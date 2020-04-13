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42 500 тенге: министр предупредил обманувших систему работодателей

13 апреля 2020, 15:43 |  Государство

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов обратился к казахстанцам, которые подали заявку на выплату 42 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Алихан Сариев

"Некоторые люди получили пособие в 42 500, несмотря на то что работу не теряли и не отправлялись в неоплачиваемый отпуск. Они продолжают работать, только дистанционно, но при этом им начислили 42 500 тенге. Как это будет исправляться?" - прозвучал вопрос от журналистов.

 "Если такие факты есть, то это нехорошо. В самом начале, когда мы 25 марта этот порядок разработали, мы должны были проверить факт, что человека работодатель отпустил в отпуск без сохранения заработной платы. И мы тогда требовали, чтобы была приложена копия приказа и еще какие-то подтверждающие документы. В обществе это не приняли, сказали, что это долго, нужно было прикладывать, сканировать и так далее. Поэтому мы упростили это до минимума. Работодатель подает, мы его предупредили. Сегодня в своем выступлении я несколько раз предупредил, вы несете ответственность.

Когда вы подаете заявление, в том числе работник, который сам подает заявление, там есть запись, что вы подтверждаете, что вы потеряли доход. Для работодателя это означает, что он его отправил в отпуск без сохранения зарплаты и предупрежден об ответственности. Вы поставили галочку, вы подали заявление, и вы несете ответственность. К работодателям мы обязательно вернемся, проверим. Вы будете нести отвественность за то, что вы нарушили этот порядок и подали заявление за работников, которых вы не отпускали в отпуск без сохранения зарплаты. А они продолжают у вас дистанционно работать", - ответил Нурымбетов.

Министр отметил, что незаконное получение пособия останется на совести у казахстанцев, не потерявших работу во время ЧП.

"Население, каждый, общество просили нас, требовали от нас, чтобы было все упрощенно. Мы макимально все упростили. Благодаря этому стало возможно сегодня принять 4 миллиона 900 тысяч заявлений по трем каналам. Мы тогда решили, что не будем никого мучить, мы просто поверим всем на слово. Достаточно будет поставить галочку и сказать: "Да, я говорю правду". Вы таким образом подали заявление. Если сегодня так, это на вашей совести и на вашей ответственности", - добавил министр труда и соцзащиты населения.
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Комментарии к новости
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§ ACROS
Re: 42 500 тенге: министр предупредил обманувших систему...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 13.04.20 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что он как ребёнок, поверили - не поверили. Он же представляет - государство, а государство, по определению - это орган насилия со своим репрессивным аппаратом.
Вычислить такого руководителя - как два пальца ....., вопрос очевидно в другом - чьи то знакомые кореша наверное воспользовались этим и теперь и хочется и колется.
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§ alex_60
Re: 42 500 тенге: министр предупредил обманувших систему...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.04.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Как это будет исправляться?" - прозвучал вопрос от журналистов.//

название СМИ, фамилии журналистов?
уши торчат же.
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§ сайлау курманов
Re: 42 500 тенге: министр предупредил обманувших систему...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3690
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.04.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие ждут эти сорок две копейки как манну небесную, в соцсетях уже подаяния просят, людям многим элементарно есть нечего,
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§ peshexod
Re: 42 500 тенге: министр предупредил обманувших систему...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 13.04.20 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не позорились бы уже, сраные копейки и то жаба задавила, просто раздайте людям!
Какую ещё ситуацию надо придумать что бы государство помогло гражданам без всяких условий?
Война?
Даже если дома работает и что? Кто потеряет от этого?
Цены выросли для всех одинаково.
Заставьте всех коррупционеров вернуть в казну наворованное, кишка тонка?
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§ Vit
Re: 42 500 тенге: министр предупредил обманувших систему...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9280
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.04.20 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не трудитесь срубить эти 42500. Если ещё два месяца будет в том же русле идти все на ухудшение . То эти деньги не кого не спасут.
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