Рейс Лондон-Костанай отменен из-за затопления взлетно-посадочной полосы аэропорта прибытия

14 апреля в Костанайском аэропорту планировалось приземление самолета из Лондона, который должен был доставить пожелавших вернуться граждан Казахстана. Сегодня борт спецрейсом вылетает из аэропорта Нур-Султана, чтобы доставить оставшихся в нашей стране граждан Великобритании на родину. Рейс был запланирован в связи с решением правительства доставить казахстанцев в РК.

- Самолет должен был прибыть из Лондона в наш аэропорт 14 апреля, - подтвердил «НГ» руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ. - Но в связи с тем, что мы до сих пор устраняем последствия урагана, который обрушился на область 7 апреля, самолет приземлится в Петропавловске.

В аэропорту Костаная, в частности, в результате шторма затопило взлетно-посадочную полосу и повредило мачту курсового радиомаяка, необходимую для навигации самолетов. При планировании рейса Лондон-Костанай, ожидалось, что все неполадки, вызванные бураном, удастся устранить. Однако масштабы повреждений оказались серьезнее.

На официальном сайте национального авиаперевозчика «Эйр Астана» говорится, что часть билетов по маршруту Лондон-Костанай уже продана. Национальный перевозчик выпустил билеты Лондон-Петропавловск на ту же дату прибытия: 14 апреля 07:30.

- Билеты Лондон-Костанай будут действительны на новый рейс Лондон-Петропавловск, - уточняют представители «Эйр Астаны».

На сайте компании также отмечается, что если граждане Казахстана решили вернуться в страну «этим специальным прямым рейсом из столицы Великобритании», то лучше им воспользоваться. Если компания не сможет продать достаточное количество авиабилетов, то рейс из Лондона могут отменить.

По прибытии в Петропавловск все пассажиры будут помещены на карантин в местные клиники. На данный момент Великобритания относится к категории стран, которые находятся на втором месте по риску заражения коронавирусной инфекцией.