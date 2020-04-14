Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 1202 случаев (+101 за сутки),
150 выздоровевших (+12 за сутки), 14 умерли (+2 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области: 5 случая (+2 за сутки)

Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина

14 апреля 2020, 09:24 |  Государство

Снимать меры ограничения в странах нужно постепенно, и только если система здравоохранения способна отслеживать новые случаи заражения, сказал он, передает Informburo.kz.

Фото zdf.de

Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Наша глобальная взаимосвязь означает, что риск повторной активизации (коронавируса. – Авт.) и возобновления инфицирования будет продолжаться. В конечном счёте, разработка и поставка безопасной и эффективной вакцины будут необходимы для полного прекращения передачи инфекции", – сказал глава ВОЗ во время ежедневного брифинга.

Он отметил, что темпы распространения вируса гораздо выше, чем замедления – в некоторых странах число инфицированных удваивается каждые три-четыре дня. Это значит, что снимать меры ограничения нужно очень постепенно при постоянном контроле и только в том случае, когда система здравоохранения способна отслеживать новые случае заражения и лечить их, а также готова эффективно справиться с возможной повторной вспышкой.

Глава ВОЗ подчеркнул, что Covid-19 распространяется очень быстро там, где сосредоточено большое количество людей, например, в домах престарелых.

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что раннее выявление, тестирование и отслеживание каждого контакта имеет важное значение для прекращения передачи.

По данным ООН, в мире выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 111 тысяч человек.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.04.20 20:15 Тестирование на коронавирус начали в поликлиниках Костаная
14.04.20 19:03 Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области
14.04.20 18:33 "Я попросил её больше так не делать" - костанайца, который спас прыгнувшую с моста девушку, наградили часами с логотипом МВД РК
14.04.20 15:49 Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за «закрытие» 4 городов на карантин
14.04.20 15:15 Дело о нападении директора филиала "Казтелерадио" на подчиненного закрыто
14.04.20 15:05 Биртанов обратился к медикам из-за "диванных критиков"
14.04.20 13:15 "Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
14.04.20 12:42 40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за возгорания газовой трубы в центре Костаная
14.04.20 12:09 Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
14.04.20 11:47 Маршруты пассажирских автобусов изменятся в связи с ремонтом канализации в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Re: Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать Эфиопия достигла фантастических успехов в здравоохранении,
раз во главе Всемирной организации их человек.
Профайл

§ maxsaf
Re: Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5861
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Такое даже вы могли бы сказать, чисто теоретически))
Цитата:
Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина.

:lol:
Профайл

§ Butch
Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.04.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина

Точно. Заголовок из раздела цитат Капитана Очевидность :lol:
Профайл

§ maxsaf
Re: Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5861
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
где сосредоточено большое количество людей, например, в домах престарелых.

По сети гуляет видео, как верующие пришли в дом престарелых, и там по кругу крест целуют. Вот кого действительно надо лечить.
Профайл

§ alex_60
Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Такое даже вы могли бы сказать,


так вот и я про тоже.
Профайл

§ Butch
Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.04.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По сети гуляет видео, как верующие пришли в дом престарелых, и там по кругу крест целуют. Вот кого действительно надо лечить.

Ни в коем случае. "Это" заболевание совершенно точно неизлечимо любыми известными и доступными способами, и единственный вид вакцины - природного, естественного происхождения. Например всё тот же коронавирус ;-) :lol:
Профайл

§ maxsaf
Re: Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5861
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Там на том видео один дед в отказ пошел, когда ему крест в лицо пихали, видать просто подгреб чайку попить за компанию. Жалко деда.
Профайл

§ maxsaf
Re: Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5861
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Видать Эфиопия достигла фантастических успехов в здравоохранении, раз во главе Всемирной организации их человек.
Профайл

§ Butch
Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.04.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Жалко деда

Жалко! Впрочем я в подобных ситуациях, максимально дистанцируюсь, и ну его нафиг тот чай, и что бы там ни предлагали. Лучше ничего не брать, но и не быть хоть чем-то обязанным.
Профайл

§ drakon
Re: Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18973
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.04.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Всемирной организации их человек.

И Португалия, тоже. Их человек главный в ООН... :lol: :oops: :-P
Профайл

§ ACROS
Re: Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.04.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И Португалия, тоже. Их человек главный в ООН...


Это кадровая политика свехдержав: ещё после Второй мировой войны, ведущие страны мира договорились( негласно)- на посты руководителей международных организации ставить людей из стран третьего мира или нейтральных стран.
Профайл

§ ACROS
Re: Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.04.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
достигла фантастических успехов в здравоохранении,


Добазарился: Дональд Иванович Трамп урезал им или совсем отказался перечислять деньги в фонд ВОЗ-а. Мне нравяться методы работы Трампа - практичный человек и его лозунг: "Америка - превыше всего".
Профайл




Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Председатели 20 костанайских ПКСК предлагают привлечь сторонних специалистов к дезинфекции подъездов жилых домов. Готовы ли вы платить за такую услугу в вашем доме?
Да. В ПКСК для выполнения этой задачи нет ни средств, ни работников.
Да. Лучше потратить деньги на профилактику сейчас, чем на лечение потом.
Нет. Дезинфекцию подъездов должны проводить ПКСК, это их проблема.
Нет. Дезинфекцию моего подъезда будут проводить сами жильцы по графику.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 80
Пользователей: 2
Всего: 82

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 35 Queries | 74 Files Loaded: 637.52 Ko | Raw HTML: 78.13 Ko -
^ Наверх