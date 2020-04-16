Поддерживаете ли вы решение о введении карантина из-за короновируса на территории всей Костанайской области? Да. После смерти жителя Житикары ситуация явно вышла из-под контроля.

Да. Я готов ограничить свою свободу для того, чтобы сохранить жизнь себе и близким.

Нет. В Костанайской области уже введены достаточно жесткие меры борьбы с КВИ.

Нет. Карантин нанесет Костанайской области больше ущерба, чем коронавирус.

