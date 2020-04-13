Как сделка ОПЕК+ повлияет на курс тенге, рассказали эксперты

Повлияет ли соглашение по сокращению добычи нефти стран ОПЕК+ на курс тенге, рассказали казахстанские экономисты корреспонденту Tengrinews.kz.

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев. Казахстан тоже поддержал это решение.

Экономист Тимур Абилкасымов считает, что так как сделка вступит в силу только 1 мая, то ожидать существенного влияния на курс тенге в ближайшее время не стоит.

"Более того, уровень на который страны ОПЕК+ должны сократить объем добычи, по оценкам экспертов, не является достаточным. Так страны договорились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, в то время в апреле мировой спрос сократится на 30 миллионов баррелей в сутки. Сделка ОПЕК+ уже отражена в стоимости нефти и курсе тенге. Сегодня на утренней сессии валютных торгов цена закрытия доллара составила 426,87 тенге", - сказал Тимур Абилкасымов.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев также отметил, что после заключения соглашения ОПЕК+ особой реакции на рынке нефти нет.

"Нефть стоила в районе 34 долларов за баррель, после соглашения цена упала до 30 долларов. Сейчас она находится на этих уровнях.

В следствии того, что нефть упала до 22, потом выросла до 30 долларов за баррель, мы увидели некоторое укрепление тенге. Если нефть не продолжит расти, то есть вероятность, что и тенге останется на этих же уровнях, то есть 425-430 тенге за доллар.

Если нефть подрастет, то может быть и 420 увидим. Пока непонятно, как все сложится. Судя по отсутствию реакции на рынке, нефть не имеет потенциала к дальнейшему росту. Должен произойти серьезный сдвиг, чтобы цена начала расти. На текущей неделе скорее всего цена на нефть будет оставаться в пределах 30 - 33 долларов за баррель", - ответил он.

Напомним, 6 марта 2020 года международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ распалась. Из-за угрозы падения спроса на нефть из-за карантинных мер мировых правительств страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Россия не согласилась на предложение Саудовской Аравии дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса.

9 марта стоимость нефти марки Brent рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель. В этот же день доллар в казахстанских частных обменниках подорожал до 400 тенге. Рекордное падение тенге в частных обменниках произошло 19 марта, тогда стоимость американской валюты доходила до 482 тенге.

Национальный банк установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям в обменных пунктах. Теперь этот предел составляет для доллара 6 тенге, для евро 7 тенге.