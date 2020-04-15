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Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги - Минтруда об условиях возврата

15 апреля 2020, 11:51 |  Государство
Вернуть соцпособие можно на счета госкорпорации "Правительство для граждан", в каких случаях может возникнуть такая ситуация, передает Sputniknews.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев

Как вернуть государству выплату 42 500 тенге, если эти средства оказались не нужны, рассказал вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана Нариман Мукушев.

"Ко мне обращаются граждане, которые готовы и хотят вернуть средства. Такая возможность есть. Конечно, в условиях ЧП это желательно делать через мобильные приложения банков. Некоторые банки позволяют отправлять деньги на юридические счета", - сообщил Нариман Мукушев.

Реквизиты для возврата 42 500 тенге

Бенефициар: "НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

БИК Бенефициара: "НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

БИК Бенефициара: GCVPKZ2A

ИИК Бенефециара: KZ67009SS00368609110

БИН Бенефициара: 160440007161

КБЕ Бенефициара: 11

КНП: 049

Отметим, что выплату получили 2 461 653 заявителей. Подано более 5 миллионов заявлений. По подсчетам Минтруда на соцпособие могут претендовать около 3,5 миллионов граждан.

Соцпособие 42 500 тенге

Президент Казахстана в своем обращении к населению заявил о том, что все граждане, оставшиеся без дохода в период чрезвычайного положения в стране, будут получать социальные выплаты в размере минимальной заработной платы.

В эту категорию также входят самозанятые граждане.

Акция продлится, пока действует режим ЧП. Заявки можно оформить на сайте eGov, через портал 42500.enbek.kz или с помощью Telegram-бота.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9287
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты. Уже возвращают. Тут большинство людей не то что получить, зарегатся на получение не могут.)
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§ Трезвый
Re: Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги -...
Трезвый


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 15.04.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, нелюдь придумавший это, тоже подавал на 42500? Или себе он 42 500 000 начислил?
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* drakon
Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги - Минтруда об условиях возврата
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.04.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ух ты. Уже возвращают.

Да это Алекс, наверное - вернул... :lol:
Говорил, что деньги ему не нужны... :-o :-P
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§ yudjin
Re: Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги -...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6513
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.04.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ух ты. Уже возвращают.

ну жареным запахло... на мошеничество это смахивает, когда не теряя ни работы, ни зарплаты, подавали на выплату... А такие точно есть....
Халява, сэр!
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§ arman_kst
Re: Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги -...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.04.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не такие большие деньги, чтобы возвращать. Лучше потратьте на продукты
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* drakon
Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги - Минтруда об условиях возврата
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.04.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Лучше потратьте на продукты

Да, на хлеб и молоко... :lol: :oops:
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§ Vit
Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги - Минтруда об условиях возврата
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9287
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не Обезательно. Можно купить 20 кг мяса и два ящика самогона у моего соседа Генацвали. И месяц пировать.

[Исправлено: Vit, 15.04.2020 - 13:01]
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