Более 25 млн тенге планировал потратить на сувениры центр народного творчества в Костанае

КГКП «Областной центр самодеятельного народного творчества и киновидеофонда» управления культуры акимата Костанайской области планировал приобрести сувенирную продукцию для призовых фондов и наград по 12 лотам плана госзакупок за 25 365 500 тенге.

Иллюстративное фото kursiv.kz

Этот факт был выявлен в ходе мониторинга, который с начала 2020 года проводит департамент по противодействию коррупции по Костанайской области и Проектный офисом «Qostanaі – adaldykalany».

- Одной из задач данного центра является пропаганда народного творчества и организация участия творческих коллективов в областных, республиканских и международных мероприятиях, - отмечает офицер по особо важным делам Антикоррупционной службы Костанайской области Руслан ГУСЕЙНОВ. - Однако в силу глобальных событий, связанных с осложнением эпидемиологической обстановки и объявлением режима чрезвычайного положения, подобные затраты становяться значительной нагрузкой как для государственного бюджета, так и для налогоплательщиков.

Центру народного творчества направили рекомендации по снижению цены, после чего в план внесли изменения и общая сумма составила 940 тысяч тенге, а экономия бюджетных средств - 24 425 500 тенге.

Всего с начала года в 16 государственной организациях по 93 лотам сэкономлено более 62,5 млн тенге.

К примеру, КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Костанайской области планировало приобрести ткань по 3 лотам на сумму 4 786 000 тенге. После рекомендаций департамента сумму плана снизили до 960 000 тенге, сэкономив 3 331 000 тенге.

В КГУ «Костанайская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями» управления образования акимата Костанайской области по 7 лотам планировали приобрести товары хозяйственного и технического назначения на сумму 3 853 000 тенге, но ее снизили до 1 769 250 тенге, экономия составила 2 353 750 тенге.

Более серьезной экономии - 7 341 842 тенге - удалось достичь РГП «Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина» при сокращении планируемой суммы закупок товаров хозяйственного и канцелярского назначения по 38 лотам с изначальных 11 315 500 тенге до 3 973 358 тенге.

- Приведенные цифры наглядно показывают, что в целом, несмотря на сравнительно короткие сроки его проведения, антикоррупционный мониторинг государственных закупок, именно как инструмент превентивного воздействия, оказывает гораздо больший положительный эффект в сравнении с мерами карательного характера - как на финансовую дисциплину заказчиков, так и на фактическую экономию бюджетных денег, что особенно актуально в условиях анонсируемого глобального кризиса, - подчеркнул Руслан Гусейнов.