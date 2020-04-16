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Куда можно позвонить по вопросам о введении карантина в Костанайской области?

16 апреля 2020, 16:25 |  Коронавирус

Оперативный штаб при акимате Костанайской области распространил в СМИ контактные данные региональных оперативных штабов, чтобы жители городов и районов в круглосуточном режиме получать консультации по вопросам, связанным с карантином.

Список штабов регионов области

 

Регион

ФИО, должность

Номер телефона, в т.ч. сотовый

1.

Алтынсаринский

 

Председатель штаба: ЖАМАНОВ Ерлан Айткулович – аким района

Секретарь штаба:

САРИН Адилбек Сагындыкович –заместитель акима района

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71445) 34-2-20

 

 

8 (71445) 49-0-29

8-775-522-22-57

8 (71445) 34-1-94

2.

Амангельдинский

 

Председатель штаба:

АСАНОВ Амирхан Биркенович – аким района

Секретарь штаба:

АХМЕТ Нұрзада Сапарғалиқызы – руководитель отдела РГУ «Амангельдинское районное управления контроля, качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля, качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области»

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71440) 21-1-00

 

 

 

 

8 (71440) 22 0 44

8 702 941 50 71

 

 

 

8 (71440) 21 1 10

3.

Аулиекольский

Председатель штаба: ТЕМЕНОВ Ерлан Олжабаевич – аким района

Секретарь штаба: УРАЗБАЕВ

Казбек Каскарбаевич – руководитель отдела внутренней политики

Круглосуточный номер дежурного:

8 (714 53) 21-2-68

 

 

 8 (714 53) 2-17-46

8-701-857-77-57

 

 8 (714 53) 22-2-37

4.

Беимбета Майлина

Председатель штаба:

ИСПЕРГЕНОВ Куандык Хайдарович

Секретарь штаба:

НУРГАЛИЕВА Ольга Александровна – руководитель отдела внутренней политики

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71436) 3-61-44

 

 

 

8(71436) 4-90-88

8-777-529-03-25э

8 (71436) 3-62-70

5.

Денисовский

 

Председатель штаба:

НУРГАЛИЕВ Бахыт Мирасович – аким района

Секретарь штаба:

СИКИРОВА Даркуль Батыркановна – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Денисовского района»

Круглосуточный номер дежурного:

 

8(71434) 2-15-01

 

 

 

8(71434) 2-14-59

8-771-481-48-64

 

8(71434) 2-12-59

6.

Джангельдинский

 

Председатель штаба: ОСПАНОВ Шота Сабитбекович – аким района

Секретарь штаба:

ИБРАЕВ Рустем Бекетович руководитель отдела по мобилизационной подготовке, гражданской защиты и профилактике терроризма ГУ «Аппарат акима Джангельдинского района»

Круглосуточный номер дежурного:

8 (714 39) 21 1 01

 

 

 

 

8 (714 39) 21 3 11

8 775 443 33 99

 


8 (714 39) 21 3 11

7.

Житикаринский

 

Председатель штаба:

ИБРАЕВ Абай Сарсембаевич – аким района

Секретарь штаба:

УРМАНОВА Зульфия Сапаргалиевна – заместитель акима района

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71435) 2-33-16

 

 

 

8(71435) 2-00-03

8-705-142-54-17

 8(71435) 2-14-14

8.

Камыстинский

 

Председатель штаба:

БЕКМУХАМЕДОВ Газиз Ерболатович – аким района

НАЙМАНОВА Майра Сабитовна, руководитель районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71437) 21-6-52

 

 

8 (71437) 21-6-64,

8-701-474-49-96

 

 8 (71437) 21-8-42

9.

Карабалыкский

 

Председатель штаба:

УТЕГЕНОВ Нуржан Каиржанович – аким района

Секретарь штаба:

ЖИЕНАЛИН Азамат Нурланович – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Карабалыкского района»

Круглосуточный номер дежурного:

 

8 (71441)3-31-57

 

 

8 (71441)7-90-47

8-708-123-29-45

 

8 (71441)3-37-70

8 (71441)3-25-29

10.

Карасуский

 

Председатель штаба:

ИОНЕНКО Виктор Николаевич – аким района

Секретарь штаба:

МУХАНОВ Эльдар Маратович – заместитель акима района

Круглосуточный номер дежурного:

 

8 (71452)2-11-05,

8 (71452)2-14-66

 

8-777-372-00-03

8 (71452)2-12-80

(871452)21-9-31

11.

Костанайский

 

Председатель штаба:

РАДЧЕНКО Виктор Николаевич – аким района

Секретарь штаба:

НУРУШЕВА Сауле Есенбаевна –заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайского района

Круглосуточный номер дежурного:

 

8(71455) 2-13-48,

8(71455) 2-30-50

 

8(71455) 2-06-50

8-707-443-39-12

 

 

8(71455) 2-30-39

12.

Мендыкаринский

 

Председатель штаба: КАТАРБЕКОВ Нурлан Женисович – аким района

Секретарь штаба: КАВКЕТАЕВ Азамат Мухамедрахимович – руководитель аппарата

Круглосуточный номер дежурного:

 

8 (71443) 2-45-71

 

8-775-434-68-87

8 (71443) 2-43-30

 

8 (71443) 2-41-73

13.

Наурзумский

 

Председатель штаба: КАРБОЗОВ Талгат Тойшибекович – аким района

Секретарь штаба: ЖАРЫЛГАСОВА Айгуль Жаксылыковна – руководитель отдела по мобилизационной подготовке

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71454) 21-2-68

 

8 (714 54) 21-9-34

8-705-611-40-14

 

 

8(714 54) 21-9-34

14.

Сарыкольский

 

Председатель штаба:

БАЛГАРИН Амантай Какимбекович – аким района

Секретарь штаба:

БЕКМАГАМБЕТОВА Алия Молдабаевна – заместитель акима района

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71451) 21-1-38

 

 

 

8 (71451) 21-6-46

8-777-445-24-63

8 (71451) 21-0-50

 

15.

Узункольский

 

Председатель штаба - ДАИРОВ Талгатбек Сапабекович – аким района

Секретарь штаба – КУРОЧКИНА Наталья Николаевна - руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора Узункольского УККБТУ

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71444) 2-11-30

 

 

8 (71444) 2-15-38

 

 

 

8 (71444) 2-11-30

16.

Федоровский

 

Председатель штаба:

ИСАБАЕВ Тауба Каиржанович – аким района

Секретарь штаба:

АРЫСТАНОВ Болат Турганбаевич – главный специалист юридического отдела ГУ «Аппарат акима Федоровского района»

Круглосуточный дежурный дежурного:

 

8 (71442) 21-6-32

 

 

8 (71442) 21-7-48

8 708-201-50-28

 

8 (714 42) 21 4 43

17.

г. Костанай

Председатель штаба:

АХМЕТОВ Кайрат Жумашович – аким города Костанай

Секретарь штаба:

ТЮЛЮБАЕВ Бахтияр Лаиковичруководительотдела по профилактике терроризма, моб.подготовке, ЧС и гражданской защите

Круглосуточный номер дежурного:

 

8 (7142) 575-701

 

 

 8 (7142) 575-774

8-778-174-51-21

 

 

Ситуационный центр 109

18.

г. Аркалык

Председатель штаба:

АБИШЕВ Кайрат Тынымбаевич – аким города

Секретарь штаба:

УТКЕЛЬБАЕВ Ержан Азаматович – Руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71430) 7-12-42

 

 

8 707 793 33 72

8 (71430) 7-18-04

 

 

8 (71430) 7-09-38

19.

г. Лисаковск

Председатель штаба:

ИСМАГУЛОВ Алмат Ерикович – аким города

Секретарь штаба:

АСАНОВА Светлана Алимбаевна – руководитель отдела организационно – контрольной работы ГУ «Аппарат акима г.Лисаковск»

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71433) 3-40-50

 

 

8 (71433) 3-39-08

8 (777) 399-87-45

 

 

 

8 (71433) 3-86-82

20.

г. Рудный

Председатель штаба:

СКАРЕДИНА Елена Вадимовна - заместитель акима города

Секретарь штаба:

САБИТОВ Данияр Кайратович - руководитель ГУ «Рудненский городской отдел внутренней политики»

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71431) 4-53-31

 

 

8 (71431) 3-93-12

8 776 747 77 11

 

 

 8 (71431) 4 66 28

 
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§ MAN
Re: Куда можно позвонить по вопросам о введении карантина в...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 16.04.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда можно позвонить по вопросам о введении карантина в Костанайской области?
Да ни куда! То сервис временно не доступен, тло абонент временно не принимает. Повторение 7 апреля, дежавю какое то.
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