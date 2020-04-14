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Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

14 апреля 2020, 12:09 |  Происшествия

Очевидцем происшествия, которое произошло 13 апреля, около 21.00, на реке Тобол, стал житель Костаная Канат САМАРБАЕВ. Имён и фамилий участников этого события он не знает, но считает, что парень, который спас девушку, совершил подвиг.

- Я ехал на своей машине в Костанай со стороны Тобыла, - рассказал "НГ" Самарбаев. - В какой-то момент мне показалось, что что-то упало с моста в воду. Поначалу даже не понял, что произошло. Доехал до конца моста, остановился, включил аварийку и побежал смотреть. Увидел девушку в воде. Кажется, ей повезло - она встала на лёд, который еще не растаял. Позвонил в 112, попросил помощи. В этот момент со стороны костанайской девятиэтажки я увидел бегущего на помощь мужчину, он гулял на набережной вместе с женой. Он быстро разделся и поплыл на помощь девушке. Доплыл, посадил себе на шею и поплыл вместе с ней обратно на берег. Она в шоке, тянет его вниз! А он её толкает к берегу. Он по-геройски поступил.

Канат Самарбаев добежал до берега и помог вытянуть девушку из воды. Спустя 10 минут приехали медики и полицейские. Жена спасителя принесла полотенца, чтобы согреть мужа и пострадавшую. Куртка девушки уплыла по течению реки.

- Девушка, когда вылезла на берег, сказала этому мужчине "Спасибо!", - добавляет Самарбаев. - Я её спрашиваю, зачем она так поступила, но она ничего не ответила. Потом она ещё общалась с полицейскими. Наверное, они знают, в чём причина. У мужчины тоже был шок, он весь дрожал. Обоих забрала скорая помощь.

 

В пресс-службе департаменте полиции сообщили, что звонок на пульт "102" о спрыгнувшей с моста девушке поступил в 21.06. Пострадавшую спас мужчина 1980 года рождения.

- В полицию позвонил непредставившийся мужчина и сообщил, что девушка спрыгнула с моста, - ответила на запрос "НГ" советник начальника ДП по связям со СМИ Елена КАШАРИНА. - На место происшествия прибыли патрули полиции. Младший лейтенант полиции Дуйсенбай Коянбаев и  старший лейтенант полиции Бакежан Максат рассказали, что когда прибыли на заявку, девушка уже сидела на берегу, приехавшие медики оказали  первую помощь и затем доставили  ее в больницу. Вытащил  из воды девушку 1992 г. р. случайный прохожий, который в это время проходил мимо.  Полиция  планирует поощрить смельчака за исполнение гражданского долга.

Полиция выясняет причину, из-за которой девушка спрыгнула с моста.

- Выезжала врачебная бригада с поводом суицид, - сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Повреждений со стороны физикальных органов нет. Девушка доставлена в психиатрический диспансер с диагнозом "Острое полиморфное нарушение психики".

Как пояснили в управлении здравоохранения, мужчина от медицинской помощи отказался и ушел домой.
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повезло, что сам не утонул.
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§ директор пляжа
Re: Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.04.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий герой.
Понавоспитывают "таких суицидниц". Поколение...
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§ Fasd
Re: Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 14.04.20 - 13:03
Комментарий удален модератором.
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§ лимон
Re: Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1292
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.04.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отчаянный прохожий, в ледяной воде запросто можно и того
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§ drakon
Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18973
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.04.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
отчаянный прохожий,

А я, лично, бы не стал, спасать... 8-) :-o
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§ Vit
Re: Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9280
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.04.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закалебали прыгуньи с мостов. Хочется "уйти" сять тихо в комнате, вскрой себе вены и спи. Зачем шоу устраивать то. Щас вот у мужика без следно не пройдёт купание. Простуда минимум. А сегодня болеть опасно.
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§ Vit
Re: Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9280
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.04.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не, я бы полез спасать, если б увидел что её кто то сбросил с моста, машиной сбили и улетела например. А так если сама. То скатертью дорога. Бог ей судья и не мне её спасать.
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§ drakon
Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18973
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.04.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
и не мне её спасать.

Виталик, просто я плаваю,
только в Бассейне... :lol: :oops: :-P
А вы уже про меня плохо - подумали... :-o

[Исправлено: drakon, 14.04.2020 - 14:08]
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§ 3DO
Re: Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.04.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прыгнувшая хоть в маске была?
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