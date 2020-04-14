Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за «закрытие» 4 городов на карантин

Штраф уже полностью выплачен. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Напомним, 28-летний житель поселка Каскат Медыкаринского района Владимир ДЯДИН в конце марта записал и разослал в мессенджере WhatsApp голосовое сообщение о том, что четыре города области - Костанай, Рудный, Лисаковск и Тобыл - закрыты на карантин.

Позже автор фейка попросил прощения у жителей региона за то, что заставил их волноваться. Свой поступок он объяснил тем, что неправильно воспринял информацию из социальных сетей про коронавирус.

Суд, рассмотрев дело Дядина, вынес решение наказать мужчину административным штрафом в размере 40 МРП (106 040 тенге).

В полиции также отметили, что по другому случаю распространения недостоверных сведений в период режима ЧП жителю Амангельдинского района назначили 7 суток административного ареста.

Как сообщили в пресс-службе, с начала введения чрезвычайного положения за нарушение режима чрезвычайного положения зарегистрировано 388 административных правонарушений по ст. 476 КоАП РК. Судами рассмотрено 227 дел. В 28 случаях вынесено предупреждение, наложено 168 административных штрафов (10 МРП - 26510 тенге) и 31 человек подвергнут административному аресту. Еще по 161 делу рассмотрение судом продолжается.