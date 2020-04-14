40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за возгорания газовой трубы в центре Костаная

Возгорание газовой трубы на доме № 110 по ул. Гоголя произошло сегодня, 14 апреля, около 10.30. На видео, снятом очевидцами, видно, как пожарный водой охлаждает газопровод до того момента, как будет перекрыт газ.

- Сигнал о возгорании поступил в 10.52, горела наружная газовая труба, - сообщил "НГ" начальник ДЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Причина возгорания - вышедшая из строя прокладка и попадание искры. Жителей в целях безопасности пришлось эвакуировать.

Сейчас пожар ликвидирован, жители вернулись в квартиры, подача газа возобновлена.