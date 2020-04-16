Костанайским аграриям обещают беспрепятственный проезд через блок-посты, несмотря на карантин

Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Жансултан ТАУКЕНОВ. По его словам, на блок-постах для сельхозпроизводителей будет действовать «зеленый коридор».

Сделано это будет для обеспечения нормального проведения весеннего сева.

- В области оборудованы 27 блок-постов, в условиях карантина для СХТП будут введены послабления в виде «зеленого коридора» при их прохождении, - сказал Таукенов. - Сельскохозяйственная и специальная техника будет вне очереди проезжать блок-посты.

Работникам сельхозпредприятий, проезжающих на легковом транспорте, - это руководители ТОО и КХ, агрономы, снабженцы, инженеры - на блок-постах необходимо предъявлять удостоверение личности водителя транспортного средства или доверенного лица и справку от руководителя предприятия о том, что указанные лица действительно работают в данной организации. Акиматы районов и городов, на территории которых расположены блок-посты, установят на расстоянии за 200 м до них информационные стенды о порядке прохождения. Меры позволят не задерживать всех, кто задействован на подготовке и проведении весеннего сева. Поручения акимам уже даны.

Корреспондент «НГ» уточнил, нужны ли будут какие-либо пропуски. Ответ был, что нет, хотя определенную подготовительную работу руководителям сельхозформирований провести все-таки придется. В каждом районе, по словам Таукенова, созданы оперативные штабы, куда нужно подать данные о своей технике, чтобы она была зарегистрирована в базе данных «Сергек». Это обеспечит беспрепятственный проезд через блок-пост.

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