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Какие улицы будут перекрыты в ближайшие месяцы в Костанае?

13 апреля 2020, 21:13 |  ЖКХ

Две улицы перекроют в областном центре с 14 апреля в связи с предстоящей реконструкцией. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.

Ремонтные работы на ул. Каирбекова продлятся месяц - до 14 мая. В целом реконструкция ул. Каирбекова предполагает ремонт от ул. Лермонтова до Тепличного комбината.

В ближайший месяц улицу перекроют в границах от улицы Урожайной до улицы Кубеева. На это время автобусы №№ 8, 18, 18 А, 107, 113 Б изменят свои маршруты.

Кроме того, в связи с началом строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ул. Алтынсарина в границах от ул. Павлова до ул. Баймагамбетова» с 14 апреля по 10 июня 2020 года будет перекрыта улица Алтынсарина в границах от улицы Баймагамбетова до улицы М. Хакимжановой.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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Комментарии к новости
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§ KOS77
Re: Какие улицы будут перекрыты в ближайшие месяцы в Костанае?
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 13.04.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
ул. Алтынсарина в границах от ул. Павлова до ул. Баймагамбетова» с 14 апреля по 10 июня 2020 года будет перекрыта улица Алтынсарина в границах от улицы Баймагамбетова до улицы М. Хакимжановой.

Честно говоря так и не понял, в каком месте ул. Алтынсарина пересекается с ул. Баймагамбетова? Может всё же перекроют ул. Алтынсарина в границах ул. Павлова - Хакимжановой?
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§ electro
Re: Какие улицы будут перекрыты в ближайшие месяцы в Костанае?
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.04.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, в связи с началом строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ул. Алтынсарина в границах от ул. Павлова до ул. Баймагамбетова» с 14 апреля по 10 июня 2020 года будет перекрыта улица Алтынсарина в границах от улицы Баймагамбетова до улицы М. Хакимжановой. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38317?1586793792


Проясните, "пресс-служба акимата", вы там на удаленке забыли карту города?
Капец
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§ Тот самый
Re: Какие улицы будут перекрыты в ближайшие месяцы в Костанае?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.04.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Честно говоря так и не понял, в каком месте ул. Алтынсарина пересекается с ул. Баймагамбетова?


Алтынсарина идёт дальше Красноармейской, мимо 18й школы, закручивается вокруг ДЭУ и упирается в Баймагамбетова
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§ Тот самый
Какие улицы будут перекрыты в ближайшие месяцы в Костанае?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.04.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году негатива по поводу ремонта будет меньше: половина на удалёнке, другая - не работают. Можно 2/3 улиц закрывать на ремонт.

[Исправлено: Тот самый, 13.04.2020 - 22:22]
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§ Козлов я
Re: Какие улицы будут перекрыты в ближайшие месяцы в Костанае?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.04.20 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сергей kst
Re: Какие улицы будут перекрыты в ближайшие месяцы в Костанае?
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 14.04.20 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,ответственные физиономии видели асфальт на "Кривом магазине"и далее по Майлина и Дощанова??
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§ alex_60
Re: Какие улицы будут перекрыты в ближайшие месяцы в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///с 14 апреля по 10 июня 2020 года будет перекрыта улица Алтынсарина в границах от улицы Баймагамбетова до улицы М. Хакимжановой.//

14 сегодня. ехал сейчас,никто ничего не закрыл.
скорее всего как всегда будет,земли насыпят высотой 10 метров
с обоих сторон,и на пару месяцев тишина..
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§ yudjin
Какие улицы будут перекрыты в ближайшие месяцы в Костанае?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6511
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.04.20 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
14 сегодня. ехал сейчас,никто ничего не закрыл.

Кирова сейчас тоже не перекрыта, но привезли заборы со знаками, лежат в сторонке.
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