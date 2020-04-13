Какие улицы будут перекрыты в ближайшие месяцы в Костанае?

Две улицы перекроют в областном центре с 14 апреля в связи с предстоящей реконструкцией. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.

Ремонтные работы на ул. Каирбекова продлятся месяц - до 14 мая. В целом реконструкция ул. Каирбекова предполагает ремонт от ул. Лермонтова до Тепличного комбината.

В ближайший месяц улицу перекроют в границах от улицы Урожайной до улицы Кубеева. На это время автобусы №№ 8, 18, 18 А, 107, 113 Б изменят свои маршруты.

Кроме того, в связи с началом строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ул. Алтынсарина в границах от ул. Павлова до ул. Баймагамбетова» с 14 апреля по 10 июня 2020 года будет перекрыта улица Алтынсарина в границах от улицы Баймагамбетова до улицы М. Хакимжановой.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.