«Здравоохранение просто захлебнется!» - на вопросы о карантине ответили главный санврач и руководитель ДККТБУ Костанайской области

С 00.00 пятницы, 17 апреля, на всей территории Костанайской области вводится карантин. Это означает, что людям разрешено выходить из домов только по необходимости: в аптеку, магазин, для получения лечения. Движение общественного транспорта в городах полностью прекращается.

- Список предприятий, которым разрешается работать во время карантина работать, указан в Приложении к постановлению о карантине, - сообщил сегодня, 16 апреля, на брифинге в РСК руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Костанайской области Орал БЕКМАГАМБЕТОВ. - Ездить на работу на личном транспорта можно. В случае остановки полицейскими можно предъявить справку о том, что вы едете на работу. Справку можно сделать в произвольной форме через отделы кадров своих предприятий.

Журналисты и жители области спрашивали в режиме онлайн, какие рынки будут работать во время карантина, можно ли ездить на личном транспорте на дачи, почему нельзя провести поголовное тестирование всех жителей области.

- Все продовольственные рынки, на которых возможна оптовая закупка продуктов, будут работать во время карантина, - пояснил главный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО.

Вопрос о работе рынков, дополнил Орал Бекмагамбетов, волнует в основном пенсионеров, а они - первые в зоне риска.

- Житикаринский пример доказал, как быстро вирус убивает пенсионеров, - сказал Бекмагамбетов. - Симптомы необратимы. Мы призываем вас: потерпите две недели! Все эти ограничения вводятся для вашей безопасности. Людям старше 60-ти лет вообще не нужно рисковать. Давайте признаемся честно - наше здравоохранение просто захлебнется! Поэтому лучше сидите дома. Контакты одного коронавирусного больного обычно составляют от 10-ти до 50 человек. Поэтому вопросы о поездках в другие города, на дачи не нужно даже задавать. Нужно терпеть!

По поводу поголовного тестирования руководитель ДККБТУ ответил, что, во-первых, это очень дорого, во-вторых, «нереально, нерентабельно и неправильно».

- Один ПЦР-тест стоит около 5 000 тенге, это дорого даже для развитых стран, - сообщил Орал Бекмагамбетов. - Есть экспресс-тесты стоимостью от 800 до 1 000 тенге, но смысла в них тоже нет - вы можете сдать анализ и через два дня заболеть. По идее вам нужно тестироваться все 14 дней, а это огромные средства. Поэтому мы тестируем только четкий контингент людей, которые находятся в зоне риска, - прибывших из других стран и так далее. Сейчас наша задача - разобщить людей, чтобы пройти пик заболевания

Бекмагамбетов также отметил, что со следующей неделе в области должны появиться тесты на определение коронавирусной инфекции в сети частных клиник «Олимп».

В целом оба представителя департамента призывали к «высокой сознательности людей», которые должны заботиться о своем здоровье: чтобы люди оставались дома, работали удаленно, соблюдали дистанцию, применяли меры профилактики. Для того, чтобы через две недели «у нас все было хорошо».

Телефоны горячей линии по вопросам, связанным с введением карантина на территории Костанайской области: 8 (7142) 57-50-61, 57-50-60