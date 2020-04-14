Биртанов обратился к медикам из-за "диванных критиков"

Министр здравоохранения Елжан Биртанов обратился к казахстанским медработникам с просьбой перетерпеть чрезвычайное положение в стране и не слушать диванных критиков, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

"Я знаю, многие из вас нереально устали, эмоционально истощены и выгорают. Многие не могут просто пойти домой и обнять своих детей. Многим страшно, некоторым обидно. Есть немало и заразившихся. Несмотря на это, вы каждый день встаете и идете работать, идете лечить, спасать жизни людей. Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, а потому что работа такая. Я горжусь вами!

К сожалению, сейчас появилось и много псевдоэкспертов, скучающих на карантине "специалистов" и диванных критиков. Они заливают эфир соцсетей и новостные ленты "мусорной" информацией, непонятными оценками, нелепыми прогнозами и глупыми рекомендациями. Прошу вас набраться терпения, относиться ко всему этому снисходительно, профессионально. Не берите близко к сердцу", - написал министр в Facebook.

По словам министра, сейчас важно сконцентрироваться на работе и "не время для старых обид и разборок".

"Все это мы решим потом, когда эпидемия отступит, мы сделаем все возможное для этого. Пройдет время, пройдет эпидемия. Об этом напишут книги, снимут фильмы, многое забудется. Но вы сами будете знать, что именно вы были там - в больницах, днем и ночью, дни и недели. Вы настоящие герои", - заявил Биртанов.

Министр также отметил, что гордится казахстанцами, которые разносят еду и лекарства пожилым, шьют маски, оплачивают самолеты с необходимыми грузами, дают домашние концерты и просто сидят дома на карантине.