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Куда можно позвонить по вопросам о введении карантина в Костанайской области?
Оперативный штаб при акимате Костанайской области распространил в СМИ контактные данные региональных оперативных штабов, чтобы жители городов и районов в круглосуточном режиме получать консультации по вопросам, связанным с карантином.
Список штабов регионов области
|
Регион
|
ФИО, должность
|
Номер телефона, в т.ч. сотовый
|
1.
|
Алтынсаринский
|
Председатель штаба: ЖАМАНОВ Ерлан Айткулович – аким района
Секретарь штаба:
САРИН Адилбек Сагындыкович –заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71445) 34-2-20
8 (71445) 49-0-29
8-775-522-22-57
8 (71445) 34-1-94
|
2.
|
Амангельдинский
|
Председатель штаба:
АСАНОВ Амирхан Биркенович – аким района
Секретарь штаба:
АХМЕТ Нұрзада Сапарғалиқызы – руководитель отдела РГУ «Амангельдинское районное управления контроля, качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля, качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области»
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71440) 21-1-00
8 (71440) 22 0 44
8 702 941 50 71
8 (71440) 21 1 10
|
3.
|
Аулиекольский
|
Председатель штаба: ТЕМЕНОВ Ерлан Олжабаевич – аким района
Секретарь штаба: УРАЗБАЕВ
Казбек Каскарбаевич – руководитель отдела внутренней политики
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (714 53) 21-2-68
8 (714 53) 2-17-46
8-701-857-77-57
8 (714 53) 22-2-37
|
4.
|
Беимбета Майлина
|
Председатель штаба:
ИСПЕРГЕНОВ Куандык Хайдарович
Секретарь штаба:
НУРГАЛИЕВА Ольга Александровна – руководитель отдела внутренней политики
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71436) 3-61-44
8(71436) 4-90-88
8-777-529-03-25э
8 (71436) 3-62-70
|
5.
|
Денисовский
|
Председатель штаба:
НУРГАЛИЕВ Бахыт Мирасович – аким района
Секретарь штаба:
СИКИРОВА Даркуль Батыркановна – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Денисовского района»
Круглосуточный номер дежурного:
|
8(71434) 2-15-01
8(71434) 2-14-59
8-771-481-48-64
8(71434) 2-12-59
|
6.
|
Джангельдинский
|
Председатель штаба: ОСПАНОВ Шота Сабитбекович – аким района
Секретарь штаба:
ИБРАЕВ Рустем Бекетович – руководитель отдела по мобилизационной подготовке, гражданской защиты и профилактике терроризма ГУ «Аппарат акима Джангельдинского района»
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (714 39) 21 1 01
8 (714 39) 21 3 11
8 775 443 33 99
8 (714 39) 21 3 11
|
7.
|
Житикаринский
|
Председатель штаба:
ИБРАЕВ Абай Сарсембаевич – аким района
Секретарь штаба:
УРМАНОВА Зульфия Сапаргалиевна – заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71435) 2-33-16
8(71435) 2-00-03
8-705-142-54-17
8(71435) 2-14-14
|
8.
|
Камыстинский
|
Председатель штаба:
БЕКМУХАМЕДОВ Газиз Ерболатович – аким района
НАЙМАНОВА Майра Сабитовна, руководитель районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71437) 21-6-52
8 (71437) 21-6-64,
8-701-474-49-96
8 (71437) 21-8-42
|
9.
|
Карабалыкский
|
Председатель штаба:
УТЕГЕНОВ Нуржан Каиржанович – аким района
Секретарь штаба:
ЖИЕНАЛИН Азамат Нурланович – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Карабалыкского района»
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71441)3-31-57
8 (71441)7-90-47
8-708-123-29-45
8 (71441)3-37-70
8 (71441)3-25-29
|
10.
|
Карасуский
|
Председатель штаба:
ИОНЕНКО Виктор Николаевич – аким района
Секретарь штаба:
МУХАНОВ Эльдар Маратович – заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71452)2-11-05,
8 (71452)2-14-66
8-777-372-00-03
8 (71452)2-12-80
(871452)21-9-31
|
11.
|
Костанайский
|
Председатель штаба:
РАДЧЕНКО Виктор Николаевич – аким района
Секретарь штаба:
НУРУШЕВА Сауле Есенбаевна –заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайского района
Круглосуточный номер дежурного:
|
8(71455) 2-13-48,
8(71455) 2-30-50
8(71455) 2-06-50
8-707-443-39-12
8(71455) 2-30-39
|
12.
|
Мендыкаринский
|
Председатель штаба: КАТАРБЕКОВ Нурлан Женисович – аким района
Секретарь штаба: КАВКЕТАЕВ Азамат Мухамедрахимович – руководитель аппарата
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71443) 2-45-71
8-775-434-68-87
8 (71443) 2-43-30
8 (71443) 2-41-73
|
13.
|
Наурзумский
|
Председатель штаба: КАРБОЗОВ Талгат Тойшибекович – аким района
Секретарь штаба: ЖАРЫЛГАСОВА Айгуль Жаксылыковна – руководитель отдела по мобилизационной подготовке
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71454) 21-2-68
8 (714 54) 21-9-34
8-705-611-40-14
8(714 54) 21-9-34
|
14.
|
Сарыкольский
|
Председатель штаба:
БАЛГАРИН Амантай Какимбекович – аким района
Секретарь штаба:
БЕКМАГАМБЕТОВА Алия Молдабаевна – заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71451) 21-1-38
8 (71451) 21-6-46
8-777-445-24-63
8 (71451) 21-0-50
|
15.
|
Узункольский
|
Председатель штаба - ДАИРОВ Талгатбек Сапабекович – аким района
Секретарь штаба – КУРОЧКИНА Наталья Николаевна - руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора Узункольского УККБТУ
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71444) 2-11-30
8 (71444) 2-15-38
8 (71444) 2-11-30
|
16.
|
Федоровский
|
Председатель штаба:
ИСАБАЕВ Тауба Каиржанович – аким района
Секретарь штаба:
АРЫСТАНОВ Болат Турганбаевич – главный специалист юридического отдела ГУ «Аппарат акима Федоровского района»
Круглосуточный дежурный дежурного:
|
8 (71442) 21-6-32
8 (71442) 21-7-48
8 708-201-50-28
8 (714 42) 21 4 43
|
17.
|
г. Костанай
|
Председатель штаба:
АХМЕТОВ Кайрат Жумашович – аким города Костанай
Секретарь штаба:
ТЮЛЮБАЕВ Бахтияр Лаикович– руководительотдела по профилактике терроризма, моб.подготовке, ЧС и гражданской защите
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (7142) 575-701
8 (7142) 575-774
8-778-174-51-21
Ситуационный центр 109
|
18.
|
г. Аркалык
|
Председатель штаба:
АБИШЕВ Кайрат Тынымбаевич – аким города
Секретарь штаба:
УТКЕЛЬБАЕВ Ержан Азаматович – Руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71430) 7-12-42
8 707 793 33 72
8 (71430) 7-18-04
8 (71430) 7-09-38
|
19.
|
г. Лисаковск
|
Председатель штаба:
ИСМАГУЛОВ Алмат Ерикович – аким города
Секретарь штаба:
АСАНОВА Светлана Алимбаевна – руководитель отдела организационно – контрольной работы ГУ «Аппарат акима г.Лисаковск»
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71433) 3-40-50
8 (71433) 3-39-08
8 (777) 399-87-45
8 (71433) 3-86-82
|
20.
|
г. Рудный
|
Председатель штаба:
СКАРЕДИНА Елена Вадимовна - заместитель акима города
Секретарь штаба:
САБИТОВ Данияр Кайратович - руководитель ГУ «Рудненский городской отдел внутренней политики»
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71431) 4-53-31
8 (71431) 3-93-12
8 776 747 77 11
8 (71431) 4 66 28
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