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Биртанов обратился к медикам из-за "диванных критиков"

14 апреля 2020, 15:05 |  Государство

Министр здравоохранения Елжан Биртанов обратился к казахстанским медработникам с просьбой перетерпеть чрезвычайное положение в стране и не слушать диванных критиков, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

"Я знаю, многие из вас нереально устали, эмоционально истощены и выгорают. Многие не могут просто пойти домой и обнять своих детей. Многим страшно, некоторым обидно. Есть немало и заразившихся. Несмотря на это, вы каждый день встаете и идете работать, идете лечить, спасать жизни людей. Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, а потому что работа такая. Я горжусь вами!

К сожалению, сейчас появилось и много псевдоэкспертов, скучающих на карантине "специалистов" и диванных критиков. Они заливают эфир соцсетей и новостные ленты "мусорной" информацией, непонятными оценками, нелепыми прогнозами и глупыми рекомендациями. Прошу вас набраться терпения, относиться ко всему этому снисходительно, профессионально. Не берите близко к сердцу", - написал министр в Facebook.

По словам министра, сейчас важно сконцентрироваться на работе и "не время для старых обид и разборок". 

"Все это мы решим потом, когда эпидемия отступит, мы сделаем все возможное для этого. Пройдет время, пройдет эпидемия. Об этом напишут книги, снимут фильмы, многое забудется. Но вы сами будете знать, что именно вы были там - в больницах, днем и ночью, дни и недели. Вы настоящие герои", - заявил Биртанов. 

Министр также отметил, что гордится казахстанцами, которые разносят еду и лекарства пожилым, шьют маски, оплачивают самолеты с необходимыми грузами, дают домашние концерты и просто сидят дома на карантине.
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Комментарии к новости
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§ 3DO
Re: Биртанов обратился к медикам из-за "диванных...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.04.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эмм, это... так а в чем, собственно, эти "диванные критики" отличаются от министров? Прогнозы уровня "все норм, на доллар/нефть пофиг, с тенге все норм" звучат одинаково маразматично, что от ноунеймов, что от чинушей.
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§ ACROS
Re: Биртанов обратился к медикам из-за "диванных...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.04.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
эти "диванные критики" отличаются от министров?


Ничем: может только, тем что диванные - они не родственники и не соплеменники по роду, людям решающие кадровые вопросы. И в отличие от министров, диванных можно критиковать без последствии, а коллеги министра - могут быть злопамятными и быть ЧЬИМ то родственником.
А если, серьёзно - то действительно - медикам нужно усиленное внимание, они действительно - на ОПАСНОЙ работе. Болезнь НОВАЯ, многие толком НИЧЕГО не знают. Им нужно повышать оклады, дополнительные спецпайки из госфонда, квартиры польготным кредитам, путёвки в санатории, ну после окончания эпидемии( она же когда то закончиться) ОРДЕНА и МЕДАЛИ, а особо отличившимся звания - ЕНБЕК ЕРI и ХАЛЫК КАХАРМАНЫ.
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§ elektron
Re: Биртанов обратился к медикам из-за "диванных...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4751
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.04.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, а потому что работа такая//

Что значит не за деньги? Клятва клятвой, но и поощрить денежными вознаграждениями можно.
Не святым же духом им и им семьям питаться.

//Министр также отметил, что гордится казахстанцами, которые разносят еду и лекарства пожилым, шьют маски, оплачивают самолеты с необходимыми грузами, дают домашние концерты и просто сидят дома на карантине.//

А как же полиция, пожарные и другие службы обеспечения жизнедеятельности? Про них забыли? Они не герои?
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§ Butch
Биртанов обратился к медикам из-за "диванных критиков"
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.04.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что значит не за деньги?

Не бузите ;-) Це была только констатация факта. Потому ша делать ту работу и за те деньги...там явно не "шкурные" мотивы. :lol:
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§ elektron
Биртанов обратился к медикам из-за "диванных критиков"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4751
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.04.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Если я бузить начну, тут такое начнётся. ;-)

Да обслуживающий персонал в домах престарелых, детдомах и пр. подобных учреждений упомянуть забыли.

Цитата:
Butch:
там явно не "шкурные" мотивы.

Так и я про это, можно и поощрить было бы, да и ЗП добавить.
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§ ACROS
Re: Биртанов обратился к медикам из-за "диванных...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.04.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как же полиция, пожарные и другие службы обеспечения жизнедеятельности? Про них забыли? Они не герои?



У них есть свои министры.
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§ elektron
Биртанов обратился к медикам из-за "диванных критиков"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4751
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.04.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
У них есть свои министры.

И что теперь каждый министр, начнёт только своих хвалить?
Или только президент может всех хвалить?
Сказал "А" говори "Б" одна страна. А раз назвал героями, будь добр, выдели материальные поощрения.
А может и знаки отличия кому.
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