Форум
Yuriy41
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
14.02.20 15:36
Дантист
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
14.02.20 15:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Праздник сегодня. День Святого Валентина. a.radikal.ru Эти цветы, мне девочка, продавщица мне- подарила. Один мне и один Барбаре. Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
14.02.20 15:22
Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да, когда снег перестанет - выпадать... Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем. c.radikal.ru
14.02.20 14:46
abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..// Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)
14.02.20 14:17
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Приговоренный к пожизненному заключению покончил жизнь самоубийством в аркалыкской тюрьме

14 февраля 2020, 14:28 |  Государство

Приговоренный в 2016 году к пожизненному заключению по делу о вооруженном нападении в городе Актобе 5 июня 2016 года Асхат Имангалиев совершил суицид, пишет Радио Азаттык со ссылкой на комитет уголовно-исполнительной системы МВД. Имангалиев отбывал наказание в УК-161/12 для особо опасных преступников близ города Аркалыка (Костанайская область).

Исполняющий обязанности председателя комитета УИС МВД Тенизжан ДЖАНИБЕКОВ сообщил, что компетентными органами проводится досудебное расследование. Он отказался сообщать какие-либо подробности, сославшись на тайну следствия.

Пожелавший не указывать свое имя источник сообщил Азаттыку, что тело Асхата Имангалиева 11 февраля доставили в Алматы. Похороны, по его словам, состоялись на одном из кладбищ за пределами города.

Асхат Имангалиев (1986 года рождения) — уроженец поселка Кобда Актюбинской области. До задержания и заключения в тюрьму торговал мобильными телефонами в одном из торговых центров в Актобе. По материалам следствия, 5 июня 2016 года участвовал в вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада» и воинскую часть в Актобе. В результате терракта погибли четыре местных жителя и трое военнослужащих.

Фото  газеты "Диапазон"

В результате шестидневной спецоперации были задержаны около 20 и уничтожены 18 человек, которых власти отнесли к приверженцам радикального нетрадиционного религиозного течения.

Семь человек, признанные виновными в непосредственном участии в вооруженных нападениях на оружейные магазины и расположение воинской части, были приговорены к пожизненному сроку. Другим обвиняемым по этому делу суд назначил различные тюремные сроки — от двух до 22 лет. Один человек получил четыре года ограничения свободы по обвинению в укрывательстве.

В 2017 году межрегиональный специализированный суд по уголовным делам Актюбинской области рассмотрел апелляции и в связи с амнистией к 25-летию независимости Казахстана смягчил приговор 19 осуждённым «за недонесение о преступлении» и «укрывательство преступления», сократив им на четверть неотбытую часть наказания. Приговор суда в отношении девяти человек оставлен без изменения.

В мае прошлого года в той же аркалыкской тюрьме после предполагаемого осложнения туберкулеза умер осуждённый на 22 года подельник Имангалиева Айдос Жубанов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.02.20 15:24 Авиакомпания FlyArystan открывает рейс, который свяжет Костанай и Алматы
14.02.20 13:34 Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
14.02.20 12:43 "Тобол" прошёл в "Финал четырёх" Кубка РК по баскетболу
14.02.20 12:11 ХК "Горняк" сыграл на выезде с ближайшим соседом по турнирной таблице чемпионата РК
14.02.20 11:50 Профессию охранника назвали дефицитной в Казахстане
14.02.20 11:20 "На Абая - Венеция" - Порыв на сетях прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"
14.02.20 10:14 Выздоровевших от коронавируса пациентов в Китае просят сдавать кровь для помощи другим больным
14.02.20 09:48 Казахстанцев избавили от нескольких бумажных справок
13.02.20 18:57 «Химия еще та!» - Законно ли ЕАБР начислял сумму вознаграждения по кредиту Василия Розинова, выясняли в суде Костаная
13.02.20 16:48 Аварию на Аулиекольской трассе прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство юстиции РК предложило внести в закон «О выборах» норму, обязывающую политические партии включать в партийные списки 30-процентную квоту для женщин и лиц, не достигших 29 лет. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Молодежь и женщины повысят эффективность законодательного органа.
Нет. Принимать законы должны люди с богатым жизненным опытом.
Нет. Эффективность работы Парламента не зависит от пола и возраста депутатов.
Нужно вернуть выборы по одномандатным округам и голосовать за людей, а не за партии.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 185
Пользователей: 2
Всего: 187

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх