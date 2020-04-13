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Как сделка ОПЕК+ повлияет на курс тенге, рассказали эксперты

13 апреля 2020, 13:42 |  Общество

Повлияет ли соглашение по сокращению добычи нефти стран ОПЕК+ на курс тенге, рассказали казахстанские экономисты корреспонденту Tengrinews.kz.

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев. Казахстан тоже поддержал это решение. 

Экономист Тимур Абилкасымов считает, что так как сделка вступит в силу только 1 мая, то ожидать существенного влияния на курс тенге в ближайшее время не стоит.

"Более того, уровень на который страны ОПЕК+ должны сократить объем добычи, по оценкам экспертов, не является достаточным. Так страны договорились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, в то время в апреле мировой спрос сократится на 30 миллионов баррелей в сутки. Сделка ОПЕК+ уже отражена в стоимости нефти и курсе тенге. Сегодня на утренней сессии валютных торгов цена закрытия доллара составила 426,87 тенге", - сказал Тимур Абилкасымов.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев также отметил, что после заключения соглашения ОПЕК+ особой реакции на рынке нефти нет. 

"Нефть стоила в районе 34 долларов за баррель, после соглашения цена упала до 30 долларов. Сейчас она находится на этих уровнях.

В следствии того, что нефть упала до 22, потом выросла до 30 долларов за баррель, мы увидели некоторое укрепление тенге. Если нефть не продолжит расти, то есть вероятность, что и тенге останется на этих же уровнях, то есть 425-430 тенге за доллар.

Если нефть подрастет, то может быть и 420 увидим. Пока непонятно, как все сложится. Судя по отсутствию реакции на рынке, нефть не имеет потенциала к дальнейшему росту. Должен произойти серьезный сдвиг, чтобы цена начала расти. На текущей неделе скорее всего цена на нефть будет оставаться в пределах 30 - 33 долларов за баррель", - ответил он.

Напомним, 6 марта 2020 года международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ распалась. Из-за угрозы падения спроса на нефть из-за карантинных мер мировых правительств страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Россия не согласилась на предложение Саудовской Аравии дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса.

9 марта стоимость нефти марки Brent рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель. В этот же день доллар в казахстанских частных обменниках подорожал до 400 тенге. Рекордное падение тенге в частных обменниках произошло 19 марта, тогда стоимость американской валюты доходила до 482 тенге. 

Национальный банк установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям в обменных пунктах. Теперь этот предел составляет для доллара 6 тенге, для евро 7 тенге.
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Комментарии к новости
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§ Инквизитоp
Re: Как сделка ОПЕК+ повлияет на курс тенге, рассказали эксперты
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 13.04.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стрелка поворачивается в одну сторону. Даже если цена за баррель будет стоить более 100$, доллар ниже 400 не упадет.
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§ peshexod
Как сделка ОПЕК+ повлияет на курс тенге, рассказали эксперты
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 13.04.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во как мы все переживаем за цену барреля! У меня скважины нет, а просаду амортизировать приходится мне.

[Исправлено: peshexod, 13.04.2020 - 18:56]
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§ директор пляжа
Как сделка ОПЕК+ повлияет на курс тенге, рассказали эксперты
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.04.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1. Откуда они могут знать насколько сократился спрос? это непостоянная величина.
2. "При стоимости 34 жили хорошо, упала до 30 - тенге упал. - Улучшения ждать не стоит, так как соглашеие вступит с 1 мая."

- Але, нефть уже 32,2, циркачи..

Вот такие клоуны официальные заявления делают и люди же хавают.

Тимуру Абилкасимову баранов бы считать, а не деньги.

"В следствии того, что нефть упала до 22, потом выросла до 30 долларов за баррель, мы увидели некоторое укрепление тенге. Если нефть не продолжит расти, то есть вероятность, что и тенге останется на этих же уровнях, то есть 425-430 тенге за доллар."
- если продолжит расти, то тенге останется.... вот и вся правда. Карман растянули никто уменьшать не будет.
...

[Исправлено: директор пляжа, 14.04.2020 - 10:35]
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§ Kairat stayer
Re: Как сделка ОПЕК+ повлияет на курс тенге, рассказали эксперты
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1783
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Tengrinews.kz.: Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев. Казахстан тоже поддержал это решение.

В марте нужно было нормально договариваться, отмечают, что в настоящее время Саудовская Аравия увеличила скидки и будет продавать нефть в Европу по $10. Саудовская Аравия увеличила скидки и будет продавать нефть в Европу по 10 долларов. Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд, государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco не только продолжит, но и усилит демпинг на рынках Азии и Европы, где ее нефть конкурирует с российской.

Подробнее здесь: https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/saudovskaya-araviya-uvelichila-skidki-i-budet-prodavat-neft-v-evropu-po-$10-1029085393
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