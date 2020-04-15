Доступ к данным о правоустанавливающих документах на недвижимость обещают открыть в РК

Доступ к данным о правоустанавливающих документах на недвижимость обещают открыть в Казахстане, передает КазТАГ.

«Предлагается обеспечить доступ к информации о наличии правоустанавливающих документов, обременении и судебных исков по объектам недвижимости, принадлежащим юридическим лицам. Также, разрешается раскрыть информацию о статусе обременения недвижимого имущества, без указания персональных данных собственника», - сказал на заседании мажилиса в среду министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя поправки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».

По его словам, указанные нормы позволят упростить процедуру оформления и снизить риски сомнительных сделок на рынке недвижимости.