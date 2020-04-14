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Дело о нападении директора филиала "Казтелерадио" на подчиненного закрыто

14 апреля 2020, 15:15 |  Криминал

В АО "Казтелерадио" сообщили о результатах проведенной служебной проверки.

Иллюстративное фото tagilcity.ru

Информацию о том, что директор филиала "Казтелерадио" в Костанае пытался задушить сотрудника, прокомментировали в пресс-службе радиокомпании. По итогам служебной проверки данный факт не подтвердился, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "Казтелерадио", 20 февраля 2020 года в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на юриста г-на Шарипова Д.М. о якобы имевшем место случае физического воздействия (удушения) на него со стороны его непосредственного начальника - директора филиала АО "Казтелерадио" по Костанайской области г-на Ахметова А.Б.

По факту данного "инцидента" приказом Председателя АО "Казтелерадио" была создана дисциплинарная комиссия с целью проведения служебной проверки и установления обстоятельств произошедшего. Для всестороннего и объективного расследования дисциплинарная комиссия была создана исключительно из работников Центрального аппарата (г.Алматы), которые прибыли в Костанай в кратчайшие сроки. Для восстановления реальной картины произошедшего были тщательно и беспристрастно опрошены свидетели "инцидента". По итогам служебной проверки выяснилось, что факт удушения Шарипова Д.М. со стороны Ахметова А.Б. не подтвердился.

В пресс-службе службе АО "Казтелерадио" дополнили, что параллельно с этим, г-н Шарипов Д.М. обратился в Специализированный административный суд г. Костаная, который своим постановлением от 3 марта 2020 года прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Директора филиала АО "Казтелерадио" по Костанайской области Ахметова А.Б. в виду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на момент осмотра у Шарипова Д.М. каких-либо наружных телесных повреждений не обнаружено.

Со своей стороны, АО "Казтелерадио" заявляет о приверженности политики открытости и всегда готов со всей тщательностью подходить к подобным разбирательствам, показывая свое стремление к всесторонней защите интересов сотрудников, – подытожили в пресс-службе радиокомпании.
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Комментарии к новости
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§ Козлов я
Re: Дело о нападении директора филиала "Казтелерадио"...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.04.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для восстановления реальной картины произошедшего были тщательно и беспристрастно опрошены свидетели "инцидента". По итогам служебной проверки выяснилось, что факт удушения Шарипова Д.М. со стороны Ахметова А.Б. не подтвердился.

От таких сообщений так и потягивает затхло-гнилостным душком взопревшего мундира. 8-)
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§ Тот самый
Re: Дело о нападении директора филиала "Казтелерадио"...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за цирк, Казтелерадио? Постановка называется "Кривосудие в Казахстане, серия 96232я"? На территории Казтелерадио законы РК не работают? Насколько я понимаю, попытка удушения должна рассматриваться как попытка убийства и дело должно быть заведено уголовное, а не административное.
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