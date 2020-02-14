Приговоренный к пожизненному заключению покончил жизнь самоубийством в аркалыкской тюрьме
Приговоренный в 2016 году к пожизненному заключению по делу о вооруженном нападении в городе Актобе 5 июня 2016 года Асхат Имангалиев совершил суицид, пишет Радио Азаттык со ссылкой на комитет уголовно-исполнительной системы МВД. Имангалиев отбывал наказание в УК-161/12 для особо опасных преступников близ города Аркалыка (Костанайская область).
Исполняющий обязанности председателя комитета УИС МВД Тенизжан ДЖАНИБЕКОВ сообщил, что компетентными органами проводится досудебное расследование. Он отказался сообщать какие-либо подробности, сославшись на тайну следствия.
Пожелавший не указывать свое имя источник сообщил Азаттыку, что тело Асхата Имангалиева 11 февраля доставили в Алматы. Похороны, по его словам, состоялись на одном из кладбищ за пределами города.
Асхат Имангалиев (1986 года рождения) — уроженец поселка Кобда Актюбинской области. До задержания и заключения в тюрьму торговал мобильными телефонами в одном из торговых центров в Актобе. По материалам следствия, 5 июня 2016 года участвовал в вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада» и воинскую часть в Актобе. В результате терракта погибли четыре местных жителя и трое военнослужащих.
Фото газеты "Диапазон"
В результате шестидневной спецоперации были задержаны около 20 и уничтожены 18 человек, которых власти отнесли к приверженцам радикального нетрадиционного религиозного течения.
Семь человек, признанные виновными в непосредственном участии в вооруженных нападениях на оружейные магазины и расположение воинской части, были приговорены к пожизненному сроку. Другим обвиняемым по этому делу суд назначил различные тюремные сроки — от двух до 22 лет. Один человек получил четыре года ограничения свободы по обвинению в укрывательстве.
В 2017 году межрегиональный специализированный суд по уголовным делам Актюбинской области рассмотрел апелляции и в связи с амнистией к 25-летию независимости Казахстана смягчил приговор 19 осуждённым «за недонесение о преступлении» и «укрывательство преступления», сократив им на четверть неотбытую часть наказания. Приговор суда в отношении девяти человек оставлен без изменения.
В мае прошлого года в той же аркалыкской тюрьме после предполагаемого осложнения туберкулеза умер осуждённый на 22 года подельник Имангалиева Айдос Жубанов.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 187
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Праздник сегодня. День Святого Валентина. a.radikal.ru Эти цветы, мне девочка, продавщица мне- подарила. Один мне и один Барбаре. Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да, когда снег перестанет - выпадать... Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем. c.radikal.ru
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..// Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)