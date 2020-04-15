Коронавирус в Костанайской области: 5 случаев (+0 за сутки), 1 умер (+1 за сутки)
Доступ к данным о правоустанавливающих документах на недвижимость обещают открыть в РК
Доступ к данным о правоустанавливающих документах на недвижимость обещают открыть в Казахстане, передает КазТАГ.
«Предлагается обеспечить доступ к информации о наличии правоустанавливающих документов, обременении и судебных исков по объектам недвижимости, принадлежащим юридическим лицам. Также, разрешается раскрыть информацию о статусе обременения недвижимого имущества, без указания персональных данных собственника», - сказал на заседании мажилиса в среду министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя поправки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».
По его словам, указанные нормы позволят упростить процедуру оформления и снизить риски сомнительных сделок на рынке недвижимости.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 1
Всего: 80
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020