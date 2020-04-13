Министр труда попросил прощения за долгое начисление 42 500 тенге

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов попросил прощения у казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Биржан Нурымбетов. Фото:fprk.kz

"Все говорят: "Почему так долго рассматриваете, почему так поздно?" Я как министр хочу еще раз попросить прощения, но это действительно объективная причина. Мы не успевали до сих пор, потому что даже на сегодня поступило 4 миллиона 900 тысяч заявлений, включая дублирующие, это все нужно проработать. Мы для себя поставили срок в три дня, потому что три организации участвуют в процессе выплаты. Во-первых, это фонд социального страхования. Второе, любая выплата в стране выплачивается через госкорпорацию "Правительство для граждан". Они перечисляют в банки на ваши счета. И третье, это Министерство труда, которое рассматривает ваши заявки. Без этих трех стуктур нельзя", - сказал министр труда и соцзащиты населения.

Он отметил, что большее количество времени занимает проверка. "Мы вынуждены проверять, потому что из всех поступивших 4 миллионов 900 тысяч почти 1 миллион 200 тысяч дублирующих. Реальные люди - 3 миллиона 700. Среди них много ошибок. Например, многие люди неправильно указали ИИН. Если ИИН неправильный, считается, что этого человека нет. Таких более 63 тысяч человек. Второе - люди указывают неправильный банковский счет, чужие счета, счета в банках, которые уже не существуют. Таких более 83 тысяч", - добавил Нурымбетов.

Министр рассказал, почему нельзя указывать счета друзей, знакомых и родственников. "Мы не можем это позволить, потому что это может быть возможностью для мошенников. Они могут найти ваш ИИН и оформить за вас заявку и забрать ваши деньги. Поэтому нужно указывать свой счет", - подчеркнул Биржан Нурымбетов.