Как вернуть государству выплату 42 500 тенге, если эти средства оказались не нужны, рассказал вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана Нариман Мукушев.

"Ко мне обращаются граждане, которые готовы и хотят вернуть средства. Такая возможность есть. Конечно, в условиях ЧП это желательно делать через мобильные приложения банков. Некоторые банки позволяют отправлять деньги на юридические счета", - сообщил Нариман Мукушев.

Реквизиты для возврата 42 500 тенге

Бенефициар: "НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

БИК Бенефициара: "НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

БИК Бенефициара: GCVPKZ2A

ИИК Бенефециара: KZ67009SS00368609110

БИН Бенефициара: 160440007161

КБЕ Бенефициара: 11

КНП: 049

Отметим, что выплату получили 2 461 653 заявителей. Подано более 5 миллионов заявлений. По подсчетам Минтруда на соцпособие могут претендовать около 3,5 миллионов граждан.

Соцпособие 42 500 тенге

Президент Казахстана в своем обращении к населению заявил о том, что все граждане, оставшиеся без дохода в период чрезвычайного положения в стране, будут получать социальные выплаты в размере минимальной заработной платы.

В эту категорию также входят самозанятые граждане.

Акция продлится, пока действует режим ЧП. Заявки можно оформить на сайте eGov, через портал 42500.enbek.kz или с помощью Telegram-бота.