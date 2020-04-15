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Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги - Минтруда об условиях возврата
Как вернуть государству выплату 42 500 тенге, если эти средства оказались не нужны, рассказал вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана Нариман Мукушев.
"Ко мне обращаются граждане, которые готовы и хотят вернуть средства. Такая возможность есть. Конечно, в условиях ЧП это желательно делать через мобильные приложения банков. Некоторые банки позволяют отправлять деньги на юридические счета", - сообщил Нариман Мукушев.
Реквизиты для возврата 42 500 тенге
Бенефициар: "НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
БИК Бенефициара: "НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
БИК Бенефициара: GCVPKZ2A
ИИК Бенефециара: KZ67009SS00368609110
БИН Бенефициара: 160440007161
КБЕ Бенефициара: 11
КНП: 049
Отметим, что выплату получили 2 461 653 заявителей. Подано более 5 миллионов заявлений. По подсчетам Минтруда на соцпособие могут претендовать около 3,5 миллионов граждан.
Соцпособие 42 500 тенге
Президент Казахстана в своем обращении к населению заявил о том, что все граждане, оставшиеся без дохода в период чрезвычайного положения в стране, будут получать социальные выплаты в размере минимальной заработной платы.
В эту категорию также входят самозанятые граждане.
Акция продлится, пока действует режим ЧП. Заявки можно оформить на сайте eGov, через портал 42500.enbek.kz или с помощью Telegram-бота.
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