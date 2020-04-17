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«Больше 100 машин из 1 000 вернули обратно» - В режиме карантина работают полицейские Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

17 апреля 2020, 15:14 |  Коронавирус

Первый карантинный день принес жителям области массу неудобств. Многие не успели сделать справки с места работы, зарегистрировать автомобили в базе «Сергек», осознать, что отходить от дома дальше чем на 500 м запрещено.

В связи с чем все въезды в Костанай утром 17 апреля были практически парализованы. На двух мостах, Большом и Корейском, очередь из машин растянулась на несколько километров.

Корреспонденты «НГ» побывали на Большом мосту около 11.00. Четыре патрульные машины блокировали въезд из Тобыла и выезд из Костаная. Полицейские проверяли каждый автомобиль.

- Просим показать документы на машину, справку с места работы и проверяем, зарегистрирован ли автомобиль в базе «Сергек», - прокомментировал «НГ» на месте начальник местной полицейской службы Курмет МАЖИКЕНОВ. - У многих нет справок, а автомобиль не зарегистрирован, но мы понимаем, что люди не успели это сделать. Всех, кто работает на предприятиях жизнеобеспечения, перечисленных в приложении постановления главного санитарного врача, мы пропускаем. На данный момент пропустили около тысячи машин, больше ста вернули обратно. Люди говорили, что поехали в магазин, в гости, что категорически запрещено.

Многие водители были недовольны тем, что простояли в пробках несколько часов.

- Тобыл останется без хлеба! - крикнул нам из своего автомобиля водитель Вадим МАСКИМОВСКИЙ. - Уже 1 час 20 минут стою в пробке, а я между прочим горячий хлеб везу.

Курмет Мажикенов пояснил, что в ближайшие пару часов полицейские уедут с моста и начнут проверять водителей в городе, чтобы разгрузить пробки. Примерно к 14.00 сотрудники МПС, действительно, сняли пост и проезд для автомобилей стал беспрепятственным.

На проспекте Абая машин с 11.00 до 14.00 было крайне мало.

- Если честно, ожидали, что нарушителей будет гораздо больше, - сообщил «НГ» и.о. командира батальона полиции УП Костаная Ербол МУХАМЕДЖАНОВ. - Но пока никого не отправили обратно. У всех есть справки, машины зарегистрированы в базе «Сергек», все могут объяснить причину выезда.

Полицейские еще раз напомнили, что в первые дни карантина, 17 и 18 апреля, не будут применять карательных мер в отношении нарушителей. С 19 апреля тех, кто будет ездить по улицам «просто так», ждут штрафы и аресты.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ Механик
Re: «Больше 100 машин из 1 000 вернули обратно» - В режиме...
Механик


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 31.05.13
Отправлено: 17.04.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво написали: многие не успели зарегистрировать автомобили в базе Сергек.
Заявку отправили с нашего предприятия ещё вчера вечером. А ответа нет. Попробуйте позвонить в акимат на 109. Не дозвониться, а если как то получилось, то ответ такой не знаем, звоните в отдел предпринимательства. А там трубку не берут.
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* yudjin
Re: «Больше 100 машин из 1 000 вернули обратно» - В режиме...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.04.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Тобол останется без хлеба!

Ну и город тоже... Пошел в магазин в 14.00. Пришлось обойти ЧЕТЫРЕ близлежащих магазина, чтобы найти хлеб. Купил, только что привезенный, судя по отъезжающей газеле со словом "ХЛЕБ" на будке.

Народа в микрорайонах заметно меньше, но ходят в магазин и по делам, есть и без масок. Работают дворники во дворах. Детей нет совсем. Да и погода к прогулкам не располагает.

А так сегодня дома, ждём когда руководство получит разрешение для выхода на работу.
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§ denfostr
Re: «Больше 100 машин из 1 000 вернули обратно» - В режиме...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 17.04.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Едактор ищет люи,ну и какие нам люди?
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§ denfostr
Re: «Больше 100 машин из 1 000 вернули обратно» - В режиме...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 17.04.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,и какой у них режим санэпидем?после каждого водителя надо менять перчатки полицаю.
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§ alex_60
«Больше 100 машин из 1 000 вернули обратно» - В режиме карантина работают полицейские Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7932
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.04.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько вранья ещё придётся услышать.
Какой там сергек с вбитыми машинами.
За одну ночь.
Планшетов то с сергеком не видно у проверяющих.
Впереди суббота, воскресенье.
А запрет на передвижения на личных машинах, запрет жену отвезти на работу,
На дачу.
За гранью разума.
Закрытие мест скопления, маски, дистанция.
Это все логично. Карантины в цонах.
Да все супермаркеты по большому сведут в конце концов все эти запреты на перемещение в городе на нет.
Закрыли Джетыгору, тоже понятно.
Перемещение между городами закрыли,
А сегодня Из Тобыла В Кустанай тысячи машин пропустили. А на дачи нельзя.
В чем смысл всего этого?

[Исправлено: alex_60, 17.04.2020 - 17:39]
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