей в городе, чтобы разгрузить пробки. Примерно к 14.00 сотрудники МПС, действительно, сняли пост и проезд для автомобилей стал беспрепятственным.

На проспекте Абая машин с 11.00 до 14.00 было крайне мало.

- Если честно, ожидали, что нарушителей будет гораздо больше, - сообщил «НГ» и.о. командира батальона полиции УП Костаная Ербол МУХАМЕДЖАНОВ. - Но пока никого не отправили обратно. У всех есть справки, машины зарегистрированы в базе «Сергек», все могут объяснить причину выезда.

Полицейские еще раз напомнили, что в первые дни карантина, 17 и 18 апреля, не будут применять карательных мер в отношении нарушителей. С 19 апреля тех, кто будет ездить по улицам «просто так», ждут штрафы и аресты.

Фото Ксении РЕБИК