На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили условия карантина в Костанайской области

О том, как будут действовать сотрудники полиции во время карантина, рассказали сегодня, 16 апреля, начальник местной полицейской службы ДП Костанайской области Курмет МАЖИКЕНОВ и начальник управления административной полиции ДП Андрей ГРИГОРЕВСКИЙ.

Отвечая на вопросы горожан и журналистов, они сообщили, что на дачу нельзя будет проехать ни на автобусе, ни на собственном легковом автомобиле, ни на велосипеде. До пятницы, 17 апреля, можно заехать на дачу, но покинуть её до конца режима карантина будет уже нельзя.

- На личном транспорте на дачи можно доехать? - уточнили полицейских журналисты.

- Нельзя, выход из дома без оговоренной в постановлении причины запрещён! - ответил Григоревский.

На брифинге также рассказали, что за соблюдением режима карантина будут патрульные полицейские. Каждый случай будет решаться индивидуально. Как пояснил Курмет Мажикенов, «если мы остановим человека, который скажет, что он несёт продукты и лекарства пожилым родителям, мы будем это проверять - вместе пройдём до адреса и посмотрим куда гражданин нёс продукты и лекарства».

- С 31 марта мы уже проводили ограничительные мероприятия, по области работают 29 блок-постов. После введения режима карантина дополнительно открываются 33 мобильных поста, которые будут нести службу на выездах с райцентров и ограничат выезд за пределы района, - сообщил Мажикенов. - Из дома можно выходить на работу. Мы будем это отслеживать через разрешения, которые будут направлены в департамент полиции через территориальные акиматы. Выходить в магазины, аптеки, выгуливать собак можно только в радиусе 500 м от дома.

Полицейские наряды усилят. На всех улицах Костаная с 17 апреля будут дежурить автопатрули. Только на проспекте Абая их будет от трех до пяти. Они займутся проверкой разрешения на передвижение у водителей легковых автомобилей.

- Каждый сотрудник полиции будет вооружен планшетом, в котором есть разрешительная база граждан, имеющих право на передвижение по городу, - сказал Мажикенов. - Улицы Костаная будут патрулировать около 300 полицейских. Первые несколько дней мы будем проводить разъяснительную работу, а после - привлекать к административной ответственности.

Григоревский добавил, что для получения разрешительных документов на передвижение работодателям надо направить заявку в территориальный отдел предпринимательства акимата города и района, в ней указать госномер транспортного средства, фамилию, имя, отчество сотрудника, приложить документы, подтверждающие их необходимость для работы на предприятии. Если заявку одобрят, эти данные внесут в приложение на планшетах полицейских «Сергек: блокпост».

- Если человек добирается до работы пешком, он обязан при себе иметь удостоверение личности и справку с места работы, - добавил Григоревский. - Обеспечивать транспортировку сотрудников на работу будут сами работодатели. Подвезти жену до работы нельзя, этим займётся работодатель.

Передвигаться по городу будет возможно на такси, их работу не останавливают.

На брифинге также сообщили номера телефонов оперативного штаба, который держит связь со всеми блок-постами: 52-64-36, 52-64-38, 52-60-01.