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Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления взлетно-посадочной полосы аэропорта прибытия

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 апреля 2020, 12:43 |  Государство

14 апреля в Костанайском аэропорту планировалось приземление самолета из Лондона, который должен был доставить пожелавших вернуться граждан Казахстана. Сегодня борт спецрейсом вылетает из аэропорта Нур-Султана, чтобы доставить оставшихся в нашей стране граждан Великобритании на родину. Рейс был запланирован в связи с решением правительства доставить казахстанцев в РК.

- Самолет должен был прибыть из Лондона в наш аэропорт 14 апреля, - подтвердил «НГ» руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ. - Но в связи с тем, что мы до сих пор устраняем последствия урагана, который обрушился на область 7 апреля, самолет приземлится в Петропавловске.

В аэропорту Костаная, в частности, в результате шторма затопило взлетно-посадочную полосу и повредило мачту курсового радиомаяка, необходимую для навигации самолетов. При планировании рейса Лондон-Костанай, ожидалось, что все неполадки, вызванные бураном, удастся устранить. Однако масштабы повреждений оказались серьезнее.

На официальном сайте национального авиаперевозчика «Эйр Астана» говорится, что часть билетов по маршруту Лондон-Костанай уже продана. Национальный перевозчик выпустил билеты Лондон-Петропавловск на ту же дату прибытия: 14 апреля 07:30.

- Билеты Лондон-Костанай будут действительны на новый рейс Лондон-Петропавловск, - уточняют представители «Эйр Астаны».

На сайте компании также отмечается, что если граждане Казахстана решили вернуться в страну «этим специальным прямым рейсом из столицы Великобритании», то лучше им воспользоваться. Если компания не сможет продать достаточное количество авиабилетов, то рейс из Лондона могут отменить.

По прибытии в Петропавловск все пассажиры будут помещены на карантин в местные клиники. На данный момент Великобритания относится к категории стран, которые находятся на втором месте по риску заражения коронавирусной инфекцией.
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Комментарии к новости
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§ Pasha
Re: Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления...
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 13.04.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что , реальная польза от урагана ;-) .
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* drakon
Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления взлетно-посадочной полосы аэропорта прибытия
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18973
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.04.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Pasha:
реальная польза от урагана ;-) .

Что? Вместо ВПП, Бассейн - построили?... :lol: ;-)
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§ Tenkisch
Re: Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления...
Tenkisch


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 13.04.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их вообще не нужно было пускать, граждане видишь ли они. Пока всё хорошо было, им Родина не нужна была, а теперь вспомнили когда им указали на дверь!
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§ arman_kst
Re: Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.04.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо указание заразить побольше, где мало заболевших
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§ alex_60
Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления взлетно-посадочной полосы аэропорта прибытия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.04.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и польза от урагана.
Петропавловск жалко.
Пусть бы сразу в Астану и летел.
Там же большинство в тюрьму наверное
сразу...на долгие годы.
Ну кто не умрёт в полете.

[Исправлено: alex_60, 13.04.2020 - 15:57]
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§ Тот самый
Re: Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.04.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Дайте премию рядовому Буран! Пусть летят в свой Нурсултан, наверняка 80% оттуда.
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§ alex_60
Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления взлетно-посадочной полосы аэропорта прибытия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.04.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Видимо указание заразить побольше, где мало заболевших


также не сообщалось о приостановлении на время ЧП программы
переселения с юга.
наверное едут втихоря..окольными тропами.. опасно,
очень опасно для местных жителей.
надо эту программу лет на пять приостановить,
пока обстановка не стабилизируется .
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§ Тот самый
Re: Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.04.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Видимо указание заразить побольше, где мало заболевших


Ага, особенно в слабооснащенные регионы типа Кустаная. В которых из средств защиты есть Белизна и садовые опрыскиватели.

Даже по количеству тестов это видно.


Понятно, что в столицах люди побогаче, летают по миру больше, но по количеству контактных на карантине мы на 2-3 месте по Казахстану, а если учесть, что одному человеку нужно сделать 2, а иногда и 3 теста, то может получиться, что у нас проверена только половина контактных.
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§ peshexod
Re: Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 13.04.20 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так ведь полоса новая! Ураган да крепкий был, но воды бывало и больше.
Ливневка как обычно не для нас? Не удивлюсь если её и в проекте не было.
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§ ACROS
Re: Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 13.04.20 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если начальство заранее подсуетилось насчёт статистики и отчётности, как обычно, то в Костанайской области до сих пор был бы НОЛЬ. Элементарно ту путешественицу - женщину -египтянку надо было тормознуть в Алма-Ате. Пусть бы там и лечилась. Эти цифры - 3 : она и два её контактных.
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§ КГСПС
Re: Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1100
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.04.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в новостях услышал, петропавловцы возмущаются, почему к ним везут.А также озвучено, что за бугром на данный момент 300тыс. наших граждан, все вернутся что ли?
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