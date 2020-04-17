Утро карантинное - Как встретил свой первый день в новых условиях Костанай?

17 апреля областной центр проснулся при новом порядке. Накануне было очень нервно и не очень понятно, как дальше жить. Но вот, живем. О том, как именно, наш небольшой утренний фоторепортаж.

Первые впечатления: поток людей и машин на улицах поредел, но лишь слегка. Особенно заметно отсутствие автобусов и ожидающих на остановках.

На дорогах с утра активно работают автопатрули. Они останавливают машины и проверяют документы. Но, по словам тех, кто уже прошел проверки, пока с документами полиция не свирепствует.

- Меня остановили, показал удостоверение, справку с работы. Пока хватило, - рассказывает наш пользователь Ночной Дозор. - От КЖБИ до "Детского мира" я насчитал 5 постов.

На въезде в город из-за тотальной проверки документов образовались пробки. На Корейском мосту, сообщают нам читатели, время ожидания уже составляет полтора-два часа.

- В город из Тобыла очередь расстянулась до самого Тобыла. Пропускают 1 машину в 2-3 минуты, - пишут нам костанайцы. - Возмущает, что очень много "умников ", которые выехали на встречную полосу и образовали там свою очередь. Почему таких водителей, нарушителей не штрафуют? Они пересекают две сплошные и создали пробку на встречке, почему их не наказывают?

Возникли проблемы у пациентов, которые приезжают в Костанай на процедуру гемодиализа. Это жизненно необходимая процедура. Как сообщают нам, пациенты имеют паспорта диализных процедур, все они инвалиды 1 группы и три раза в неделю им жизненно необходимо попадать на аппарат "искуственная почка".

Очевидно, что организация проверок на дорогах пока не отлажена и, похоже, еще преподнесет нам массу сюрпризов.

В магазинах и банках, по нашим наблюдениям, охранники запускают в помещение ограниченное количество человек и требуют соблюдения дистанции от ожидающих снаружи.

Тем временем, очевидно становится, как именно усиливается с введением карантина санитарная обработка наших жилищ. В микрорайоне 9, во дворе дома №13 сегодня утром проводили дезобработку двора. Работали двое в комбинизонах. Третий в комуфляже и без комбинизона снимах происходящее на телефон. Видимо для отчетности.

- За считанные минуты прошли немаленький двор дома из 10 подъездов. В сами подъезды не заходили. Только двери и площадки под козырьками попшикали. Лавки , заборчики, конструкции на детской площадке лишь слегка оросили, не полностью и не все, - сообщает нам читатель.

Вот такое объявление от своего ПКСК обнаружили в подъездах костанайцы, живущие в микрорайоне Юбилейный.

Подобные обращения к жильцам вывесили и многие другие ПКСК, которым было предписано в период карантина дважды в сутки производить уборку с дезсредствами.