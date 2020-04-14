"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае

Акция предпринимателей прошла возле забора Центрального рынка сегодня, 14 апреля. Торговцы заявили, что вещевые рынки закрыты незаконно. И сослались на постановление главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло, в котором указано, что график работы непродовольственных рынков следует только ограничить - до 18.00.

- Я работаю на рынке 25 лет, торгую спортивной одеждой, - говорит предпринимательница Анжелика БЕЛОУСОВА. - Закрыли нас без предупреждения 1 апреля, буквально за час до открытия рынка. Мы вкладывали деньги в товар, на выручку от него мы должны себя обеспечивать и новый товар закупать. А у нас товар лежит в контейнерах на рынке! А ведь мы заняли деньги до закрытия границы. Нас здесь почти 150 человек. На рынке работает ещё больше человек. Здесь торговцы с верхней и нижней оптовки. Нас возмущает, что мы закрыты и сидим без денег, а мелкие торговцы вдоль рынка как работали, так и работают!

По словам Белоусовой, торговцы начали собираться примерно в 10.30. Через 10 минут прибыли первые наряды полицейских. Стражи порядка разъяснили, что собрание незаконно, и вежливо просили соблюдать дистанцию или разойтись. Продавцы не сопративлялись, но и расходиться не спешили, а лишь растянулись вдоль забора.

- Рынки закрывали, чтобы не было скопления народа, - высказался предприниматель Руслан АЛИЕВ. - Теперь люди ходят по разным магазинам и там создают очереди! А мы терпим большие убытки. У многих, процентов 90% продавцов, на прилавках сезонный товар. Я летом торгую кепками, зимой - шапками. Мы обращались за помощью в акимат Костаная, но нам ничего не ответили. Мы будем отстаивать свою позицию! Будем продолжать бороться за открытие рынков! Мне кажется, что люди скоро начнут умирать от голода, а не от коронавируса.

На последние слова Алиева собравшиеся отреагировали апплодисментами.

- У меня два сына, оба студенты, они ничего не получают. На что я должна их содержать? - добавила продавец женской одежды Бахыт КАСЕНОВА. - Мы сидим дома, это пособие 42 500 тенге нас не спасёт. Я тоже боюсь, что кто-то из заразившихся пройдёт по рынку и я заболею! Но мне нужно как-то кормить семью, и другого выхода у меня нет.

Постепенно торговцы подчинились требованиям сотрудников полиции и ближе к 11.30 разошлись. Успокоило собравшихся сообщение, что 15 апреля принято решение об открытии непродовольственных рынков.

- Завтра мы открываемся, это решение уже принято, - подтвердил "НГ" по телефону администратор рынка "Дархан" Ерлан ИСКАКОВ. - К нам приезжали представители акимата, приезжал Владимир Нечитайло. Они переговорили с директорами рынков и решили открыть торговые точки. Почему до этого рынки были закрыты, они не объясняли.

Фото Ксении РЕБИК