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На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили условия карантина в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

16 апреля 2020, 16:53 |  Общество

О том, как будут действовать сотрудники полиции во время карантина, рассказали сегодня, 16 апреля, начальник местной полицейской службы ДП Костанайской области Курмет МАЖИКЕНОВ и начальник управления административной полиции ДП Андрей ГРИГОРЕВСКИЙ.

Отвечая на вопросы горожан и журналистов, они сообщили, что на дачу нельзя будет проехать ни на автобусе, ни на собственном легковом автомобиле, ни на велосипеде. До пятницы, 17 апреля, можно заехать на дачу, но покинуть её до конца режима карантина будет уже нельзя.

- На личном транспорте на дачи можно доехать? - уточнили полицейских журналисты.

- Нельзя, выход из дома без оговоренной в постановлении причины запрещён! - ответил Григоревский.

На брифинге также рассказали, что за соблюдением режима карантина будут патрульные полицейские. Каждый случай будет решаться индивидуально. Как пояснил Курмет Мажикенов, «если мы остановим человека, который скажет, что он несёт продукты и лекарства пожилым родителям, мы будем это проверять - вместе пройдём до адреса и посмотрим куда гражданин нёс продукты и лекарства».

- С 31 марта мы уже проводили ограничительные мероприятия, по области работают 29 блок-постов. После введения режима карантина дополнительно открываются 33 мобильных поста, которые будут нести службу на выездах с райцентров и ограничат выезд за пределы района, - сообщил Мажикенов. - Из дома можно выходить на работу. Мы будем это отслеживать через разрешения, которые будут направлены в департамент полиции через территориальные акиматы. Выходить в магазины, аптеки, выгуливать собак можно только в радиусе 500 м от дома.

Полицейские наряды усилят. На всех улицах Костаная с 17 апреля будут дежурить автопатрули. Только на проспекте Абая их будет от трех до пяти. Они займутся проверкой разрешения на передвижение у водителей легковых автомобилей.

- Каждый сотрудник полиции будет вооружен планшетом, в котором есть разрешительная база граждан, имеющих право на передвижение по городу, - сказал Мажикенов. - Улицы Костаная будут патрулировать около 300 полицейских. Первые несколько дней мы будем проводить разъяснительную работу, а после - привлекать к административной ответственности.

Григоревский добавил, что для получения разрешительных документов на передвижение работодателям надо направить заявку в территориальный отдел предпринимательства акимата города и района, в ней указать госномер транспортного средства, фамилию, имя, отчество сотрудника, приложить документы, подтверждающие их необходимость для работы на предприятии. Если заявку одобрят, эти данные внесут в приложение на планшетах полицейских «Сергек: блокпост».

- Если человек добирается до работы пешком, он обязан при себе иметь удостоверение личности и справку с места работы, - добавил Григоревский. - Обеспечивать транспортировку сотрудников на работу будут сами работодатели. Подвезти жену до работы нельзя, этим займётся работодатель.

Передвигаться по городу будет возможно на такси, их работу не останавливают.

На брифинге также сообщили номера телефонов оперативного штаба, который держит связь со всеми блок-постами: 52-64-36, 52-64-38, 52-60-01.
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Комментарии к новости
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§ olegggon
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1085
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.04.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что дачников не остановить, будут просачиваться через тернии.
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§ Козлов я
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1040
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.04.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если мы остановим человека, который скажет, что он несёт продукты и лекарства пожилым родителям, мы будем это проверять - вместе пройдём до адреса
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§ Гога
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2420
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.04.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь мир сошел с ума ??
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§ ZXC
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 16.04.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По заявке дачников выдавать разрешение на проезд до дачи по строго определённому маршруту и все дела. В своей машине ездят. На даче от соседа до 20 м расстояние. Автобусы да, запретить. Выходит на такси на дачу можно ехать, а на своей нельзя.
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§ Vit
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9291
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.04.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно. Вот как раз и на дачи будет безопасно. Каждый ковыряется на своём участке. От соседей нормальное расстояние.
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§ Гога
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2420
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.04.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем браслеты одеть .
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§ MAN
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 16.04.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё всем сказали низя! Отчитались что меры приняты и всё, можно по домам. Где брать справки, догадайся сам. Что нельзя чётко сообщить адрес почтовый с указанием кабинета и ответственного или электронный адрес опять жэе ответственного? Телефоны молчат или не принимают или перегружены.Мрак, говорю без всякой паники. Власти тщательней надо, тщательней с народом работать. ;-)
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§ Butch
На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили условия карантина в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.04.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Весь мир сошел с ума ??

Да! Несомненно! У Вас были какие-то иллюзии по этому поводу?
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§ alex_60
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.04.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такси уже можно,а подвезти жену на работу
Нельзя. Что к ночи, утру придумают?
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§ Маркс
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 835
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 16.04.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обеспечивать транспортировку сотрудников на работу будут сами работодатели.

А самих работодателей кто будет доставлять на работу? Как всегда ничего не понятно. На такси ездить можно, а на своей машине нельзя. А на такси на дачу можно ехать? Подготовлена ли платформа для регистрации автомобилей в акимате или нужно приходить и толпиться в аналоговом режиме, разбрасывая вокруг себя бациллы и вирусы.Чем больше непонятое, тем больше возможностей огрести штраф от наших "лояльных" представителей исполнительной власти
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§ Гога
На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили условия карантина в Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2420
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.04.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
У Вас были какие-то иллюзии

---Абсолютно никаких - возвращаемся по витку истории в рабовладельческий строй!! Ура !!
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§ Козлов я
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1040
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.04.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что к ночи, утру придумают?
Профайл

§ Butch
На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили условия карантина в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.04.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
возвращаемся по витку истории в рабовладельческий строй

Эмм, думаю это даже и хорошо. Неужели Вы действительно хотите капиталистической демократии, или, и того хуже, социализма с коммунизмом при таком, проявленном вирусом, обилии бардака в головах? Этак совсем худо выйдет.
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§ arman_kst
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.04.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходить в магазины, аптеки, выгуливать собак можно только в радиусе 500 м от дома.

В нашем микрорайоне они дальше 500 метров. А как же Казпочта? Посылка с Китая идет, а ее получить надо в КСК, т.к. прежний адрес проживания на момент покупки был там.
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§ arman_kst
Re: На дачу нельзя, на работу по справке - полицейские объяснили...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.04.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Передвигаться по городу будет возможно на такси, их работу не останавливают.

Эти такси будут монополизированы. Поэтому цены поднимутся на них. Спрос большой будет, а предложений меньше. Надо разрешать всем - Яндекс, Индрайвер, Максим и т.д.
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