42 500 тенге: министр предупредил обманувших систему работодателей

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов обратился к казахстанцам, которые подали заявку на выплату 42 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Алихан Сариев

"Некоторые люди получили пособие в 42 500, несмотря на то что работу не теряли и не отправлялись в неоплачиваемый отпуск. Они продолжают работать, только дистанционно, но при этом им начислили 42 500 тенге. Как это будет исправляться?" - прозвучал вопрос от журналистов.

"Если такие факты есть, то это нехорошо. В самом начале, когда мы 25 марта этот порядок разработали, мы должны были проверить факт, что человека работодатель отпустил в отпуск без сохранения заработной платы. И мы тогда требовали, чтобы была приложена копия приказа и еще какие-то подтверждающие документы. В обществе это не приняли, сказали, что это долго, нужно было прикладывать, сканировать и так далее. Поэтому мы упростили это до минимума. Работодатель подает, мы его предупредили. Сегодня в своем выступлении я несколько раз предупредил, вы несете ответственность.

Когда вы подаете заявление, в том числе работник, который сам подает заявление, там есть запись, что вы подтверждаете, что вы потеряли доход. Для работодателя это означает, что он его отправил в отпуск без сохранения зарплаты и предупрежден об ответственности. Вы поставили галочку, вы подали заявление, и вы несете ответственность. К работодателям мы обязательно вернемся, проверим. Вы будете нести отвественность за то, что вы нарушили этот порядок и подали заявление за работников, которых вы не отпускали в отпуск без сохранения зарплаты. А они продолжают у вас дистанционно работать", - ответил Нурымбетов.

Министр отметил, что незаконное получение пособия останется на совести у казахстанцев, не потерявших работу во время ЧП.

"Население, каждый, общество просили нас, требовали от нас, чтобы было все упрощенно. Мы макимально все упростили. Благодаря этому стало возможно сегодня принять 4 миллиона 900 тысяч заявлений по трем каналам. Мы тогда решили, что не будем никого мучить, мы просто поверим всем на слово. Достаточно будет поставить галочку и сказать: "Да, я говорю правду". Вы таким образом подали заявление. Если сегодня так, это на вашей совести и на вашей ответственности", - добавил министр труда и соцзащиты населения.