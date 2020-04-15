Карантин на всей территории - Аким Костанайской области обратился к жителям региона

Решение ввести карантин с 00.00 часов 17 апреля до 7.00 часов 1 мая на территории Костанайской области было принято сегодня на совещании оперативного штаба. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в социальной сети Instagram.

"Хочу подчеркнуть, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты населения от коронавирусной инфекции, - отметил он. - Такая практика уже применяется в других областях Казахстана. В первую очередь режим карантина позволит ограничить нам все контакты и не дать распространиться опасному вирусу. Сейчас наши врачи, полицейские и работники предприятий жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. Я призываю всех отнестись с уважением к их труду. Мы с вами также в силах оказать им посильную помощь. Прошу всех жителей области отнестись максимально серьезно к условиям карантина.

Глава региона пояснил, что жителям необходимо находиться дома и соблюдать все медицинские рекомендации.

"Дорогие костанайцы! Берегите себя и своих близких! Я желаю каждой семье благополучия, всем костанайцам крепкого здоровья и оптимизма. Мы не раз переживали трудности, но всегда шли дальше. Мы обязательно справимся и в этот раз. Біз біргеміз! Мы вместе!" - завершил свое обращение Архимед Мухамбетов.