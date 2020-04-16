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«Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о карантине ответили главный санврач и руководитель ДККТБУ Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

16 апреля 2020, 12:23 |  Коронавирус

С 00.00 пятницы, 17 апреля, на всей территории Костанайской области вводится карантин. Это означает, что людям разрешено выходить из домов только по необходимости: в аптеку, магазин, для получения лечения. Движение общественного транспорта в городах полностью прекращается.

- Список предприятий, которым разрешается работать во время карантина работать, указан в Приложении к постановлению о карантине, - сообщил сегодня, 16 апреля, на брифинге в РСК руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Костанайской области Орал БЕКМАГАМБЕТОВ. - Ездить на работу на личном транспорта можно. В случае остановки полицейскими можно предъявить справку о том, что вы едете на работу. Справку можно сделать в произвольной форме через отделы кадров своих предприятий.

Журналисты и жители области спрашивали в режиме онлайн, какие рынки будут работать во время карантина, можно ли ездить на личном транспорте на дачи, почему нельзя провести поголовное тестирование всех жителей области.

- Все продовольственные рынки, на которых возможна оптовая закупка продуктов, будут работать во время карантина, - пояснил главный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО.

Вопрос о работе рынков, дополнил Орал Бекмагамбетов, волнует в основном пенсионеров, а они - первые в зоне риска.

- Житикаринский пример доказал, как быстро вирус убивает пенсионеров, - сказал Бекмагамбетов. - Симптомы необратимы. Мы призываем вас: потерпите две недели! Все эти ограничения вводятся для вашей безопасности. Людям старше 60-ти лет вообще не нужно рисковать. Давайте признаемся честно - наше здравоохранение просто захлебнется! Поэтому лучше сидите дома. Контакты одного коронавирусного больного обычно составляют от 10-ти до 50 человек. Поэтому вопросы о поездках в другие города, на дачи не нужно даже задавать. Нужно терпеть!

По поводу поголовного тестирования руководитель ДККБТУ ответил, что, во-первых, это очень дорого, во-вторых, «нереально, нерентабельно и неправильно».

- Один ПЦР-тест стоит около 5 000 тенге, это дорого даже для развитых стран, - сообщил Орал Бекмагамбетов. - Есть экспресс-тесты стоимостью от 800 до 1 000 тенге, но смысла в них тоже нет - вы можете сдать анализ и через два дня заболеть. По идее вам нужно тестироваться все 14 дней, а это огромные средства. Поэтому мы тестируем только четкий контингент людей, которые находятся в зоне риска, - прибывших из других стран и так далее. Сейчас наша задача - разобщить людей, чтобы пройти пик заболевания

Бекмагамбетов также отметил, что со следующей неделе в области должны появиться тесты на определение коронавирусной инфекции в сети частных клиник «Олимп».

В целом оба представителя департамента призывали к «высокой сознательности людей», которые должны заботиться о своем здоровье: чтобы люди оставались дома, работали удаленно, соблюдали дистанцию, применяли меры профилактики. Для того, чтобы через две недели «у нас все было хорошо».

Телефоны горячей линии по вопросам, связанным с введением карантина на территории Костанайской области: 8 (7142) 57-50-61, 57-50-60
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: «Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3686
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.04.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Для того, чтобы через две недели «у нас все было хорошо»/





А писали что пик вируса в стране будет в середине мая......
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§ Butch
Re: «Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.04.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть экспресс-тесты стоимостью от 800 до 1 000 тенге, но смысла в них тоже нет

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38344

Чё серьёзно что ли? Смысл придумать? Хорошо. Тестируешь всех, выявляешь наличие антител. Затем у "выявленных" проводишь ПЦР, выявляешь тех, кто заражен. Априори оставшиеся - с положительным тестом по антителам и отрицательным по ПЦР - были заражены и самостоятельно справились с вирусом. А потом учитываешь всё это в статистике и чудесным образом выясняешь, что весь твой вирус - пшик. Ну или не пшик. Но зато ты точно об этом знаешь. А пока что это всё страх собственной тени
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§ ирония
Re: «Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о...
ирония


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 16.04.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня тоже есть вопрос, но кому позвонить не знаю. Проживаю в квартире, но владею еще частным домом и мне нужно хотя бы через день ходить туда и кормить собак? Иногда иду пешком, а иногда еду на машине и как теперь быть? Мне нужно разрешение какое-то брать или достаточно показать документ собственника?
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§ Сергей_я
Re: «Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2894
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.04.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про две недели чет он соврал. Никто не знает в итоге эти 2 недели не превратятся в 4 или в 6
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§ abaika95
«Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о карантине ответили главный санврач и руководитель ДККТБУ Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3686
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.04.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Чё серьёзно что ли? Смысл придумать? Хорошо/




Что ж вы сейчас не там не у них ни лечите больных?) С вашими то знаниями уже давным давно все болезни на земле вылечили бы)
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§ Butch
«Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о карантине ответили главный санврач и руководитель ДККТБУ Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.04.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что ж вы сейчас не там не у них ни лечите больных?

Есть одна маленькая проблема. На приём могли бы придти Вы, и мне пришлось бы с Вами разговаривать. А меня и в форумном виде от этого немного подташнивает ;-)
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§ yudjin
Re: «Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6514
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.04.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Здравоохранение просто захлебнется!»

Дык они прежде всего за себя переживают, что за 30 лет не подняли уровень "плохой"советской медицины до уровня германий и израилев.

Цитата:
оэтому вопросы о поездках в другие города, на дачи не нужно даже задавать. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38344

Конечно две недели, до 1 мая дача и потерпит, а дальше уже проблема. Таким чиновникам другая проблема - "что пожрать?" зимой не грозит, а сотням пенсионеров и семьям с невысоким достатком выращенные на своей даче овощи -это ЕДА! И весенняя посадка не терпит разрешений, у всех культур есть свой срок. Поэтому похеренный дачный сезон - это уже продовольственная катастрофа и социальная напряженность.
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§ abaika95
Re: «Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3686
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.04.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет просто поражает та ситуация как везде сейчас есть сторонники того что карантин это плохо "больных же нет по городу"?

Я ожидал если честно другого сценария что все будут умолять и ныть по поводу того что не водят карантин и не применяют мер а наши власти долго бы телились с вопросом что делать? Вводить или не вводить?


Вообщем сюр какой-то...
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§ abaika95
Re: «Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3686
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.04.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Есть одна маленькая проблема. На приём могли бы придти Вы, и мне пришлось бы с Вами разговаривать. А меня и в форумном виде от этого немного подташнивает/




Тазик держите рядом если подташнивает) а вообще врач должен исходить с гуманных побуждений а не умничать тут когда всё там на передовой с вирусом боряться)
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§ abaika95
Re: «Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3686
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.04.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Дык они прежде всего за себя переживают, что за 30 лет не подняли уровень "плохой"советской медицины до уровня германий и израилев./





А кто поднял из стран СНГ ?)




Цитата-/Поэтому похеренный дачный сезон - это уже продовольственная катастрофа и социальная напряженность./



Вроде такой молодой а уже дачник)
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§ Тимур Гафуров
Re: «Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 504
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 16.04.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ирония:
У меня тоже есть вопрос, но кому позвонить не знаю.

Телефоны горячей линии по вопросам, связанным с введением карантина на территории Костанайской области: 8 (7142) 57-50-61, 57-50-60
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