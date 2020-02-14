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Yuriy41
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
14.02.20 15:36
Дантист
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
14.02.20 15:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Праздник сегодня. День Святого Валентина. a.radikal.ru Эти цветы, мне девочка, продавщица мне- подарила. Один мне и один Барбаре. Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
14.02.20 15:22
Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да, когда снег перестанет - выпадать... Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем. c.radikal.ru
14.02.20 14:46
abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..// Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)
14.02.20 14:17
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Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел

КазТАГ

14 февраля 2020, 13:34 |  Общество

В Казахстане давно пора пересмотреть взгляды на текущие реалии в вопросах этнической политики, считает политолог Ислам Кураев, говоря о массовых погромах и убийствах в Кордайском районе Жамбылской области.

«Сложно оценить, что сможет сделать власть, это ведь не первый бытовой случай, который стал фактически катастрофой. Это настораживает, ведь давно пора пересмотреть свои взгляды на нынешние реалии в вопросах этнополитики. Думаю, что власть сильно оторвана от нынешнего положения дел, и в этом вся проблема. В данном случае нужны кардинальные изменения, а не перестановка чиновников, все дело в этом», - прокомментировал Кураев для МИА КазТАГ Кордайскую трагедию.

Эксперт отмечает неповоротливость властей.

«На самом деле все очень печально, так как власти тяжело раскачиваются, и нет тех, кто мог бы сработать оперативно на местах. Как правило, все ждут инструкций сверху. В этом случае нужны инициативные управленцы, умеющие брать ситуацию в свои руки и рисковать, даже не важно, что за такое могут уволить, важно решить проблему», - заметил политолог.

По поводу предпосылок трагических событий собеседник агентства отметил, что «изначально зачатие конфликта лежит на попустительстве властей и коррумпированности правоохранительных органов, которые действовали неправомерно и довели до такого состояния».

«Все последующие действия были за центральным аппаратом из Нур-Султана, который и выбрал жесткий метод, но работающий», - считает спикер.

На вопрос, в чем причины подобного рода трагических событий, он ответил, что «их достаточно много».

«Начиная с социальных вопросов заканчивая плохой интеграцией этносов в казахское общество. Как правило, вообще в мире отсутствуют конфликты на этнической почве, это только на территории бывшего СССР, так как некоторые понятия искажены и это привело к плохому пониманию реалий. В этом плане мы далеки от мира, поэтому реакция на западе неоднозначная и крайне обеспокоенная. Там принято считать так, что нет межэтнических конфликтов, им такую характеристику дают лишь сторонние наблюдатели», - заключил Кураев.
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§ abaika95
Re: Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.02.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//считает политолог Ислам Кураев//


Кураев это тот Курд, который в каждом третьем своем посту восхищается Турцией и Турецкой политикой?) Ну-ну,непредвзятый политолог)
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§ Дантист
Re: Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 629
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 14.02.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
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§ Yuriy41
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Yuriy41


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 10.04.19
Отправлено: 14.02.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
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