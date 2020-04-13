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Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить - Какие новые запреты вступили в силу в Костанайской области?

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 апреля 2020, 16:29 |  Коронавирус

Новое постановление, связанное со снижением рисков распространения коронавирусной инфекции, подписал сегодня, 13 апреля, главный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО. В законную силу оно вступило со дня подписания.

- Детские сады и пищеблоки в 277-ми сельских школах, где нет Интернета, дорабатывают сегодня последний день, - разъяснил «НГ» Нечитайло. - С завтрашнего дня все они должны будут закрыты. Вопрос с питанием детей, скорее всего, будет решать за счет увеличения перемен - чтобы дети могли ходить обедать домой. Кроме того, своим постановлением я ограничил выход из дома людям старше 65-ти лет - только по крайней необходимости: в аптеку, больницу, магазин.

Химчистки, ломбарды, агентства по недвижимости полностью закрываются. Станциям техобслуживания, автомойкам, непродовольственным центрам и магазинам ограничивают деятельность до 18.00.

Люди, находящиеся на домашнем карантине, согласно новому постановлению, обязаны установить на своих телефонах приложение "Смарт-Костанай", чтобы их передвижения можно было отслеживать.

- В новом постановлении мы разрешили близким родственникам и гражданам других стран приезжать в Казахстан и выезжать за пределы Казахстана на похороны, - добавил Владимир Нечитайло. - До этого был запрет на въезд-выезд даже на похороны.
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Комментарии к новости
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§ Я
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 13.04.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Детские сады и пищеблоки в 277-ми сельских школах, где нет Интернета, дорабатывают сегодня последний день,"

Не понимаю , какова логическая связь

"обязаны установить на своих телефонах приложение "Смарт-Костанай", чтобы их передвижения можно было отслеживать."
Теперь срочно меняем телефоны ? На мой С115 это приложение вряд ли встанет
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§ electro
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.04.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом пропуски введёт, как у собянина? :-x
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§ Козлов я
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.04.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
На мой С115 это приложение вряд ли встанет

А вас поставили на домашний карантин? Вы с кем-то контактировали?
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§ Козлов я
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.04.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
своим постановлением я ограничил выход из дома людям старше 65-ти лет - только по крайней необходимости: в аптеку, больницу, магазин
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§ Я
Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить - Какие новые запреты вступили в силу в Костанайской области?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 13.04.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

А если поставят , то выдадут ? Или будет как с масками

[Исправлено: Я, 13.04.2020 - 17:53]
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§ Vit
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9280
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.04.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
новом постановлении мы разрешили близким родственникам и гражданам других стран приезжать в Казахстан и выезжать за пределы Казахстана на похороны, - добавил Владимир Нечитайло. - До этого был запрет на въезд-выезд даже на похороны.

Тут у вас не точность. Не было запрета, или глав врач чёт напутал. Вот скрин с официального сайта кнб.
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§ Butch
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.04.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ограничил выход из дома людям старше 65-ти лет

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38313

Действительно. Правильное решение. Вдруг коронавирус их не "возьмёт". Тем более что 64 человека не охваченных "заботой и лечением" вероломно посмели самостоятельно с ним справиться. Поэтому нужно ещё лишить практически единственного развлечения и возможности нормального общения - неспешной прогулки в погожий вечерок, в компании сверстников с пересудами о всяких пустяках - тогда они ещё и от депрессии помирать чаще станут. Профит!! :-)
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§ Vit
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9280
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.04.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Химчистки, ломбарды, агентства по недвижимости полностью закрываются. Станциям техобслуживания, автомойкам, непродовольственным центрам и магазинам ограничивают деятельность до 18.00

А тут ваще ноль логики.
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§ Змея Подколодная
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.04.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой бред.
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§ Козлов я
Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить - Какие новые запреты вступили в силу в Костанайской области?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.04.20 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
А если поставят , то выдадут ?

Без понятия. У меня,если что, кнопочная Нокия. Пусть УИСовский браслет вешают.
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* Pasha
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 13.04.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сегодня у нас лучшая ситуация с вирусом во всём Казахстане. Видимо не зря главный врач области хлеб свой ест. И видимо в его словах логика есть. Видимо каждый своим делом должен заниматься.
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§ Николаич I
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
Николаич I


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 13.04.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за бредятина?! Закроют детские сады, а детей куда тем, кто работает, давайте частников тоже закрывать, куча частных предприятий по области и там работают люди, у многих из которых есть маленькие дети. Люди будут сидеть дома с детьми, жить на несчастные 42.5, и в итоге начнут умирать не от вируса,а от голода. Что за нелогичные действия?! Единственный эффективный запрет, это на въезд/выезд. Вирус сам по себе не вспыхнет в каком-нибудь детском саду или ломбарде, его могут только завести из заражённых областей
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§ ACROS
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 13.04.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
ваще ноль логики.



Действительно: тут вообще контакта - мизер. Человек пришёл , сдал вещь и ушел - максимум пять минут и контакт не тактильный, всё на расстоянии.
Очевидно: гос.чиновник элементарно - ПЕРЕСТРАХОВЫВАЕТЬСЯ. Он же не Бекшин - прогнозировать не его конёк.
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§ Добринцофф
Re: Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить -...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7229
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.04.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс ты прочитал,тебе наверно то же теперь из скворечника выходить нельзя :lol:
А вот был бы частный дом, вышел бы на улицу,поковырялся в машине,вечерком шашлычёк во дворе поджарил :-)
Но ты не отчаивайся,если чё пиши в личку я тебе на дроне пивас на этаж подниму прям к окошку.У меня как раз сейчас акция было 210 стало 110. :lol:
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§ Змея Подколодная
Детсады закрыть, пенсионерам выход из дома ограничить - Какие новые запреты вступили в силу в Костанайской области?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.04.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
давайте частников тоже закрывать,

частные сады тоже закрывают.
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