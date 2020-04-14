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40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за возгорания газовой трубы в центре Костаная
Ольга ЛИХОГРАЙ
14 апреля 2020, 12:42 | Происшествия
Возгорание газовой трубы на доме № 110 по ул. Гоголя произошло сегодня, 14 апреля, около 10.30. На видео, снятом очевидцами, видно, как пожарный водой охлаждает газопровод до того момента, как будет перекрыт газ.
- Сигнал о возгорании поступил в 10.52, горела наружная газовая труба, - сообщил "НГ" начальник ДЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Причина возгорания - вышедшая из строя прокладка и попадание искры. Жителей в целях безопасности пришлось эвакуировать.
Сейчас пожар ликвидирован, жители вернулись в квартиры, подача газа возобновлена.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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