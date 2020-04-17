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Утро карантинное - Как встретил свой первый день в новых условиях Костанай?

17 апреля 2020, 10:23 |  Общество

17 апреля областной центр проснулся при новом порядке. Накануне было очень нервно и не очень понятно, как дальше жить. Но вот, живем. О том, как именно, наш  небольшой утренний фоторепортаж.

Первые впечатления: поток людей и машин на улицах поредел, но лишь слегка. Особенно заметно отсутствие автобусов и ожидающих на остановках.

На дорогах с утра активно  работают автопатрули. Они останавливают машины и проверяют документы. Но, по словам тех, кто уже прошел проверки, пока с документами полиция не свирепствует.

- Меня остановили, показал удостоверение, справку с работы. Пока хватило, - рассказывает наш пользователь Ночной Дозор. - От КЖБИ до "Детского мира" я насчитал 5 постов.

На въезде в город из-за тотальной проверки документов образовались пробки. На Корейском мосту, сообщают нам читатели, время ожидания уже составляет  полтора-два часа.

- В город из Тобыла очередь расстянулась до самого Тобыла. Пропускают 1 машину в 2-3 минуты, - пишут нам костанайцы. - Возмущает, что очень много "умников ", которые выехали на встречную полосу и образовали там свою очередь. Почему таких водителей, нарушителей не штрафуют? Они пересекают две сплошные и создали пробку на встречке, почему их не наказывают?

Возникли проблемы у пациентов, которые приезжают в Костанай на процедуру  гемодиализа. Это жизненно необходимая процедура.  Как сообщают нам, пациенты имеют паспорта диализных процедур, все они инвалиды 1 группы и три раза в неделю им жизненно необходимо попадать на аппарат "искуственная почка".

Очевидно, что организация проверок на дорогах пока не отлажена и, похоже, еще преподнесет нам массу сюрпризов.

В магазинах и банках, по нашим наблюдениям, охранники запускают в помещение ограниченное количество человек и требуют соблюдения  дистанции от ожидающих снаружи.

Тем временем, очевидно становится, как именно усиливается с введением карантина санитарная обработка наших жилищ. В микрорайоне 9, во дворе дома №13 сегодня утром проводили дезобработку двора. Работали двое в комбинизонах. Третий в комуфляже и без комбинизона снимах происходящее на телефон. Видимо для отчетности.

- За считанные минуты прошли немаленький двор дома из 10 подъездов. В сами подъезды не заходили. Только двери и площадки под козырьками попшикали.  Лавки , заборчики,  конструкции на детской площадке лишь слегка оросили, не полностью и не все, - сообщает нам читатель.

Вот такое объявление от своего ПКСК обнаружили в  подъездах костанайцы, живущие в микрорайоне Юбилейный.

 

Подобные обращения к жильцам вывесили и многие другие ПКСК, которым было предписано в период карантина дважды в сутки производить уборку с дезсредствами.
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Комментарии к новости
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§ denfostr
Re: Утро карантинное - Как встретил свой первый день в новых...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 17.04.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дороге есть разметка 2 сплошные? Ребята,никакими показушными отчётами не скроешь тухлую организацию во время чс..и это ещё кризис не начинался даже...ближе к зиме все обостриться в 100 раз.
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§ Николаич I
Re: Утро карантинное - Как встретил свой первый день в новых...
Николаич I


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 17.04.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске, по моему впечатлению, карантина вобще нет. Дошёл до работы пешком, да, нашего частника не закрыли, шёл через весь посёлок, ни одного мента не встретил, людей и машин даже больше чем в обычные дни. Пока ощущается только закрытие образовательных учреждений, не видно детей. А так люди пашут, контактируют, из пригородных посёлков в Костанай, из города в Затобольск, единственное это проверяют документы, карантин не ощущается. Главная цель карантина не выполняется
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§ drakon
Утро карантинное - Как встретил свой первый день в новых условиях Костанай?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18989
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.04.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В город из Тобыла очередь расстянулась до самого Тобыла. Пропускают 1 машину в 2-3 минуты, -

В час - 20 машин, за 10 часов - 200 машин... :-o

[Исправлено: drakon, 17.04.2020 - 12:45]
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Да. Я готов ограничить свою свободу для того, чтобы сохранить жизнь себе и близким.
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