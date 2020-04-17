Нужно ли возвращать 42 500 тенге. Мнение экспертов

Эксперты высказались о возврате 42 500 тенге казахстанцами, которые продолжают работать в период ЧП, но все-таки подали на социальную выплату, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Директор Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев считает, что если посмотреть на статьи Уголовного кодекса, то, действительно, такие действия можно приравнять к мошенничеству.

"Можно привлечь к штрафу, как это пишется, до 1000 МРП. Но если так рассуждать, то сейчас нужно полстраны посадить. Потому что мы знаем, что некоторые предприниматели, которые работают удаленно, хотели "сорвать свое". Но, конечно, государство всех не посадит и всех не оштрафует. Никому этот бунт не нужен.

Можно было оштрафовать на 10 МРП, но государство было не готово, что будет выдавать именно такие разовые пособия. В КоАП не успели бы внести поправки. Самое страшное - нужно быть готовым, что деньги нужно будет перевести назад. Это касается тех, кто получил, но работал. У нас две проблемы: сначала - как получить, потом - как вернуть", - сказал он.

Дмитрий Казанцев считает, что процедура возврата денег еще не доработана, поэтому у казахстанцев могут возникнуть трудности, если они захотят отказаться от полученных денег.

"Потому что эта процедура еще не автоматизирована. Люди начнут возвращать, половина потеряет квитанции, потом возникнет проблема, что они не докажут, как вернули деньги. Наверняка в ближайшую неделю разработают алгоритм возврата, как это будет фиксироваться. Моя рекомендация - подождать, а иначе это будет ситуация как с теми, кто подавал на пособие в первые дни, а получил самым последним. Сейчас лучше не торопиться", - добавил Казанцев.

Юрист Максим Мостовой отметил, что правилами осуществления социальной выплаты предусматривается, что выплата производится после того, как заявление работодателя будет проанализировано районными (городскими) штабами либо в отделении Государственной корпорации "Правительство для граждан", когда заявление на назначение социальной выплаты подается самим работником.

"Таким образом, главная задача указанных органов - проанализировать наличие или отсутствие оснований для выплаты - возлагается на указанные организации. Эти же правила предусматривают основания для отказа в назначении выплат. Это означает, что выплаты осуществляются лицам, которые соответствуют установленным критериям, и решение об этом принимается государственными органами/организациями. Из чего следует, что получателей выплат действительно можно привлечь к ответственности, но только в том случае, если заявители предоставили заведомо ложную информацию и целенаправленно ввели в заблуждение соответствующие государственные органы", - отметил Мостовой.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов обратился к казахстанцам, которые подали заявку на выплату 42 500 тенге, несмотря на то что не потеряли работу.

"Когда вы подаете заявление, в том числе работник, который сам подает заявление, там есть запись, что вы подтверждаете, что вы потеряли доход. Для работодателя это означает, что он его отправил в отпуск без сохранения зарплаты и предупрежден об ответственности. Вы поставили галочку, вы подали заявление, и вы несете ответственность. К работодателям мы обязательно вернемся, проверим. Вы будете нести ответственность за то, что вы нарушили этот порядок и подали заявление за работников, которых вы не отпускали в отпуск без сохранения зарплаты. А они продолжают у вас дистанционно работать", - сказал министр.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев сообщил, что казахстанцы обращаются с вопросами о том, как вернуть обратно выплаченные им в качестве соцпомощи на период чрезвычайного положения 42 500 тенге.

В условиях ЧП вице-министр рекомендует осуществлять возврат через мобильные приложения банков. Некоторые банки позволяют отправлять деньги на юридические счета.