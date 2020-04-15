Температура будет повышаться, пройдут дожди: погода ближайших дней в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 16 апреля на территории области осадков не ожидается. В последующие два дня, 17-18 апреля, по области местами пройдут дожди с грозами, в Костанае существенных осадкой не предвидится. С четверга по субботу прогнозируется туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В четверг, 16 апреля, ночью будет от нуля до 5 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днем столбики термометров поднимутся до +12…+17°С, а на юге области - до 20 градусов выше нуля. В пятницу и субботу, 17-18 апреля, по ночам будет от 3 до 8 градусов тепла, лишь на северо-востоке области около нуля. В дневное время прогнозируются только положительные температуры - термометры покажут 12-17°С, местами 20°С.

Ветер в ближайшие три дня, 16-17 апреля, ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с, временами до 15-20 м/с.

