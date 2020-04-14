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"Я попросил её больше так не делать" - костанайца, который спас прыгнувшую с моста девушку, наградили часами с логотипом МВД РК

Георгий ГОВОРОВ

14 апреля 2020, 18:33 |  Происшествия

Водитель-дальнобойщик Владимир АКСЁНОВ вечером 13 апреля вытащил на берег молодую женщину, которая прыгнула с Большого моста в Тобол. Сегодня, 14 апреля, его чествовали на площади рядом со зданием департамента полиции Костанайской области. 

По словам Владимира, спасенной серьёзно повезло. Во-первых, она упала на тот участок реки, где была мель, поэтому могла стоять и ждать помощи. Во-вторых, именно в этот день его дочь попросила достать из гаража велосипед и поэтому он оказался на набережной.

- У меня двое детей - мальчик и девочка, мы гуляли всей семьёй. - рассказал Аксёнов. - Я заметил, что на мосту остановилась машина, включила аварийку. Мужчина выбежал, стал заглядывать через перила под мост, звонить по телефону. Я прыжок не видел, поэтому не сразу понял, что произошло. Потом смог разглядеть силуэт. Когда подошёл ближе, сквозь шум машин услышал крики: "Помогите, я замерзаю!". Голос был такой, как у 15-летнего мальчишки. Я с берега крикнул, сможет ли она сама доплыть. Она говорит: "Нет!" Я крикнул жене, чтобы детей отвела домой, а на обратном пути захватила два тёплых полотенца. А сам разделся и кинулся в воду.

Этот поступок для мужчины мог стать роковым. В воде мышцы свела судорога, он замёрз, но от цели не отступился. Жалеет только о том, что снял туфли - теплее было бы.

– Спустя метра три от берега резко дно ушло из под ног, - вспоминает Владимир. - Я хотел встать с ней рядом, но не смог - этот клочок земли, где она стояла, был очень маленьким. Она - молодец, не паниковала. Я ей говорил: "Ты не бойся!". А сам чувчтвую... пальцы сводит. Я спросил, есть ли в её куртке что-то ценное, она ответила, что нет. Тогда мы куртку сняли и она уплыла по течению. Когда мы плыли назад, женщина временами уходила под воду, я ее хватал за кофту, поднимал, выкидывал в сторону берега. Воды хорошо хлебнул. Я ее успокаивал. Наконец она закричала, что коснулась земли. Там нас помогали вытаскивать мой сосед - его жена позвала, пока домой бегала, и этот мужчина, который первым её заметил. Людей собралось много вокруг. Уже на берегу я заметил, кстати, что девочка была в обуви, поэтому у нее не так ноги замерзли.

О девушке Владимир знает только имя - Женя. Зачем она прыгнула с моста, спасенная не рассказала. Он ее попросил больше так не делать. Потом отогревался в машине скорой помощи. Согревали его, как могли. Сосед помог, налил рюмку водки. После отогревался уже дома, под горячим душем.
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