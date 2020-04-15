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Карантин на всей территории - Аким Костанайской области обратился к жителям региона

15 апреля 2020, 20:39 |  Коронавирус

Решение ввести карантин с 00.00 часов 17 апреля до 7.00 часов 1 мая на территории Костанайской области было принято сегодня на совещании оперативного штаба. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в социальной сети Instagram.

"Хочу подчеркнуть, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты населения от коронавирусной инфекции, - отметил он. - Такая практика уже применяется в других областях Казахстана. В первую очередь режим карантина позволит ограничить нам все контакты и не дать распространиться опасному вирусу. Сейчас наши врачи, полицейские и работники предприятий жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. Я призываю всех отнестись с уважением к их труду. Мы с вами также в силах оказать им посильную помощь. Прошу всех жителей области отнестись максимально серьезно к условиям карантина.

Глава региона пояснил, что жителям необходимо находиться дома и соблюдать все медицинские рекомендации.

"Дорогие костанайцы! Берегите себя и своих близких! Я желаю каждой семье благополучия, всем костанайцам крепкого здоровья и оптимизма. Мы не раз переживали трудности, но всегда шли дальше. Мы обязательно справимся и в этот раз. Біз біргеміз! Мы вместе!" - завершил свое обращение Архимед Мухамбетов.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.04.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы хотел приехать, но транспорт не ходит. Надеюсь через месяц откроют. Или к 1 июню.
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§ Козлов я
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.04.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vit
Карантин на всей территории - Аким Костанайской области обратился к жителям региона
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9290
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.20 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

С какого города тебе надо вернутся домой в костанай?
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§ Горожанин_kst
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1444
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.04.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где приказ и условия карантина?
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§ Трезвый
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
Трезвый


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 15.04.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что это означает? На работу нельзя ходить?)
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§ Трезвый
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
Трезвый


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 15.04.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Согласен!
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§ KOS77
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 15.04.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала одни принципиально не отказываются от традиции путешествовать по гостям, затем другие проявляют халатность несерьёзно относившись к оказанию медицинской помощи первым - в итоге вся область (как впрочем и страна) на карантине. Как-то так...
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§ Валентин
Карантин на всей территории - Аким Костанайской области обратился к жителям региона
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7580
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.04.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Где приказ и условия карантина?


Фильтры в Инстаграмме крутят, чтобы смотрелось няшно.
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§ Горожанин_kst
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1444
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.04.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Прочитал.60% в изоляцию
Но главная цель-между районами и городами сейчас сообщение закрыть, она реализована.
Что там за базар на днях было? Вот вам и ответ.
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§ MAN
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
MAN


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 15.04.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Хочу подчеркнуть, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты населения от коронавирусной инфекции, - отметил он.
Ни тебе правил, требований, условий, приказов по выполнению карантина. Что будут предпринимать исполнители власть, сэс, полиция и другие органы. Как всегда телега впереди лошади. Сказали красивые слова, отчитались на верх и СЁ. Сейчас начнется нагнетание паники среди населения.
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§ Victor Yang
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12593
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.04.20 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем будет отличаться "карантин" от существующих ограничений?
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§ MAN
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
MAN


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 15.04.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Чем будет отличаться "карантин" от существующих ограничений?

Они сами не знают.
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§ elektron
Карантин на всей территории - Аким Костанайской области обратился к жителям региона
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4752
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.04.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Чем будет отличаться "карантин" от существующих ограничений?

Мне тоже интересно, как они себе это представляют?
У нас меры - карантин, применяются к уже инфицированным. 14-ть дней не выходить из дома или квартиры. Если течение заболевания без осложнений. Или госпитализация. Как применить карантин на всей территории, неясненько?
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§ MAN
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
MAN


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 15.04.20 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот глав. сан. врач Владимир Н. всё разжевал. Теперь можно и баиньки. А 17.04 будем поглядеть как это выглядит.
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§ abaika95
Re: Карантин на всей территории - Аким Костанайской области...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3677
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.04.20 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да мужик который автомобилист с ин учётом с рынка зря кипиш подымал,опять закроют) им чето вообще в этом году не везёт
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Да. После смерти жителя Житикары ситуация явно вышла из-под контроля.
Да. Я готов ограничить свою свободу для того, чтобы сохранить жизнь себе и близким.
Нет. В Костанайской области уже введены достаточно жесткие меры борьбы с КВИ.
Нет. Карантин нанесет Костанайской области больше ущерба, чем коронавирус.
 
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