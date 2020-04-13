Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить - Какие новые запреты вступили в силу в Костанайской области?

Новое постановление, связанное со снижением рисков распространения коронавирусной инфекции, подписал сегодня, 13 апреля, главный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО. В законную силу оно вступило со дня подписания.

- Детские сады и пищеблоки в 277-ми сельских школах, где нет Интернета, дорабатывают сегодня последний день, - разъяснил «НГ» Нечитайло. - С завтрашнего дня все они должны будут закрыты. Вопрос с питанием детей, скорее всего, будет решать за счет увеличения перемен - чтобы дети могли ходить обедать домой. Кроме того, своим постановлением я ограничил выход из дома людям старше 65-ти лет - только по крайней необходимости: в аптеку, больницу, магазин.

Химчистки, ломбарды, агентства по недвижимости полностью закрываются. Станциям техобслуживания, автомойкам, непродовольственным центрам и магазинам ограничивают деятельность до 18.00.

Люди, находящиеся на домашнем карантине, согласно новому постановлению, обязаны установить на своих телефонах приложение "Смарт-Костанай", чтобы их передвижения можно было отслеживать.

- В новом постановлении мы разрешили близким родственникам и гражданам других стран приезжать в Казахстан и выезжать за пределы Казахстана на похороны, - добавил Владимир Нечитайло. - До этого был запрет на въезд-выезд даже на похороны.