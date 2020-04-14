Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 1202 случаев (+101 за сутки),
150 выздоровевших (+12 за сутки), 14 умерли (+2 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области: 5 случая (+2 за сутки)

40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за возгорания газовой трубы в центре Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 апреля 2020, 12:42 |  Происшествия

Возгорание газовой трубы на доме № 110 по ул. Гоголя произошло сегодня, 14 апреля, около 10.30. На видео, снятом очевидцами, видно, как пожарный водой охлаждает газопровод до того момента, как будет перекрыт газ.

- Сигнал о возгорании поступил в 10.52, горела наружная газовая труба, - сообщил "НГ" начальник ДЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Причина возгорания - вышедшая из строя прокладка и попадание искры. Жителей в целях безопасности пришлось эвакуировать.

Сейчас пожар ликвидирован, жители вернулись в квартиры, подача газа возобновлена.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.04.20 20:15 Тестирование на коронавирус начали в поликлиниках Костаная
14.04.20 19:03 Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области
14.04.20 18:33 "Я попросил её больше так не делать" - костанайца, который спас прыгнувшую с моста девушку, наградили часами с логотипом МВД РК
14.04.20 15:49 Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за «закрытие» 4 городов на карантин
14.04.20 15:15 Дело о нападении директора филиала "Казтелерадио" на подчиненного закрыто
14.04.20 15:05 Биртанов обратился к медикам из-за "диванных критиков"
14.04.20 13:15 "Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
14.04.20 12:09 Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
14.04.20 11:47 Маршруты пассажирских автобусов изменятся в связи с ремонтом канализации в Костанае
14.04.20 10:23 Подозреваемого в ограблении рудненского ГУМа задержали полицейские

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ лимон
Re: 40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за возгорания газовой...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1292
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.04.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не знал что газ водой тушат, или это так трубу охлаждают?
Профайл

§ KOS77
Re: 40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за возгорания газовой...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 14.04.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Причина возгорания - вышедшая из строя прокладка и попадание искры.

Не удивительно, ведь газовые трубы благодаря расплодившимся посредникам фактически остаются "безхозными", никто не отвечает за их обслуживание. По домам раз в год пройдут "специалисты", мылом помажут, деньги соберут и все дела. В прошлом году ко мне даже не заходили "мыльных дел мастера", но счёт за обслуживание на Каспи выставили.
Профайл

§ андрей 117
Re: 40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за возгорания газовой...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 14.04.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каждый своим делом занят.пожарные трубу заливают водой.прохожий в 3 метрах от них спокойно идет в телефоне что то смотрит.зато дом эвакуировали :-x
Профайл

§ KOS77
Re: 40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за возгорания газовой...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 14.04.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
прохожий в 3 метрах от них спокойно идет в телефоне что то смотрит.

Это похоже специалист газовой службы "гуглит", как устранить неисправность.))
Профайл




Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Председатели 20 костанайских ПКСК предлагают привлечь сторонних специалистов к дезинфекции подъездов жилых домов. Готовы ли вы платить за такую услугу в вашем доме?
Да. В ПКСК для выполнения этой задачи нет ни средств, ни работников.
Да. Лучше потратить деньги на профилактику сейчас, чем на лечение потом.
Нет. Дезинфекцию подъездов должны проводить ПКСК, это их проблема.
Нет. Дезинфекцию моего подъезда будут проводить сами жильцы по графику.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 81
Пользователей: 2
Всего: 83

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 32 Queries | 74 Files Loaded: 637.52 Ko | Raw HTML: 53.8 Ko -
^ Наверх