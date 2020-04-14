Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае

Очевидцем происшествия, которое произошло 13 апреля, около 21.00, на реке Тобол, стал житель Костаная Канат САМАРБАЕВ. Имён и фамилий участников этого события он не знает, но считает, что парень, который спас девушку, совершил подвиг.

- Я ехал на своей машине в Костанай со стороны Тобыла, - рассказал "НГ" Самарбаев. - В какой-то момент мне показалось, что что-то упало с моста в воду. Поначалу даже не понял, что произошло. Доехал до конца моста, остановился, включил аварийку и побежал смотреть. Увидел девушку в воде. Кажется, ей повезло - она встала на лёд, который еще не растаял. Позвонил в 112, попросил помощи. В этот момент со стороны костанайской девятиэтажки я увидел бегущего на помощь мужчину, он гулял на набережной вместе с женой. Он быстро разделся и поплыл на помощь девушке. Доплыл, посадил себе на шею и поплыл вместе с ней обратно на берег. Она в шоке, тянет его вниз! А он её толкает к берегу. Он по-геройски поступил.

Канат Самарбаев добежал до берега и помог вытянуть девушку из воды. Спустя 10 минут приехали медики и полицейские. Жена спасителя принесла полотенца, чтобы согреть мужа и пострадавшую. Куртка девушки уплыла по течению реки.

- Девушка, когда вылезла на берег, сказала этому мужчине "Спасибо!", - добавляет Самарбаев. - Я её спрашиваю, зачем она так поступила, но она ничего не ответила. Потом она ещё общалась с полицейскими. Наверное, они знают, в чём причина. У мужчины тоже был шок, он весь дрожал. Обоих забрала скорая помощь.

В пресс-службе департаменте полиции сообщили, что звонок на пульт "102" о спрыгнувшей с моста девушке поступил в 21.06. Пострадавшую спас мужчина 1980 года рождения.

- В полицию позвонил непредставившийся мужчина и сообщил, что девушка спрыгнула с моста, - ответила на запрос "НГ" советник начальника ДП по связям со СМИ Елена КАШАРИНА. - На место происшествия прибыли патрули полиции. Младший лейтенант полиции Дуйсенбай Коянбаев и старший лейтенант полиции Бакежан Максат рассказали, что когда прибыли на заявку, девушка уже сидела на берегу, приехавшие медики оказали первую помощь и затем доставили ее в больницу. Вытащил из воды девушку 1992 г. р. случайный прохожий, который в это время проходил мимо. Полиция планирует поощрить смельчака за исполнение гражданского долга.

Полиция выясняет причину, из-за которой девушка спрыгнула с моста.

- Выезжала врачебная бригада с поводом суицид, - сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Повреждений со стороны физикальных органов нет. Девушка доставлена в психиатрический диспансер с диагнозом "Острое полиморфное нарушение психики".

Как пояснили в управлении здравоохранения, мужчина от медицинской помощи отказался и ушел домой.