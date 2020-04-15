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Доступ к данным о правоустанавливающих документах на недвижимость обещают открыть в РК

15 апреля 2020, 11:56 |  Государство

Доступ к данным о правоустанавливающих документах на недвижимость обещают открыть в Казахстане, передает КазТАГ.

«Предлагается обеспечить доступ к информации о наличии правоустанавливающих документов, обременении и судебных исков по объектам недвижимости, принадлежащим юридическим лицам. Также, разрешается раскрыть информацию о статусе обременения недвижимого имущества, без указания персональных данных собственника», - сказал на заседании мажилиса в среду министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя поправки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».

По его словам, указанные нормы позволят упростить процедуру оформления и снизить риски сомнительных сделок на рынке недвижимости.
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Комментарии к новости
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§ Сергей kst
Re: Доступ к данным о правоустанавливающих документах на...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 15.04.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр почему-то не объяснил,каким образом открытый доступ снизит риски и упростит процедуру.. "От руки" договор катать будут??
Какая экономика-такой и министр.Прошлый ,говорил что девальвации не будет,нынешний тоже перлы выдает..Великие мужи .....
Фонды Рокфеллеров и Морганов уже скупили пол мира,щас окончательно обнищаем,после эпидемии,наши "Великие мужи"остатки за 3 копейки продадут.
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