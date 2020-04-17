Затею с возвратом 42 500 лучше остановить - политолог

Политолог Уразгали Сельтеев высказался о возврате пособия в 42 500 тенге, передает Tengrinews.kz.

Фото: Алихан Сариев

В своем Telegram-канале он заявил о возможном уроне для репутации государственного аппарата.

"С проектом "42500" устроили сплошной балаган, который наносит колоссальный репутационный урон госаппарату. Сначала не могли определиться с правилами и порядком выдачи. Запутали людей, так и не установив наиболее простейший и удобный механизм.

Теперь запустили общественную дискуссию в русле необходимости возврата данной суммы теми, кому она не предназначалась. Через блогеров и неких юристов идет прямой вброс однозначного посыла: "к уголовной ответственности привлекут тех, кто незаконно получил 42 500 от Минтруда! Статья УК РК 190 – мошенничество", - написал Сельтеев.

Политолог считает, что начисление пособий в размере 42 500 тенге осуществлялось хаотично.

"Нет продуманных и четких процедур. Режим ЧП выявляет состоятельность разных структур и субъектов.

Многие люди реально нуждаются в этих деньгах. Но что теперь запомнит большинство об антикризисных мерах государства? Уже сейчас можно легко замерить и сделать выводы. Попробуйте вбить в Google вопросительные слова: как, кто, кому. В первую очередь на выбор выплывают следующие словосочетания: как (как вернуть 42500, как отменить заявку на 42500), кто (кто имеет право на 42500, кто должен вернуть 42500), кому (кому положены 42500, кому нужно вернуть 42500). Именно этим сейчас озабочены люди", - добавил он.

"Рост социального недовольства и напряженности был ожидаем, в том числе на фоне внешних форс-мажорных факторов. Однако усиление негативных явлений происходит по причине непрофессиональных решений и действий.

Затею с возвратом выплат лучше остановить, прекратив любые дискуссии в данном контексте. Отвечать за ошибки должны те, кто создает условия для их совершения. Не стоит усугублять ситуацию и недооценивать масштабы разрастания конфликтогенного потенциала", - заключил Уразгали Сельтеев.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения предупредили, что все заявления на получение выплаты в 42 500 тенге перепроверят на законность после окончания режима ЧП. Позже вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев на своей странице в Instagram разъяснил ситуацию с ответственностью за получение 42 500 тенге.