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Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за «закрытие» 4 городов на карантин

14 апреля 2020, 15:49 |  Криминал

Штраф уже полностью выплачен. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Напомним, 28-летний житель поселка Каскат Медыкаринского района Владимир ДЯДИН в конце марта записал и разослал в мессенджере WhatsApp голосовое сообщение о том, что четыре города области - Костанай, Рудный, Лисаковск и Тобыл  - закрыты на карантин.

Позже автор фейка попросил прощения у жителей региона за то, что заставил их волноваться. Свой поступок он объяснил тем, что неправильно воспринял информацию из социальных сетей про коронавирус.

Суд, рассмотрев дело Дядина, вынес решение наказать мужчину административным штрафом в размере 40 МРП (106 040 тенге).

В полиции также отметили, что по другому случаю распространения недостоверных сведений в период режима ЧП жителю Амангельдинского района назначили 7 суток административного ареста.

Как сообщили в пресс-службе, с начала введения чрезвычайного положения за нарушение режима чрезвычайного положения зарегистрировано 388 административных правонарушений по ст. 476 КоАП РК. Судами рассмотрено 227 дел. В 28 случаях вынесено предупреждение, наложено 168 административных штрафов (10 МРП - 26510 тенге) и 31 человек подвергнут административному аресту. Еще по 161  делу рассмотрение судом продолжается.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18973
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.04.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сколько я помню.Речь в сообщениях
шла об выставлении Блок - Постов.
И через 2 дня их выставили.
Что он нарушил? Непонятно... :lol: :-o
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§ Vit
Re: Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9280
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.04.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И зачем тогда публично извенятся, если все равно штраф выписали.
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§ юля елиссева
Re: Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.04.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, у нас что с падишаха чеченского пример взяли с этими извинениями?
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§ 3DO
Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за «закрытие» 4 городов на карантин
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.04.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Блин, у нас что с падишаха чеченского пример взяли с этими извинениями?

ИзвЫнись, да )))

[Исправлено: 3DO, 14.04.2020 - 16:45]
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§ ACROS
Re: Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.04.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И без работы сидит и штраф выплатил: лучше бы 7 суток отсидел: за 7 дней он 100 000 тенге не заработает.
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