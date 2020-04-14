Тестирование на коронавирус начали в поликлиниках Костаная

Об этом «НГ» узнала от самих пациентов, в каких-либо комментариях по поводу тестов в управлении здравоохранения нам было отказано. По нашим данным, в поликлиниках анализ методом ПЦР берут у пациентов, которые недавно перенесли ОРВИ или воспаление легких.

В частности, сегодня, 14 апреля, тесты сдавали пациенты в Костанайской поликлинике №3.

Во второй половине дня в поликлинике пусто

- Накануне вечером мне позвонили из поликлиники и пригласили прийти к 8 утра, чтобы сдать анализ на коронавирус, - рассказал «НГ» костанаец Александр Николаевич.

Он работающий пенсионер и на прошлой неделе обращался в поликлинику с признаками простудного заболевания. В течение 5 дней был пройден курс лечения антибиотиком.

К 8 утра в поликлинике образовалась очередь из примерно 20 человек, вызванных для сдачи анализа. Сначала медсестра сказала всем собравшимся, чтобы они заняли очередь в кабинет для сдачи мазка. Затем оказалось, что предварительно необходимо замерить температуру тела. Пациентов, среди которых были и взрослые люди, и дети, направили в кабинет, где их должен осмотреть врач.

- Градусники раздали у кабинета, - рассказывают люди. - Все были в масках и медперсонал просил соблюдать дистанцию в метр, что в тесных коридорах было сделать довольно трудно. Медики, которые брали анализ, были в защитных костюмах.

В итоге люди, пришедшие на сдачу анализа, по словам Александра Николаевича, потратили на ожидание и подготовку к процедуре минут 40. Сам анализ занял пару минут и включал в себя взятие мазка из носа и зева (горла).

Результаты, как пояснила медсестра, будут готовы на второй день после сдачи. Забрать их надо будет у участкового терапевта.

Забор анализов делали методом ПЦР (полимеразная цепная реакция - это метод тестирования, который способен находить генетический материал вируса непосредственно в крови пациента, слюне или любой другой биологической жидкости пациента) .

Как пояснили в поликлинике, 14 апреля более 100 пациентов сдали ПЦР-тест. Примерно столько же вызвано на 15 апреля. О том, как будет проходить тестирование в дальнейшем, медсестры поликлиники не знают. А руководство поликлиники отказалось от разъяснений по данной ситуации. Предложили обращаться в управление здравоохранения Костанайской области.

Комментарии, которые нам удалось получить из этого учреждения, крайне скупы. В пресс-службе облздрава заявили, что будут обследованы около 2 900 лиц, переболевших ОРВИ и воспалением легких с 1 по 13 апреля текущего года.

По данным на 14 апреля, в Костанайской области зафиксированы 5 инфицированных коронавирусом. Три пациента в Костанае, два в Житикаре.