Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 1202 случаев (+101 за сутки),
150 выздоровевших (+12 за сутки), 14 умерли (+2 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области: 5 случая (+2 за сутки)

«Славия» – «Рух»: отменить чемпионат можно в один день! А смотреть то мы что будем?

13 апреля 2020, 14:28 |  Реклама

Состоится матч 4-го тура Чемпионата Беларуси между «Славией» и «Рухом». «Рейтинг Букмекеров» считает, что гости дадут бой.

«Славия» после поражения в первом туре от «Слуцка», взяла да и грохнула «Брест» и БАТЭ (по 2:1). Чемпионат Беларуси начался очень непредсказуемо. Каждая команда может выиграть у каждой. Тем сложнее делать правильный выбор при ставке. Но мы с вами все равно попробуем разобрать эту встречу.

«Славия» все три матча провела по букмекерскому верху и «обе забьют» – сильное заявление. На фоне нерезультативного начала турнира, выглядит неплохо. За последние две игры хозяева явно почувствовали вкус победы. Они обыграли две лучшие команды прошлого сезона, причем подряд. Естественно, сейчас перед ними «всего лишь» новичок, поэтому «Славия» будет играть на победу. Тут без вариантов. Дома они в этом сезоне провели пока всего одну игру и добились успеха против БАТЭ (2:1).

«Рух» не так прост, как может показаться. В первом туре они в гостях обыграли столичное «Динамо», коллектив тоже очень крепкий. А в третьем туре проиграли всего 0:1 БАТЭ в гостях. Так что здесь не все так однозначно. Все три игры закончились со счетом 1:0, соответственно, ни одного верха и «обе забьют» – полная противоположность «Славии». Гости не пойдут вперед, а очевидно, будут играть вторым номером и ловить хозяев на контратаках.

В этой игре просматривается положительный результат для гостей. Понятно, фаворит «Славия», после таких-то двух побед! Это может им навредить, как я писал выше, на матч они рискуют выйти расслабленными, так как к ним приезжает новичок. Но «Рух» уже показал, что списывать их со счетов не стоит.

На правах рекламы
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.04.20 20:15 Тестирование на коронавирус начали в поликлиниках Костаная
14.04.20 19:03 Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области
14.04.20 18:33 "Я попросил её больше так не делать" - костанайца, который спас прыгнувшую с моста девушку, наградили часами с логотипом МВД РК
14.04.20 15:49 Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за «закрытие» 4 городов на карантин
14.04.20 15:15 Дело о нападении директора филиала "Казтелерадио" на подчиненного закрыто
14.04.20 15:05 Биртанов обратился к медикам из-за "диванных критиков"
14.04.20 13:15 "Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
14.04.20 12:42 40 жителей многоэтажки эвакуировали из-за возгорания газовой трубы в центре Костаная
14.04.20 12:09 Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
14.04.20 11:47 Маршруты пассажирских автобусов изменятся в связи с ремонтом канализации в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Председатели 20 костанайских ПКСК предлагают привлечь сторонних специалистов к дезинфекции подъездов жилых домов. Готовы ли вы платить за такую услугу в вашем доме?
Да. В ПКСК для выполнения этой задачи нет ни средств, ни работников.
Да. Лучше потратить деньги на профилактику сейчас, чем на лечение потом.
Нет. Дезинфекцию подъездов должны проводить ПКСК, это их проблема.
Нет. Дезинфекцию моего подъезда будут проводить сами жильцы по графику.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 81
Пользователей: 1
Всего: 82

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 18 Queries | 72 Files Loaded: 632.51 Ko | Raw HTML: 43.82 Ko -
^ Наверх