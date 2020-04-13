«Славия» – «Рух»: отменить чемпионат можно в один день! А смотреть то мы что будем?

Состоится матч 4-го тура Чемпионата Беларуси между «Славией» и «Рухом». «Рейтинг Букмекеров» считает, что гости дадут бой.

«Славия» после поражения в первом туре от «Слуцка», взяла да и грохнула «Брест» и БАТЭ (по 2:1). Чемпионат Беларуси начался очень непредсказуемо. Каждая команда может выиграть у каждой. Тем сложнее делать правильный выбор при ставке. Но мы с вами все равно попробуем разобрать эту встречу.

«Славия» все три матча провела по букмекерскому верху и «обе забьют» – сильное заявление. На фоне нерезультативного начала турнира, выглядит неплохо. За последние две игры хозяева явно почувствовали вкус победы. Они обыграли две лучшие команды прошлого сезона, причем подряд. Естественно, сейчас перед ними «всего лишь» новичок, поэтому «Славия» будет играть на победу. Тут без вариантов. Дома они в этом сезоне провели пока всего одну игру и добились успеха против БАТЭ (2:1).

«Рух» не так прост, как может показаться. В первом туре они в гостях обыграли столичное «Динамо», коллектив тоже очень крепкий. А в третьем туре проиграли всего 0:1 БАТЭ в гостях. Так что здесь не все так однозначно. Все три игры закончились со счетом 1:0, соответственно, ни одного верха и «обе забьют» – полная противоположность «Славии». Гости не пойдут вперед, а очевидно, будут играть вторым номером и ловить хозяев на контратаках.

В этой игре просматривается положительный результат для гостей. Понятно, фаворит «Славия», после таких-то двух побед! Это может им навредить, как я писал выше, на матч они рискуют выйти расслабленными, так как к ним приезжает новичок. Но «Рух» уже показал, что списывать их со счетов не стоит.

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