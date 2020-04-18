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Юрий БОНДАРЕНКО: А что потом?

«Безобидно-всеобщий слоган: «Сидим дома!» имеет и обратную сторону»
18 апреля 2020, 09:52 |  Мнения

Я не собираюсь окунаться в чисто медицинские водовороты карантина - здесь столько всего выплеснуто, что можно захлебнуться. Против я и узкой политизации - все-таки речь идет о мировом явлении. К счастью, пока в Костанае все достаточно спокойно, и полиция, насколько я лично соприкасался, ведет себя корректно. Хотя, конечно, какие-то виды ограничений выглядят странновато.

Скажем, закрыты места коммунальных оплат возле магазина «Колос», а также оплат газа, горячей воды и отопления подле ТЭЦ. Казалось бы, понятно: в целях безопасности. Но именно там обычно люди рассредоточены. А вот у входа в такого рода кассы, что внутри магазина «Рахат», иной день в то же время можно было видеть целые скопления народу. Слава Богу, что здесь сохранились кассы, но при их былой рассредоточенности людей в одном месте могло бы быть меньше. Конечно, есть еще и Интернет, но его-то используют не все.

Или взять второй этаж рынка «Дастархан», где обычно люди не толпятся. Закрыт, как и целые отделы в других местах. А ведь те же носки, тапки, да и мало ли что могут понадобиться и в дни карантина. Но это все – мелкие детали.

Из куда более существенного бросается в глаза крах сладеньких сказочек о всесилии рынка, частной инициативы и мелкого бизнеса. Приказано: поступайте так-то и так-то. И что он в силах сделать, этот бизнес? Нравится или нет, а почти на всем земном шаре Государство дает себя знать.

Я лично за дисциплину. Если сказано: надеть повязки, то это не стоит того, чтобы тут же демонстрировать свой свободолюбивый протест. Переходим же мы обычно улицу по светофору и пристегиваемся в авто независимо от своих убеждений и прочего.

Но ведь слоган «Сидим дома!» имеет и обратную сторону. Не случайно моя младшая 4-летняя внучка, живущая в двух часах езды от Москвы, обронила историческое: «Я же не одноместный тигл!» Почему? «Не могу сидеть на одном месте» (как тигр в зоопарке).

А ведь здесь колоссальная проблема. Проблема возвращения к активной жизни, маячащего в неопределенном прекрасном будущем. Конечно, карантин понятен. Но сколько способны выдерживать пребывание в стенах дома дети? А старики? Вроде бы мы - те, кто постарше, в группе риска. И осторожность, конечно же, нужна. Но ведь именно с возрастом одной из серьезнейших опасностей для здоровья оказывается гиподинамия. Кстати, и для оздоровления или хотя бы для поддержания жизнеспособности легких движение и, в первую очередь, ходьба совершенно необходимы. И мне лично было бы очень интересно послушать медиков, работников сферы лечебной физкультуры, узнать и их прогнозы, и советы - что мы в силах делать при ограниченных возможностях передвижения.

Вообще же даже за этим, таким безобидно-всеобщим «Сидим дома!» кроются обнаженные контрасты современной жизни. Одно дело - сидеть дома на собственной вилле или многокомнатной даче, да еще с приличным двориком и тренажерами, а то и бильярдом, теннисным столом, или хотя бы в обширной по площади квартире многоэтажки. И другое - имитировать физическую активность в однушке или двушке. А как тренироваться спортсменам, особенно в командных видах спорта? Вопросов масса – и они раньше или позже встанут перед нами всеми очень остро.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А что потом?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.04.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
многое из запретов именно в Костанае подпадает под
//заставь дурака богу молиться
он себе лоб разобьёт и другим ноги поотшибает///
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§ KOS77
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А что потом?
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 716
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 18.04.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кассы, что внутри магазина «Рахат», иной день в то же время можно было видеть целые скопления народу

Редко захожу в "Рахат", но каждый раз удивлению нет предела, когда вижу очередину в эти кассы. Ладно бы одни старики стояли, так нет в основном молодёжь и люди среднего возраста, причём тут же тыкающие свои смартфоны от скуки в очереди. Неужели нравится толочься в очередях, особенно сейчас?
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