Приговоренный к пожизненному заключению покончил жизнь самоубийством в аркалыкской тюрьме

Приговоренный в 2016 году к пожизненному заключению по делу о вооруженном нападении в городе Актобе 5 июня 2016 года Асхат Имангалиев совершил суицид, пишет Радио Азаттык со ссылкой на комитет уголовно-исполнительной системы МВД. Имангалиев отбывал наказание в УК-161/12 для особо опасных преступников близ города Аркалыка (Костанайская область).

Исполняющий обязанности председателя комитета УИС МВД Тенизжан ДЖАНИБЕКОВ сообщил, что компетентными органами проводится досудебное расследование. Он отказался сообщать какие-либо подробности, сославшись на тайну следствия.

Пожелавший не указывать свое имя источник сообщил Азаттыку, что тело Асхата Имангалиева 11 февраля доставили в Алматы. Похороны, по его словам, состоялись на одном из кладбищ за пределами города.

Асхат Имангалиев (1986 года рождения) — уроженец поселка Кобда Актюбинской области. До задержания и заключения в тюрьму торговал мобильными телефонами в одном из торговых центров в Актобе. По материалам следствия, 5 июня 2016 года участвовал в вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада» и воинскую часть в Актобе. В результате терракта погибли четыре местных жителя и трое военнослужащих.

Фото газеты "Диапазон"

В результате шестидневной спецоперации были задержаны около 20 и уничтожены 18 человек, которых власти отнесли к приверженцам радикального нетрадиционного религиозного течения.

Семь человек, признанные виновными в непосредственном участии в вооруженных нападениях на оружейные магазины и расположение воинской части, были приговорены к пожизненному сроку. Другим обвиняемым по этому делу суд назначил различные тюремные сроки — от двух до 22 лет. Один человек получил четыре года ограничения свободы по обвинению в укрывательстве.

В 2017 году межрегиональный специализированный суд по уголовным делам Актюбинской области рассмотрел апелляции и в связи с амнистией к 25-летию независимости Казахстана смягчил приговор 19 осуждённым «за недонесение о преступлении» и «укрывательство преступления», сократив им на четверть неотбытую часть наказания. Приговор суда в отношении девяти человек оставлен без изменения.

В мае прошлого года в той же аркалыкской тюрьме после предполагаемого осложнения туберкулеза умер осуждённый на 22 года подельник Имангалиева Айдос Жубанов.



