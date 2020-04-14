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"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

14 апреля 2020, 13:15 |  Общество

Акция предпринимателей прошла возле забора Центрального рынка сегодня, 14 апреля. Торговцы заявили, что вещевые рынки закрыты незаконно. И сослались на постановление главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло, в котором указано, что график работы непродовольственных рынков следует только ограничить - до 18.00.

- Я работаю на рынке 25 лет, торгую спортивной одеждой, - говорит предпринимательница Анжелика БЕЛОУСОВА. - Закрыли нас без предупреждения 1 апреля, буквально за час до открытия рынка. Мы вкладывали деньги в товар, на выручку от него мы должны себя обеспечивать и новый товар закупать. А у нас товар лежит в контейнерах на рынке! А ведь мы заняли деньги до закрытия границы. Нас здесь почти 150 человек. На рынке работает ещё больше человек. Здесь торговцы с верхней и нижней оптовки. Нас возмущает, что мы закрыты и сидим без денег, а мелкие торговцы вдоль рынка как работали, так и работают!

По словам Белоусовой, торговцы начали собираться примерно в 10.30. Через 10 минут прибыли первые наряды полицейских. Стражи порядка разъяснили, что собрание незаконно, и вежливо просили соблюдать дистанцию или разойтись. Продавцы не сопративлялись, но и расходиться не спешили, а лишь растянулись вдоль забора.

- Рынки закрывали, чтобы не было скопления народа, - высказался предприниматель Руслан АЛИЕВ. - Теперь люди ходят по разным магазинам и там создают очереди! А мы терпим большие убытки. У многих, процентов 90% продавцов, на прилавках сезонный товар. Я летом торгую кепками, зимой - шапками. Мы обращались за помощью в акимат Костаная, но нам ничего не ответили. Мы будем отстаивать свою позицию! Будем продолжать бороться за открытие рынков! Мне кажется, что люди скоро начнут умирать от голода, а не от коронавируса.

На последние слова Алиева собравшиеся отреагировали апплодисментами.

- У меня два сына, оба студенты, они ничего не получают. На что я должна их содержать? - добавила продавец женской одежды Бахыт КАСЕНОВА. - Мы сидим дома, это пособие 42 500 тенге нас не спасёт. Я тоже боюсь, что кто-то из заразившихся пройдёт по рынку и я заболею! Но мне нужно как-то кормить семью, и другого выхода у меня нет.

Постепенно торговцы подчинились требованиям сотрудников полиции и ближе к 11.30 разошлись. Успокоило собравшихся сообщение, что 15 апреля принято решение об открытии непродовольственных рынков.

- Завтра мы открываемся, это решение уже принято, - подтвердил "НГ" по телефону администратор рынка "Дархан" Ерлан ИСКАКОВ. - К нам приезжали представители акимата, приезжал Владимир Нечитайло. Они переговорили с директорами рынков и решили открыть торговые точки. Почему до этого рынки были закрыты, они не объясняли.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: "Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!"...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чрезвычайное положение в стране.
Есть соответствующие указы.
Надо соблюдать их.
Кто не согласен, потом могут обратиться в суд, потребовать чего нибудь.
Всем тяжело, но что поделать.
Злостных нарушителей и пофигистов закрыть на время.
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§ drakon
Re: "Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!"...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18973
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.04.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Работники Рынка!!! :lol: :oops:
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§ alex_60
"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


К провокаторам уже едут послы.
Никто не уйдёт от наказания
Рс. Басе пересмотрелся?

[Исправлено: alex_60, 14.04.2020 - 14:45]
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§ abaika95
Re: "Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!"...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.04.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Рынки закрывали, чтобы не было скопления народа, - высказался предприниматель Руслан АЛИЕВ. - Теперь люди ходят по разным магазинам и там создают очереди! А мы терпим большие убытки. У многих, процентов 90% продавцов, на прилавках сезонный товар. Я летом торгую кепками, зимой - шапками./




А это не тот же парень который кричал на площади аким выходи?)) Автомобилисты у которых денежек нет,машины перформить,мол все бедные несчастные)

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37535


В шапке и в шарфе разговаривает с полицей)
Ну теперь понятно все...
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§ alex_60
Re: "Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!"...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///А ведь мы заняли деньги до закрытия границы.//

ну чушь же.
25 лет торгует, и все занимает на товар.
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§ alex_60
Re: "Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!"...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Мне кажется, что люди скоро начнут умирать от голода//

по физиономии не скажешь..
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§ abaika95
"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.04.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/по физиономии не скажешь./




Первыми умрут от голода коммерсанты,потомучто они не умеют торговать в кризисных условиях когда рынки закрыты) товар вот вообще никак никому не продать нигде даже на булочку хлеба) эх
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§ Сергей kst
"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 14.04.20 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Вы что,за 25 лет то небось накопили баблища.Говорит же человек знающий,по физиономии определяет.
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§ Vit
"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9280
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.04.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну откроют завтра рынок. А че толку. Пол города отправили в не оплачиваемый отпуска. Щас все сидят в режиме экономии. И потому врятли будет торговля. За аренду больше отдадут. Проблему нужно решать комплексно. То есть полностью отменять ЧС, карантин. Ну похоже что не скоро это будет.
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§ alex_60
"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рынку выгодней открыться, аренда же.это понятно.
а арендаторы "кепка,шапка пакупай,недорого"
будут сидеть на голой попе.
хотят, пусть сидят.
и кстати все без масок.почему их не арестовали?
этот, который от голода помирает,
будет на всех слюной и соплями брызгать.
все на базар.
у кого ума нет.
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§ 3DO
Re: "Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!"...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.04.20 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не сильно слежу за этим бредом, в основной массе, творящемся в этом городишке, но разве:
Цитата: "график работы непродовольственных рынков следует только ограничить - до 18.00."
не противоречит сказанному в статье:
"Закрыли нас без предупреждения 1 апреля, буквально за час до открытия рынка", а?
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§ 3DO
"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.04.20 - 16:33
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
закрыли рынок до 30 апреля.
на весь период чрезвычайного положения.
вариантов нет.
для пофигистов, и прочих неумных..
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§ 3DO
"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.04.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "закрыли рынок до 30 апреля."
Скинь пожалуйста официальное постановление. Допускаю, что и правда не знал о таком. В этом случае, да, буду не прав. Жду ссылку в студию
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§ alex_60
"Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно жалко продавцов рынка.
Но чем то надо жертвовать.

[Исправлено: alex_60, 14.04.2020 - 18:15]
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