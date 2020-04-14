Дело о нападении директора филиала "Казтелерадио" на подчиненного закрыто

В АО "Казтелерадио" сообщили о результатах проведенной служебной проверки.

Иллюстративное фото tagilcity.ru

Информацию о том, что директор филиала "Казтелерадио" в Костанае пытался задушить сотрудника, прокомментировали в пресс-службе радиокомпании. По итогам служебной проверки данный факт не подтвердился, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "Казтелерадио", 20 февраля 2020 года в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на юриста г-на Шарипова Д.М. о якобы имевшем место случае физического воздействия (удушения) на него со стороны его непосредственного начальника - директора филиала АО "Казтелерадио" по Костанайской области г-на Ахметова А.Б.

По факту данного "инцидента" приказом Председателя АО "Казтелерадио" была создана дисциплинарная комиссия с целью проведения служебной проверки и установления обстоятельств произошедшего. Для всестороннего и объективного расследования дисциплинарная комиссия была создана исключительно из работников Центрального аппарата (г.Алматы), которые прибыли в Костанай в кратчайшие сроки. Для восстановления реальной картины произошедшего были тщательно и беспристрастно опрошены свидетели "инцидента". По итогам служебной проверки выяснилось, что факт удушения Шарипова Д.М. со стороны Ахметова А.Б. не подтвердился.

В пресс-службе службе АО "Казтелерадио" дополнили, что параллельно с этим, г-н Шарипов Д.М. обратился в Специализированный административный суд г. Костаная, который своим постановлением от 3 марта 2020 года прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Директора филиала АО "Казтелерадио" по Костанайской области Ахметова А.Б. в виду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на момент осмотра у Шарипова Д.М. каких-либо наружных телесных повреждений не обнаружено.

Со своей стороны, АО "Казтелерадио" заявляет о приверженности политики открытости и всегда готов со всей тщательностью подходить к подобным разбирательствам, показывая свое стремление к всесторонней защите интересов сотрудников, – подытожили в пресс-службе радиокомпании.