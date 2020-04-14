Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина

Снимать меры ограничения в странах нужно постепенно, и только если система здравоохранения способна отслеживать новые случаи заражения, сказал он, передает Informburo.kz.

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Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Наша глобальная взаимосвязь означает, что риск повторной активизации (коронавируса. – Авт.) и возобновления инфицирования будет продолжаться. В конечном счёте, разработка и поставка безопасной и эффективной вакцины будут необходимы для полного прекращения передачи инфекции", – сказал глава ВОЗ во время ежедневного брифинга.

Он отметил, что темпы распространения вируса гораздо выше, чем замедления – в некоторых странах число инфицированных удваивается каждые три-четыре дня. Это значит, что снимать меры ограничения нужно очень постепенно при постоянном контроле и только в том случае, когда система здравоохранения способна отслеживать новые случае заражения и лечить их, а также готова эффективно справиться с возможной повторной вспышкой.

Глава ВОЗ подчеркнул, что Covid-19 распространяется очень быстро там, где сосредоточено большое количество людей, например, в домах престарелых.

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что раннее выявление, тестирование и отслеживание каждого контакта имеет важное значение для прекращения передачи.

По данным ООН, в мире выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 111 тысяч человек.